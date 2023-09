Meistens geht es sehr schnell. Ein Griff ins Regal und schon verschwindet das Produkt in einer Tasche. Manchmal werden vorher auch noch Sicherheitsetiketten entfernt, dann heißt es: Raus aus dem Laden, so schnell wie möglich.



Ladendiebstähle gibt es in Berlin seit vergangenem Jahr wieder häufiger, nachdem es während der Corona-Zeit einen Rückgang gab, weil viele Geschäfte geschlossen waren. Im letzten Jahr waren es allein in Berlin mehr als 34.000 Diebstähle. Zwischen den Jahren 2021 und 2022 sind Ladendiebstähle um 17,2 Prozent angestiegen.

Immer mehr Diebe geben auch zu, bereits gestohlen zu haben. Zum Beispiel in einer aktuellen Studie des Brandenburger Instituts für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung. Für die Studie wurden 3000 Jugendliche aus Brandenburg befragt. Dabei gab fast ein Viertel der Jugendlichen zu, bereits gestohlen zu haben. In der letzten Studie aus dem Jahr 2017 waren es mit 11,2 Prozent weniger als halb so viele.

Kann dieser Anstieg auch durch steigende Armut erklärt werden? Laut der Verbraucherzentrale sind Nahrungsmittel in Deutschland zwischen August 2022 und August 2023 um neun Prozent teurer geworden, die Inflationsrate lag im August 2023 aber nur bei 6,1 Prozent. Seit April 2022 steigen die Lebensmittelpreise stärker als die Inflation und verstärken diese dadurch auch noch. Viele Menschen, wie etwa Studenten oder Rentner, drohen laut Verbraucherzentrale in eine „Ernährungsarmut“ zu rutschen. Immer mehr Berliner müssen deshalb Hilfe in Anspruch nehmen, etwa von der Tafel.

Armut eher kein Grund für Diebstahl

Armut sei aber eher kein Grund, Ladendiebstahl zu begehen, meint Nils Busch-Petersen, Vorsitzender des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg. „Die wohlhabende Stammkundin kann genauso eine Diebin sein wie ein armer Rentner.“ Die Auffassung, dass hauptsächlich sozial Benachteiligte stehlen, sei diesen Menschen gegenüber „unfair“. „Es zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten“, sagt Busch-Petersen. Stattdessen sei das Ende der Corona-Maßnahmen „ganz maßgeblich“ ein Grund für den Anstieg der Ladendiebstähle.

Auch die Produkte, die hauptsächlich gestohlen werden, sprechen eher gegen Armut als Motiv: Laut einer nicht repräsentativen Umfrage des Handelsverbandes gehören unter anderem Kaffee, Alkohol und Kosmetikprodukte zu den Waren, die am häufigsten gestohlen werden. Dass offenbar mehr gestohlen wird, zeigen auch die Maßnahmen der Einzelhändler: Selbst günstige Fleischpackungen im Discounter sind zum Teil extra geschützt, sie werden eben häufig gestohlen.

Viele der großen Einzelhandelsketten möchten auf Antrage der Berliner Zeitung nicht über ihre Probleme mit Ladendiebstählen sprechen. Für die Diebstahlprävention werden in Lidl-Filialen „branchenübliche Maßnahmen“ wie die „individuelle Sicherung vereinzelter Artikel“ angewendet, erklärt eine Sprecherin. Zahlen nennt sie nicht. Ein Sprecher des Textil-Discounters Kik schreibt auf Anfrage, dass Diebstähle im Einzelhandel „zur Realität des Tagesgeschäfts“ gehören. Mehr wollen sie nicht sagen, „um Nachahmungstaten nicht zu befördern“.

Die Aufklärungsquote von Ladendiebstählen ist oft gering. Viele Händler melden Diebstähle gar nicht mehr. Busch-Petersen vom Handelsverband spricht von einer sehr hohen Dunkelziffer von „über 90 Prozent“ der Ladendiebstähle, die nicht erfasst werden. Gerade bei jugendlichen Straftätern wünscht sich Busch-Petersen deshalb mehr Rückhalt aus der Justiz. Die Polizei in Berlin tue „ihr Möglichstes“, dokumentiere viele Diebstähle von Jugendlichen. Konsequenzen gebe es nur selten.