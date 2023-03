Leben und Sterben: Vom Tod des Fortsetzungsromans

Mit zehn, elf Jahren entdeckte ich in der Tageszeitung, die meine Familie abonniert hatte, ein Stück Krimi. An diesem aufregenden Text blieb ich hängen. Wie geht es weiter? Diese Frage beschäftigte mich fortan den ganzen Tag, und ich freute mich auf den nächsten Morgen. Der tägliche Spaß ist lange vorbei, denn der Fortsetzungsroman starb – auch in der Berliner Zeitung – Mitte/Ende der 90er-Jahre. Wie schade.

Hoffnung gibt mir der Berliner Autor Tilman Rammstedt, er ließ mit seinem Roman „Morgen mehr“ vor sieben Jahren die Gattung wieder aufleben. Jeweils aktuell schrieb er innerhalb von 24 Stunden die Fortsetzungen der Geschichte über einen Jungen. Damit ist der Träger des Ingeborg-Bachmann-Preises in illustrer Gesellschaft.

Viele Schriftsteller, auch berühmte, verfassten in dieser Produktionsweise ab dem 17. Jahrhundert Werke. Tolstois „Krieg und Frieden“ und Remarques „Im Westen nichts Neues“ erschienen zuerst als Fortsetzungsroman in Tageszeitungen, dann als Buch. Die Berliner Zeitung druckte 1946 vom „Dichter des arbeitenden Volkes“, Martin Andersen Nexö, den Roman „Unter offenem Himmel“. Werke von Monika Maron, Vera Oelschlegel und Alexander Osang folgten.

Der Reiz der täglichen Publikationsform

Für die Wiederbelebung wählte der Hanser-Verlag als zeitgemäßes Abo-Medium WhatsApp. Den Reiz der täglichen Publikationsform beschreibt die Hanser-Pressesprecherin Christine Knecht so: „Das Leben in Häppchen genießen.“ Sie erinnert sich an eine gute Erfahrung, aber auch an die Strapaze durch das schnelle Arbeiten. „Am Ende hat die Kampagne alle Beteiligten etwas atemlos zurückgelassen.“

Autor Rammstedt ist auch noch mit dem Fortsetzungsroman in der Tageszeitung aufgewachsen. „Am Anfang war meine Aufregung groß, aber es ging schon während des Schreibens besser.“ Es habe natürlich – wie immer beim Schreiben – gute und schlechte Tage gegeben. „Manchmal ist der Text mehr schlecht als recht und manchmal wirklich gut. Wenn das Schreiben geschafft ist, ist es schön. Das war da täglich so. Die Belohnung in Form des guten Gefühls gab es jeden Tag.“

Es beeinflusse die Form, täglich zu schreiben, sagt Tilman Rammstedt. „Das merke ich bei Büchern, die ursprünglich als Fortsetzungsroman geschrieben wurden. Da wird manchmal eher Strecke gemacht, der Autor wusste nicht mehr weiter, die Geschichte tritt auf der Stelle. Für mich war das System des Cliffhangers, des offenen Ausgangs, mit dem die Folge aufhört, positiv. Um selbst zu wissen, was ich am nächsten Tag schreibe.“ Das sei ein Nervenkitzel.

Allerdings wird der Autor nicht wieder so schreiben. „Ich vermisse den Fortsetzungsroman heute nicht, denn ich will nicht von jemandem bestimmen lassen, wie viel ich am Tag lese.“ Es wird keinen mehr geben, auch nicht in der Berliner Zeitung.