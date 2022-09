„TGIF“, würde der Amerikaner sagen – „Thank God It’s Friday“, endlich Wochenende. Und was für eins! Drei freie Tage liegen vor uns, exakt 4320 zwanglose Minuten, die es zu genießen und im besten Fall zugleich sinnvoll zu füllen gilt. Um sich komplett zu Hause einzubuddeln und Netflix zu schauen, ist das lange Wochenende jedenfalls viel zu schade. Lieber rausgehen und was erleben – es müssen ja nicht gleich die 30-Kilometer-Radtour oder der Party-Marathon im Berghain sein.

Auf der Suche nach Veranstaltungen, die eine gute Balance zwischen Vergnügen und Entspannung versprechen, haben wir für Sie die Berliner Eventkalender der kommenden Tage gewälzt. Drei Tipps – einer für jeden Tag –, wo es sich am Wochenende gemütlich schlendern, schauen und schnabulieren lässt.

Samstag: Erntefest in der Domäne Dahlem

Erntedankfeste beziehungsweise deren Vorläufer gab es schon im antiken Griechenland und im Römischen Reich. Die Griechen feierten im Herbst zu Ehren von Demeter, der Göttin der Feldfrüchte, die Römer huldigten der Getreidegöttin Ceres. Gläubig oder nicht – dass man genug zu essen hat, ist auch heute noch jede Ausgelassenheit wert. Und so werden mit Beginn des Herbstes Häuser und Straßen geschmückt, wird mit Obst, Gemüse und Getreideähren dekoriert.

In Berlin gibt es kaum einen schöneren Ort, Erntedank zu feiern, als die Domäne Dahlem. Landleben mit U-Bahn-Anschluss! Das einstige Rittergut, das heute Museum und Biobauernhof zugleich ist, versammelt am Wochenende zahlreiche Aussteller auf dem Gutshof, die Kunsthandwerk und kulinarische Delikatessen im Gepäck haben: handwerklich erzeugte Schokolade, Speck- und Wurstwaren, Öle und vieles mehr.

Besucher können auch selbst tätig werden und Hokkaido- oder Butternut-Kürbisse sowie Kartoffeln vom Domänenacker ernten. Obstbauern demonstrieren an einer historischen Saftpresse, wie frischer Saft aus Bioland-Äpfeln hergestellt wird – Kostproben inklusive. Für die Kleinen ist mit Ponyreiten, Kindertheater und Spielen an der Streuobstwiese gesorgt.

Domäne Dahlem: Königin-Luise-Str. 49, Sa 1.10. und So 2.10., jeweils 10–18 Uhr, Eintritt 3,50 Euro, erm. 2 Euro, Kinder unter 12 Jahren frei, www.domaene-dahlem.de/erntefest

Sonntag: Freier Eintritt im Museum

Mehr als 170 Museen gibt es in Berlin, dazu unzählige Galerien und Off-Spaces. Wahnsinnig viele Kunst- und Kultureinrichtungen jedenfalls, zwischen denen es sich zu entscheiden gilt. Für Berlinerinnen und Berliner sind es dann meistens die musealen Hochkaräter, die irgendwie hintenüberfallen. Oder wann waren Sie das letzte Mal auf der Museumsinsel?

Imago Die spinnen, die Berliner: Im Museumsdorf Düppel führen Mittelalter-Fans historische Handwerkskünste vor.

In der Mitte dieses schönen langen Wochenendes wäre nun der ideale Zeitpunkt dafür: Denn wie an jedem ersten Sonntag im Monat winkt auch jetzt der „Museumssonntag“ mit freiem Eintritt in zahlreiche Kunsthäuser. Fast 70 Museen nehmen daran teil, darunter speziellere Ausstellungsräume wie das Kindermuseum „Unterm Dach“, das Schwule Museum oder das Science Center Spectrum – und eben die ganz großen Häuser wie Pergamonmuseum, Ates Museum, Neue Nationalgalerie. Wer die Sammlungen schon in- und auswendig kennt, wird sich vielleicht an den Sonderausstellungen erfreuen; an den spätantiken Textilfunden aus Ägypten zum Beispiel, die derzeit im Bode-Museum gezeigt werden, oder an der Donatello-Schau in der Gemäldegalerie, mit beachtlichen Werken der Renaissance.

Und wenn das Wetter viel zu gut wird für einen Drinnen-Tag? Dann wäre da ja noch das Museumsdorf Düppel, das während des Museumssonntags ebenso gratis zu besuchen ist: Die 16-Hektar-Anlage ist einem Dorf im Hochmittelalter nachempfunden, sie bildet den Alltag und das Leben von vor über 800 Jahren ab. Wohn- und Gewerbehäuser, Lagerstätten und Getreidespeicher einfach nur besichtigen ist hier nicht – ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mittelalter-Fans führen historische Handwerkstechniken wie die Schmiedekunst vor, lassen Besucherinnen und Besucher auch gern mal selbst ran. Und nach getaner Arbeit? Kommt die Stärkung aus der Museumsküche.

Museumssonntag, freie Eintritt in rund 70 Berliner Museen und Galerien. Weitere Informationen und eine Übersicht über die teilnehmenden Häuser finden Sie hier.

Montag: Ein Ausflug ins Kloster Chorin

Zwei Tage Großstadt – damit reicht es dann aber auch, finden wir und empfehlen für den Feiertag eine Metropolenflucht und die Hinwendung zu Berlins wunderbarem Umland. Wann zum Beispiel waren Sie zuletzt im Kloster Chorin im Nordosten von Brandenburg? Das ehemalige Zisterzienserkloster ist zu jeder Jahreszeit ein Ort, um vom Alltag abzuschalten. Hier kann man nachdenken, Luft holen, durch die Kreuzgänge gehend meditieren und die Natur rund um die historische Anlage genießen. Bereits die Anreise ins Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin verspricht Entschleunigung.

dpa/Patrick Pleul Immer eine Reise wert: das Kloster Chorin.

Am Montag wartet aber auch noch ein bisschen Programm im Kloster: bei den Kräuter- und Keramiktagen. Im Baudenkmal wird damit alljährlich der Werkstoff Ton geehrt. Das weitläufige Gelände der Klosteranlage bietet Platz für Dutzende Marktstände, an denen Keramiker, Kunsthandwerker und Gärtner ihre Produkte anbieten. So erinnert man auf besondere Weise an die Materialien, aus denen das Kloster ab 1273 erbaut wurde.

Zu erstehen sind wunderschönes Gebrauchsgeschirr, Schmuck und weitere Objekte aus Ton sowie frische Kräuter, Gartenpflanzen und schmackhafte Biogastronomie. Zudem gibt es an diesen Tagen besondere Führungen, Sonderausstellungen und Kreativangebote für die ganze Familie wie Keramisches Modellieren.

Kloster Chorin: Amt Chorin 11a, 16230 Chorin, die Keramiktage finden vom 1. bis 3. Oktober jeweils 9–18 Uhr statt, Eintritt: 6 Euro, erm. 4 Euro, www.kloster-chorin.org