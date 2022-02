Berlin - Ein rund zehn Meter hohes Seil mit Seemannsknoten soll künftig die Nutzer des Zentralen Omnibusbahnhofs Berlin (ZOB) in Charlottenburg empfangen. Mit seinem Skulpturenentwurf „Knotenpunkt“ hat der aus Bayern stammende Bildhauer Michael Sailstorfer den Kunstwettbewerb für die wichtigste Berliner Fernbusstation entschieden. Das teilte die Senatsverwaltung für Kultur und Europa am Montag mit. Das Preisgericht, das über zehn Einsendungen zu befinden hatte, setzte den Beitrag auf Platz 1 und empfahl die Realisierung – wofür bis zu 203.000 Euro zur Verfügung stehen. Mit dem überdimensionierten Seil, das auf einer Grüninsel platziert wird, soll das bisher eher karge Ambiente des Busbahnhofs am Kaiserdamm aufgewertet werden.

Das Kunstwerk wurde als „formal sehr überzeugender Vorschlag gewertet, der den Bahnhof als zentralen ‚Verkehrsknoten‘ des Fernbusverkehrs räumlich fasst und zugleich Bezüge zu architektonischen Ikonen des Berliner Stadtraums herstellt“, teilte die Kulturverwaltung mit. „Der inhaltliche Bezug zum ZOB Berlin sei auf bestechende Weise einfach, eindeutig und direkt. Zusätzlich werden vielfältige Assoziationen eröffnet: Vom ‚Knoten im Taschentuch‘ als Gedächtnisstütze bis zur Erinnerung an einen Zaubertrick aus Kindheitstagen.“

Umbau des Busbahnhofs soll Ende des Jahres abgeschlossen sein

Der nicht offene Kunstwettbewerb war im vergangenen Juni ausgelobt worden. Anlass ist der seit 2016 laufende Umbau des Busbahnhofs, der die Anlage leistungsfähiger machen soll. Ursprünglich sollte das mittlerweile auf knapp 40 Millionen Euro taxierte Projekt 2019 enden. Nun ist geplant, den dritten und letzten Bauabschnitt, der die Errichtung einer neuen Wartehalle umfasst, Ende dieses Jahres abzuschließen. Im ersten Quartal 2023 soll die Halle mit Läden eingerichtet werden.

„Aufgabe des Kunstwettbewerbs war es, eine speziell für den ZOB entwickelte Kunst am Bau zu entwerfen, die einen Bezug zum Ort und seiner räumlichen, architektonischen und sozialen Situation herstellt und durch künstlerische Qualität und Aussagekraft überzeugt“, so der Senat. „Damit war die Vorstellung verbunden, dass die Kunst die ‚Willkommenskultur‘ stärkt und einen Beitrag zur Begrüßung aller Fahrgäste am ZOB leistet.“

Zuständig für die Anlage im Westen von Berlin ist die Internationale Omnibusbahnhof Betreibergesellschaft (IOB), die wiederum ein Unternehmen der landeseigenen Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist. 2020 gab es wegen Corona zeitweise keine Fahrten mehr, geht aus dem Geschäftsbericht der BVG hervor. Verzeichnet wurden deutliche „Umsatz- und Mietumsatzrückgänge, die durch Aufwandsreduzierungen nicht vollständig kompensiert werden konnten“. Hatte die IOB im Jahr 2019 noch einen kleinen Gewinn in Höhe von 9100 Euro erzielt, verbuchte sie im ersten Corona-Jahr 260.200 Euro Verlust.