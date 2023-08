Prenzlauer Berg: Warum eine Frau Polizisten schlug und einen von ihnen biss

Sie werden beleidigt, bedroht, angegriffen: Mehr als 8700 Polizisten passierte das im vergangenen Jahr in Berlin. 1565 Betroffene wurden dabei verletzt. Die Täter, das sind Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft: notorische Polizeihasser, Drogensüchtige, Linksradikale, Rechtsradikale, Choleriker – ein Mann, der seine Ehefrau misshandelt, ein ungehaltener Autofahrer in einer Verkehrskontrolle oder auch mal eine depressive Anwohnerin.

Am Montag behandelte das Amtsgericht Tiergarten so einen Fall. Eine zierliche Frau sitzt vor dem Richter: leise Stimme, gepflegte Frisur, gepflegte Manieren. Sie bedauert, was in der Nacht zum 3. März passierte. Die 39-jährige Kristina P. ist wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt.

In jener Märznacht brannte in Prenzlauer Berg der Dachstuhl eines Wohnhauses. Mehr als 100 Feuerwehrleute brauchten Stunden, um den Großbrand zu löschen. Das Löschwasser lief in Strömen durch die darunterliegenden Wohnungen, auch die von Kristina P. Nach Darstellung der Polizisten und der daraus folgenden Anklage ereignete sich während der Löscharbeiten an der Polizeiabsperrung Folgendes:

Die Polizei hat das Areal abgesperrt. Kristina P. beugt sich kurz vor 23.30 Uhr unter dem Flatterband hindurch und läuft auf ihren gesperrten Hauseingang zu. Polizist M. von der 25. Einsatzhundertschaft geht ihr hinterher, fasst sie an die Schulter und fragt, wo sie hinwolle. Sie müsse zu ihrer Wohnung, ihre Medikamente holen, antwortet sie und geht an ihm vorbei. Er hält sie fest, sie schlägt ihm mit der Hand ins Gesicht, es gibt eine Rangelei. Zwei Polizisten kommen ihrem Kollegen zu Hilfe. Sie tritt einem gegen das Schienbein. Sie bringen die Frau zu Boden, und eine Polizistin legt ihr Handschellen an.

Als ein Beamter den Kopf der Frau zwischen seinen Knien festhält, beißt Kristina P. sich in seinem Oberschenkel fest. Er versucht, mit Schlägen auf den Rücken, den Biss zu lösen. Die Handfessel löst sich von der rechten Hand. Die Beamten stellen die Frau wieder auf ihre Beine. Sie schlägt um sich und tritt einem Polizisten in die Genitalien. Die Frau windet sich, versteift ihre Arme, versucht die Beamten zu kratzen. Diese bringen die Frau wieder zu Boden und legen ihr die Handfesseln richtig an. Sie bringen sie zu einem Rettungswagen. Der Notarzt stellt der Frau ein Rezept aus für die Medikamente, nach denen sie verlangt.

Angeklagte: „So etwas ist mir noch nie passiert“

An diesem Montag hört sich Kristina P. mit gesenktem Blick den Anklagetext an, den die Staatsanwältin verliest. Ihr Anwalt erklärt, dass seine Mandantin ihr ausdrückliches Bedauern zum Ausdruck bringe. „Das Verhalten entspricht nicht dem Naturell meiner Mandantin.“

Er baut seine Verteidigung auf psychischen Problemen der Frau auf. Kristina P. ist von Beruf Tischlerin. Im Jahr 2018 brach in ihrer Werkstatt ein Feuer aus. Sie versuchte noch selbst, die Flammen zu löschen – allerdings vergeblich. Die Tischlerei brannte ab. Was sie an den Brand erinnerte, zum Beispiel Rauch, löste fortan bei ihr Stress aus. Ein Psychiater diagnostizierte ein Posttraumatisches Belastungssyndrom (PTBS). Der Brand in ihrem Wohnhaus habe sie in enorme Ängste versetzt, sagt der Anwalt. Erinnerungen seien wach geworden, sie habe sich spontan entschlossen, in ihre Wohnung zu gehen.

An das Geschehen und an ihre Widerstandshandlungen gegen die Polizisten erinnere sie sich nicht mehr richtig, sagt Kristina P. Sie habe den Vorfall zum Anlass genommen, ihn psychiatrisch aufzuarbeiten. „Es ist mir sehr unangenehm, dass es dazu kam“, sagt sie dem Richter. „So was ist mir noch nie passiert und wird mir auch nie mehr passieren.“ Es sei eine Mischung aus Panik, die Medikamente nicht zu haben, und dem Brand-Trauma. Die Angeklagte spricht von einer „Abspaltung des Denkens vom Fühlen“. Da könne es zu überschüssigen Reaktionen kommen. Über ihre Attacken auf die Polizisten sagt sie, dass sie wirklich erschüttert und betroffen sei, zumal es ja Menschen seien, die ihre Arbeit machten.

Polizist: „Niemand muss sich treten, beißen oder kratzen lassen“

Eines Tages fand Polizeimeister M. von der 25. Einsatzhundertschaft einen Brief in seinem Dienstpostfach. Kristina P. hat ihn geschrieben und bittet ihn und seine Kollegen um Entschuldigung. „Ich finde es gut, wenn man zu seinen Fehlern steht“, sagt der 24-jährige Polizist am Zeugentisch.



„Und wie haben Sie reagiert?“, fragt der Richter.



M., der keinen Antwortbrief geschrieben hat, zuckt kaum merklich mit den Schultern und sagt: „Grundsätzlich finde ich, dass man sich weder treten noch beißen noch kratzen lassen muss.“



Der Anwalt flüstert seiner Mandantin längere Zeit etwas ins Ohr. Dann spricht Kristina P. den Polizisten direkt an und entschuldigt sich noch einmal bei ihm. Der Polizist nickt zurück.



Der Richter blättert noch ein wenig in den ärztlichen Akten, die die Angeklagte beigebracht hat. Der Richter liest Begriffe vor wie PTBS, depressive Störung, Anpassungsstörung, emotionale Instabilität und einiges mehr. Die anderen Zeugen möchte er nicht mehr hören. Auch weil die Frau sich bis dahin nichts zu Schulden kommen ließ, legt der Richter fest, dass das Verfahren eingestellt wird gegen die Zahlung einer Geldsumme von 1500 Euro an die Justizkasse.