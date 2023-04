Kurzes Flackern statt Blackout: Berliner im vorigen Jahr 10,3 Minuten ohne Strom

Als im vergangenen Jahr die Energieversorgung im Land zu kollabieren drohte oder wenigstens angespannt war, hatte man auch in Berlin Blackouts befürchtet. Vorsorglich wurden Batterie- sowie Kerzenbestände aufgefüllt und stromnetzunabhängige Radiogeräte angeschafft, um auf großflächige Stromausfälle vorbereitet zu sein. Aber dazu kam es nicht.

Am Ende war die Berliner Stromversorgung zum Teil zwar in 1866 Fällen für mehr als drei Minuten unterbrochen. Im Schnitt blieb jeder der insgesamt 2,4 Millionen privaten und gewerbliche Stromabnehmer in dieser Stadt nach Angaben des Berliner Stromnetzbetreibers Stromnetz Berlin im vergangenen Jahr jedoch nur 10,3 Minuten ohne Strom. „Das war wieder weniger als im Bundesdurchschnitt“, sagt Stromnetz-Chef Erik Landeck. Tatsächlich dauerte Deutschlands Dunkelphase gut zwei Minuten länger.

Stromnetz Berlin, das sind 1700 Beschäftigte, 71 Umspannwerke, 11.350 Verteilstationen und schließlich 35.623 Kilometer Kabel und Leitungen, über die der Strom bestenfalls unterbrechungsfrei dorthin kommt, wo er gebraucht wird. Seit Sommer 2021 ist Stromnetz Berlin ein landeseigenes Unternehmen. Seinerzeit hatte das Land Berlin den Netzbetreiber von Vattenfall übernommen und dafür gut 2,1 Milliarden Euro gezahlt.

Im Geschäftsjahr zwei nach der Rekommunalisierung stieg der Umsatz um mehr als elf Prozent auf 1,26 Milliarden Euro. Das Ergebnis nach Steuern konnte den Zahlen zufolge sogar von 46 auf knapp 83 Millionen Euro fast verdoppelt werden. Allerdings ist dieser Zuwachs größtenteils dem Umstand zu verdanken, dass fällige Steuerabgaben von der ebenfalls landeseigenen Muttergesellschaft Berlin Energie übernommen wurden.

Es geht nicht nur um beleuchtete Straßen, sondern die Energiewende

In jedem Fall stehen Stromnetz Berlin damit 82,7 Millionen Euro zur Verfügung. Denn laut Landeck werde der Gewinn nicht an das Land abgeführt, sondern in das Stromnetz investiert. Eine Konzessionsabgabe wurde dagegen fällig. 137,7 Millionen Euro musste das Unternehmen dem Land für 2022 überweisen und zahlte damit etwa sechs Millionen Euro weniger als noch 2021. Der Grund: Die Berliner gingen im vorigen Jahr sparsamer mit Elektroenergie um, verbrauchten nur 12,5 statt 12,6 Milliarden Kilowattstunden. Es musste also weniger Strom transportiert werden. Gut für die Haushaltskasse, schlecht für die Landeseinnahmen.

Für den Netzbetreiber geht es aber längst nicht mehr nur darum, dass die Straßen zuverlässig beleuchtet werden können und die Flatscreens in Berliner Wohnzimmern Strom bekommen. „Es geht um Energie-, Wärme- und Mobilitätswende“, sagt Erik Landeck. Um den Strom, der benötigt werde, um Wärme in Kraftwerken zu erzeugen, um Wärmepumpen antreiben und Elektroautos aufladen zu können. Zudem brauche es ein robustes Stromnetz, das die künftig auf Berliner Dächern erzeugte Solarenergie aufnehmen und verteilen kann. „Nach neuesten Last-Prognosen gehen wir von einer notwendigen Verdoppelung unserer Netzkapazität innerhalb der nächsten zehn Jahre aus“, sagt Landeck und nennt es eine „Mammutaufgabe“.

Tatsächlich muss das Berliner Stromnetz bis 2033 derart ausgebaut werden, dass es eine Spitzenlast von mehr als vier Megawatt verkraften kann, während heute noch eine Obergrenze von 2,2 Megawatt genügt. Tatsächlich war der Bedarf in den vergangenen Jahren sogar rückläufig, weil beispielsweise die Zahl der Industriekunden abnahm. Mehr als 2,4 Megawatt waren nie nötig, heißt es bei Stromnetz Berlin.

Für Landecks Mammutaufgabe sind umfangreiche Investitionen eingeplant. Bereits im vorigen Jahr flossen 265 Millionen Euro in den Erhalt, den Ausbau und die Digitalisierung des größten städtischen Verteilungsnetzes Deutschlands. In diesem Jahr sollen noch einmal 20 Millionen Euro mehr eingesetzt werden. Bis 2027 will Landeck insgesamt rund 1,7 Milliarden Euro investieren. Wenn ein Hausbesitzer eine Wärmepumpe oder eine Supermarktkette eine Ladestation installieren will, dürfe es nicht am Netzausbau scheitern, sagt der Stromnetz-Chef. „Ein Netzbetreiber muss immer als Erster am Ziel sein.“

Dabei sieht Landeck selbst die genannten 1,7 Milliarden Euro nur als Mindestbetrag und schätzt schon heute, dass das nicht genügen werde. In jedem Fall will er sich nicht mehr von plötzlichen Anforderungen überraschen lassen. Als im vergangenen Jahr die Nachfrage nach Solaranlagen auch in Berlin explodierte, war Stromnetz Berlin mit der Genehmigung wie auch dem nötigen Einbau passender Zähler lange Zeit überfordert.

Etliche Eigenheimbesitzer mussten bis zu fünf Monate warten, bis sie endlich ihren eigenen Strom nutzen konnten. Laut Landeck geschehe das inzwischen innerhalb der vorgeschriebenen 36-Tage-Frist. Künftig seien dafür sogar weniger als fünf Wochen nötig, verspricht der Stromnetz-Chef. Auch dabei sollen 200 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen, die das Unternehmen in diesem Jahr einstellen will. Große Probleme, die passenden Leute zu finden, sieht Landeck nicht. Es gehe schließlich um überaus sinnstiftende Tätigkeiten, sagt er.