Warum Männer und Frauen einfach nicht zusammenpassen

Was soll man dazu schon noch sagen? City-Press GmbH

Am Sonnabend war ich beim Heimspiel von Hertha. Bitte keine Beileidsbekundungen jetzt, denn es war nicht alles schlecht an dem Tag. Das Wetter zum Beispiel. Außerdem habe ich viel gelernt. Nicht so sehr über Fußball, wobei es schon interessant ist, dass es bei den Blau-Weißen immer noch weiter nach unten geht, als man sich ausmalen kann.

Nein, hier soll es mal um das Verhältnis der Geschlechter gehen. Seit Samstag weiß ich endgültig, dass Männer und Frauen wirklich nicht zusammenpassen. Wir können natürlich in friedlicher Koexistenz leben, keine Frage. Aber in Zeiten der Krise gehen wir mit der jeweiligen Situation doch sehr unterschiedlich um. Und Krise – das ist genau das, was man erlebt, wenn man der Mannschaft von Hertha beim Scheitern zusehen muss.

Mein Platz am Sonnabend war auf der Tribüne zwischen lauter langjährigen Dauerkartenbesitzern. Nicht alle, aber die meisten männlich. Und im eher fortgeschrittenen Alter. Man hat viele Jahre gemeinsam verbracht, sich regelmäßig getroffen, immer zum Heimspiel eben.

Manche kamen hier mit kleinen Söhnen an, die mittlerweile groß geworden sind und in die Ostkurve abwanderten. Dort herrscht – zumindest in der ersten Halbzeit – noch Emotion pur. Dann sinken aber auch bei den Ultras die Fahnen zu Boden. Der Support wird eingestellt. Später wird die Mannschaft mit Pfiffen verabschiedet.

Auf der Tribüne der älteren Männer herrscht Gelassenheit. Man kennt sich, aber nicht gut. Und es hat den Anschein, als wollten alle es gerne dabei belassen. Es hat sich eine gewisse Vertrautheit eingestellt, aber keine Vertraulichkeit. Niemals in all den Jahren haben sie über private Dinge miteinander gesprochen.

Vor dem Spiel begrüßen sie einander mit freundlichem Kopfnicken. Steht einer auf, um den anderen zu seinem Klappsitz durchzulassen, bedankt der sich mit einem kurzen Schulterklopfen. Mehr Kommunikation ist nicht.

Die Hertha verliert 2:4 in einem wahrhaft fürchterlichen Spiel – aber das Maximum der Gefühle ist ein Kopfschütteln. Einmal sagt einer: „Ein Trauerspiel.“ Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Dabei breitet sich auf der Tribüne allmählich die Erkenntnis aus, dass man hier nicht mehr sehr lange Fußballspiele in der Ersten Liga verfolgen wird. Ob man sich in der Zweiten Liga auch hier wiedersehen wird? Die Männer schneiden das Thema nicht einmal an.

Stattdessen blicken sie immer wieder zu einem Fan, der etwa zwei Reihen weiter vorne sitzt. Im gleichen Alter wie sie alle, aber offensichtlich neu. Immer wieder stimmt er Fangesänge an, klatscht und johlt. Die Männer schauen sich an und lächeln nachsichtig. Er wird es schon noch lernen, sagt ihr Blick.