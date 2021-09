Berlin - Der anstehende Kauf Tausender Wohnungen von Vonovia und Deutsche Wohnen kommt das Land Berlin teuer zu stehen. Wie am Mittwoch aus Parlamentskreisen bekannt wurde, sollen die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften Howoge und Degewo sowie die ebenfalls landeseigene Berlinovo für den Erwerb von 14.754 Wohnungen von den beiden börsennotierten Unternehmen rund 2,4 Milliarden Euro bezahlen. Hinzu kommen für weitere 205 Wohnungen in einer zweiten Tranche Ausgaben in Höhe von rund 50 Millionen Euro.

Das sind zusammen deutlich mehr Ausgaben als das Land Berlin im Jahr 2004 für den Verkauf der landeseigenen GSW mit ihren rund 65.000 Wohnungen und Gewerbeeinheiten erhalten hat. Lediglich 405 Millionen Euro kassierte Berlin damals von einem Käufer-Konsortium, das zugleich die Schulden der GSW von rund 1,56 Milliarden Euro übernahm, womit das Geschäft ein Finanzvolumen von knapp zwei Milliarden Euro hatte. Die GSW gehört heute zur Deutsche Wohnen.

Im für Finanzen zuständigen parlamentarischen Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses sorgte der geplante Ankauf der 14.754 Wohnungen am Mittwoch für hitzige Diskussionen. Vertreter der Opposition sowie von Linken und Grünen kritisierten die von der SPD-geführten Senatsverwaltung für Finanzen vorgelegten Informationen zu dem Geschäft als unzureichend und forderten weitere Aufklärung.

Abgeordnete können nicht über den Deal abstimmen

„Ankäufe können eine gute Sache sein, wenn die Umstände klar sind, die Folgen absehbar und die Risiken kalkulierbar“, sagte der Linke-Abgeordnete Steffen Zillich. Seine Fraktion könne dies im vorliegenden Fall aber „nicht einschätzen“. Dazu fehlten schlichtweg Informationen. Offen sei etwa „die Frage, inwieweit Sanierungsaufwendungen“ im Kaufpreis berücksichtigt worden seien, sagte Zillich. Seiner Fraktion gehe es aber vor allem darum, welche wirtschaftlichen Auswirkungen das Geschäft auf die erwerbenden Unternehmen habe. Der Ankauf dürfe sich nicht negativ auf den Neubau der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften auswirken. Ähnlich äußerte sich der Grünen-Abgeordnete Daniel Wesener. Er sagte, er sei konkret bei der Degewo in Sorge, ob sie die finanzielle Belastung schultern könne.

Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) hatte den Abgeordneten zwar vertraulich Angaben zu dem geplanten Ankauf zur Verfügung gestellt, zugleich aber klargemacht, dass der Erwerb durch die landeseigenen Unternehmen erfolge. Eine Zustimmung des Abgeordnetenhauses sei nicht erforderlich. Notwendig ist jedoch eine Zustimmung der jeweiligen Aufsichtsräte.

Die FDP-Abgeordnete Sibylle Meister bezeichnete den geplanten Ankauf als „riskantes Geschäft“. Es sei ein „ganz schwacher Politikstil“, dass das Parlament in die Entscheidung nicht einbezogen werde. Der SPD-Abgeordnete Torsten Schneider verteidigte den geplanten Wohnungsankauf gegen die Kritik. „Wir wollen den kommunalen Wohnungsbestand auf 400.000 und mittelfristig sogar auf 500.000 erhöhen“, sagte er. Seine Fraktion unterstütze den Ankauf und halte diesen „für einen der größten Erfolge“ in den fünf Jahren dieser Legislaturperiode. Schneider sagte, er kenne keine Anhaltspunkte, die auf finanzielle Probleme der landeseigenen Unternehmen hindeuten. „Ich kenne nur stille Reserven und bin der Auffassung, man könnte aus den Wohnungsbaugesellschaften eine Milliarde abziehen“, sagte er – und fügte noch „rechnerisch“ hinzu.

Wohnungen in allen Bezirken

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte den geplanten Ankauf am Dienstag als „schönen Erfolg“ für das Land und für viele Mieter bezeichnet. „Denn es sind Wohnungen in allen Bezirken“, sagte der SPD-Politiker. Es handele sich um Bestände mit schwieriger Sozialstruktur, wo das Land investieren und die Quartiersentwicklung vorantreiben wolle.