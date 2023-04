Dauerbaustelle Schlesisches Tor: Wenn der U-Bahnhof zum Klo wird

Der Vorplatz des Bahnhofs ist seit Jahren hinter einem Bauzaun verschwunden. Das hat Folgen. Unsere Kolumnistin fragt sich, ob das in Berlin so gewollt ist.

Der Mann hatte sich eine der beiden Türen genau in der Mitte des Eingangs zum U-Bahnhof ausgesucht. Die Türen standen offen, es war am Vormittag. Ich war gerade aus dem Urlaub zurückgekommen, den ich in einem Dorf in den österreichischen Alpen verbracht hatte, in dem noch mehr Touristen pro Quadratmeter anzutreffen waren als in Berlin-Kreuzberg, und das trotzdem sauber und aufgeräumt war.