Berlin: Kritik an geringen Geldstrafen für Klima-Kleber

Am Donnerstag legten die Klima-Extremisten das Frankfurter Tor und die A100 lahm. In der nächsten Woche stehen die nächsten vor Gericht - und haben wenig zu befürchten.

Jeden Tag kleben sie auf Berliner Straßen und neuerdings auch an Schilderbrücken über der Stadtautobahn: Mitglieder der Klimagruppe „Letzte Generation“. In der kommenden Woche stehen mehrere von ihnen vor Gericht.

So beginnt am Montag vor dem Amtsgericht Tiergarten der Prozess gegen einen 37-Jährigen. Ihm werden in zwei Fällen Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Der Mann hatte laut Anklage am Morgen des 4. Juli an einer Straßenblockade teilgenommen. Als Teil der Gruppierung „Aufstand der letzten Generation“ hatte er sich auf die Fahrbahn des Autobahnzubringers zur A100 im Bereich Beusselstraße/Seestraße geklebt und dadurch einen Stau verursacht. Polizisten lösten den Klebstoff und trugen ihn von der Fahrbahn.

Derselbe Mann setzte sich laut Anklage am 21. Juni auf die Fahrbahn an der Ausfahrt Messedamm und klebte sich fest, was einen noch längeren Stau verursachte.

224 Strafbefehle gegen Blockierer erlassen

Am Mittwoch muss sich dann ein 28-Jähriger vor dem Amtsgericht Tiergarten wegen Nötigung verantworten. Ihm wird vorgeworfen, sich in den Morgenstunden des 21. Juni als Teil der Gruppierung „Aufstand der letzten Generation“ auf die Fahrbahn der Autobahn 100 an der Anschlussstelle Tempelhofer Damm geklebt zu haben. Dadurch kam es zu einem langen Rückstau zahlreicher Fahrzeuge. Auch er musste von Polizisten von der Fahrbahn gelöst und davongetragen werden.

Am Dienstag hatte das Amtsgericht Tiergarten bereits einen 21-jährigen Klima-Kleber wegen Nötigung zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt.

Insgesamt laufen 666 Verfahren gegen die Klimaextremisten, wie am Mittwoch im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses mitgeteilt wurde. Die Justiz erließ 224 Strafbefehle. In derselben Sitzung kritisierte der FDP-Abgeordnete Holger Krestel die niedrigen Strafen. Die Blockierer sollten für die Kosten derer aufkommen, die im Stau stehen, sagte der Politiker. Die Justizverwaltung verwies allerdings darauf, dass es sich hier um zivil- und nicht um strafrechtliche Ansprüche handele.

Blockaden auch am Donnerstagmorgen

Auch am Donnerstagmorgen gingen die Blockaden auf der A100 weiter. Betroffen waren nach Angaben der Polizei zwei Ausfahrten am Jakob-Kaiser-Platz, die Abfahrt von der Rudolf-Wissell-Brücke zum Spandauer Damm, ein Abzweig der A100 an der Alboinstraße, die A100 an der Zufahrt vom Sachsendamm und die Verbindung von der Wexstraße zum Innsbrucker Platz. An nicht allen Stellen sei es zu Sperrungen gekommen, zum Beispiel bei der Besetzung einer Schilderbrücke an der Wexstraße.

Teilweise hätten sich die Demonstranten auf die Straße gehockt oder Schilderbrücken bestiegen. In der Regel klebten sich zwei von drei Teilnehmern am Asphalt oder auf den Brücken fest. Kurz nach 9 Uhr teilte die Polizei mit, dass die meisten Festgeklebten gelöst und die Schilderbrücken geräumt worden seien, darunter die auf der A100 hinter der Zufahrt vom Sachsendamm. Während der Räumung wurde die Strecke Richtung Norden gesperrt.

Die größte Aktion mit acht Teilnehmern, von denen sich drei festgeklebt hatten, fand am Frankfurter Tor statt, wo der Verkehr von Osten in Richtung Innenstadt aufgehalten wurde.

„Wir brauchen uns nicht wundern, dass sich einzelne Menschen weiterhin täglich irgendwo hinkleben und massiv in den Alltag von Tausenden eingreifen, wenn der Rechtsstaat ihnen keine echten Grenzen aufzeigt“, erklärte Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei, am Donnerstag. „Wenn man für Nötigung Monate später ein paar hundert Euro zahlen muss, die man durch Fundraising nicht mal selbst zu tragen hat, oder auch nur Beratungsgespräche auferlegt bekommt, schreckt das niemanden ab.“