Neukölln: Bei City Chicken essen Polizisten und Feuerwehrleute gratis

Omar Nhas hat eine Hühnchen-Braterei an der Sonnenallee in Berlin-Neukölln. An zwei Tagen dürfen hier Beamte von Polizei und Feuerwehr (fast) kostenlos essen. Kommt das an?

Es ist ein frühes Mittagessen: Kurz vor 12 Uhr betreten eine Polizistin und ihr Kollege in Uniform das City Chicken an der Neuköllner Sonnenallee. Es ist ein großräumiger Laden, er erinnert an ein amerikanisches Diner. Der Chef Omar Nhas gibt gerade Fernsehinterviews und gibt den Polizisten seine Hand. Der Polizist sagt: „Danke, dass du das machst, toll, dass einer aus der Community so eine Aktion startet!“ Über der Theke hängen Leuchttafeln mit den Bildern der einzelnen Gerichte: vor allem Hühnchen in allen Variationen. Die Beamten müssen nicht lange überlegen – sie nehmen das Helden-Menü für einen Euro.

„Die Aktion“ hatte Omar Nhas schon am Freitag auf Instagram in einem Video angekündigt. Er wollte nach den Randalen der Silvesternacht ein Zeichen setzen. Nhas wörtlich im Video: „Selbst im Krieg werden Sanitäter nicht angegriffen, außer in Neukölln.“ Er ist 29 Jahre alt und selbst in Neukölln aufgewachsen. Gemeinsam mit dem YouTuber Big Baba lud er Rettungskräfte und Polizeibeamte für Montag und Dienstag dieser Woche zum Essen ein: Für nur einen Euro sollten die Beamten in fünf verschiedenen Restaurants auf der Sonnenallee essen können.

Der Berliner Zeitung sagt er: „Wir sind in Berlin bekannt und hoffen, dass wir Menschen zeigen, dass Neukölln eigentlich friedlich ist.“ Und er wolle zeigen, dass auch hier Menschen Beamte „supporten“, wie er es nennt. Es gebe viele Jugendlichen, die keinen Hass auf die Beamten hätten, vielmehr hätten sich die Jugendlichen gegenseitig aufgeputscht. „Unsere Botschaft an die Community ist: Ihr müsste nicht mitmachen!“ Er wolle den „Jungs“ etwas Positives vorleben. „Wir haben früher auch mal Schneebälle geschmissen, so krass wie jetzt war es aber nie, es wird viel extremer, hemmungslos.“

Auch der Sprecher der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft Berlin-Brandenburg, Manuel Barth, ist an diesem Tag nach Neukölln gekommen. „Die Aktion ist eine ausgestreckte Hand aus der Community“, sagt er der Berliner Zeitung. „Ich sehe das als einzigartiges Pflänzchen, als wichtigen ersten Schritt.“ Vielleicht könne man dann bald ohne Stigmatisierung über die Situation sprechen und Lösungen für die Probleme finden. „Die Stimmung nach Silvester sei sehr angespannt gewesen“, sagt er, „viele Kollegen haben Sorge um ihre Sicherheit bei der Arbeit.“

Im City Chicken bezahlt der Polizist sein Essen, einladen darf Omar Nhas ihn und die anderen Rettungskräften aus rechtlichen Gründen nicht: Spenden oder Geschenke an Beamte sind verboten. Also bieten die teilnehmenden Restaurants das Essen für einen Euro an, das Geld soll am Ende gespendet werden, an eine Jugendeinrichtung. Welche, das sollen die Kommentatoren unter jenem Instagram-Post entscheiden. Vorschläge werden noch bis Dienstag entgegengenommen: unter dem Account @different_omar bei Instagram.

Und es gibt schon einen Unterstützer, der anonym bleiben will. Er habe sich aber so über die Pauschal-Urteile und den fehlenden Rückhalt für die Beamten geärgert, dass er unter Freunden 320 Euro gesammelt hat. Auch die sollen gespendet werden. Die Aktion geht am Dienstag weiter in folgenden Restaurants: Azzam Frühstückshaus, Ocean Fisch Restaurant, City Chicken Breakfast, City House, City Chicken das Original.

Die Aktion gibt es, weil in der Silvesternacht zahlreiche junge Männer in verschiedenen Stadtteilen mit Böllern, Raketen und Schreckschusspistolen randaliert und Polizisten und Feuerwehrleute angegriffen hatten. Es gab 126 Strafanzeigen wegen Angriffen auf Einsatzkräfte, davon 77 auf die Polizei und 49 auf die Feuerwehr. In 81 Fällen geht es um Angriffe mit Pyrotechnik und Böllern, bei 15 um Schreckschusswaffen. Die Feuerwehr zeigte sich überrascht „von der Masse und der Intensität der Angriffe auf unsere Einsatzkräfte“. So seien unter anderem Bierkisten und Feuerlöscher auf Fahrzeuge geworfen und Einsatzfahrzeuge geplündert worden. Bisher wurden 44 Angreifer durch die Polizei identifiziert.

Maradona Akkouch ist ein Jugendfreund von Initiator Omar Nhas. Der 28 Jahre alte Mann ist selbst Rettungssanitäter. Als er vorbeischaut, um zu sehen, wie die Aktion im Kiez ankommt, umarmen die beiden Männer erst einmal einander. Er selbst zahle fast nie hier, aber nicht weil er Sanitäter sei, sondern mit Nhas befreundet. Ganz selbstverständlich spricht auch er in die Mikrofone. Akkouch habe Omar bei der Aktion unterstützt und versucht, bei seinen Sanitäter-Kollegen Werbung zu machen. Über ihn kamen tatsächlich einige vorbei und holten sich ihr Lunch-Paket ab.

Eigentlich sind alle an diesem Tag gekommen, um die es geht: Neuköllner, Polizisten, Sanitäter, die Feuerwehr und sehr viele Journalisten. Für ein perfektes Bild fehlen nur die Jugendlichen, von denen zwar viele sprechen an diesem Montag, die man aber kaum sieht.