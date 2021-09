Berlin - Kommt das Wahlrecht ab 16 Jahren jetzt auch in Berlin? Im Moment sieht zumindest alles danach aus, dass 2026 auch Sechzehnjährige auf Landesebene wählen dürfen, denn Grüne, SPD, Linke und FDP sind in Berlin dafür. Die vier Parteien kommen nun gemeinsam auf 104 Sitze im Abgeordnetenhaus. Das sind sechs Sitze mehr, als für eine Zweidrittelmehrheit nötig wären, die für eine Änderung der Landesverfassung erreicht werden muss. In allen vier Landeswahlprogrammen ist eine Absenkung des Wahlrechts verankert. Die Grünen gehen hier sogar noch einen Schritt weiter: Bei ihnen heißt es, man wolle das „Wahlrecht berlinweit auch für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus auf 14 Jahre“ senken.

CDU und AfD können Zweidrittelmehrheit nicht verhindern

„Noch in der letzten Legislaturperiode fehlten vier Stimmen der CDU für eine Wahlrechtsreform. Nun sind die Union und die AfD für eine Mehrheitsbildung nicht mehr maßgeblich“, sagt David Spitzl vom Landesjugendring Berlin (LJR). Seit September 2020 hat sich der LJR bei dem Thema an der CDU vergeblich abgearbeitet: „Wir haben über 130 Pakete mit Info-Material an die CDU geschickt und sie aufgerufen, sich für das Wählen ab 16 auszusprechen, wir haben Gastbeiträge veröffentlicht und uns auch mit Kai Wegner über das Thema unterhalten.“ Auch auf Veranstaltungen mit CDU-Beteiligung habe sich der LJR immer wieder eingemischt und die Diskussion mit der Berliner CDU zu dem Thema gesucht.

Gereicht hat das alles nicht, die CDU blieb hart. Im Februar erteilte der bildungspolitische Sprecher und Abgeordnete der Berliner CDU, Dirk Stettner, in der Berliner Zeitung dem Wahlrecht ab 16 eine deutliche Absage: „Wenn man das Spiel zu Ende spielt, diskutieren wir am Ende darüber, ob vierzehnjährige Kinder wählen dürfen.“ Bei der Haltung blieb es und so wählten in Berlin bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus am Wochenende nur Volljährige.

LJR Berlin will Wahlrecht ab 16 als erste Abstimmung im AGH

Umso glücklicher sei man, so Spitzl, beim LJR nun, dass Berlin „das Wahlalter 16 gewählt“ habe. Jetzt wolle man dranbleiben, damit das Thema nicht verschleppt wird und immer wieder deutlich machen, dass das Wahlalter 18 nicht mehr haltbar ist. Die Vorsitzende des LJR Berlin, Ramona Hinkelmann, sagte: „Wir sind jetzt fast am Ziel. Es wäre sicher ein schönes Zeichen, wenn Wahlalter 16 die erste Abstimmung im neu zusammengesetzten Abgeordnetenhaus werden würde.“

Eine Anfrage bei der FDP ergab, dass das Thema zwar durchaus für die kommende Legislaturperiode auf der Agenda stehe. „Hier eine genaue Zeitangabe zu geben, wann wir das Thema, das uns durchaus am Herzen liegt, einbringen wollen, wäre aber unseriös. Die erste Abstimmung wird es wohl nicht sein“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Paul Fresdorf, am Dienstag. Auch die jugendpolitische Sprecherin der SPD, Melanie Kühnemann-Grunow, sprach sich für eine baldige Umsetzung des „großen Anliegens“ aus.

Breit diskutiert wurde eine Absenkung des Wahlalters zuletzt im Sommer 2020, nachdem die inzwischen vielzitierte Studie der Otto-Brenner-Stiftung „Wählen mit 16“ erschienen war. Arndt Leininger und Thorsten Faas, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin und Autoren der Studie, hatten darin festgestellt, dass es „keine mangelnde politische Reife bei 16- und 17-Jährigen“ gebe. Allerdings könne man, so das Fazit der Studie, ein Wahlalter 16 nicht als Selbstläufer betrachten, denn das führe vor allem dazu, dass sich Jugendliche aus „politikaffineren heimischen oder schulischen Kontexten“ politisch beteiligen. Es brauche „gezielte und effektive Maßnahmen“, um den gewünschten Effekt einer höheren Beteiligung Jugendlicher aus verschieden politisch affinen Umfeldern zu erreichen.