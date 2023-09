Der Pariser Platz ist kein Ort, an dem sich viele Berliner aufhalten, trotzdem sind am Montagvormittag sehr viele Menschen hier. Die meisten hören Stadtführern zu oder machen Fotos von sich mit dem Brandenburger Tor. Doch auf diesen Fotos wird auch für immer dokumentiert sein, was am Wochenende mit dem Wahrzeichen passiert ist: Ein großer Teil der Säulen ist orange und rot. Die Gänge zwischen einigen Säulen sind mit Absperrband für den Verkehr gesperrt, auf einer Seite stehen mehrere Polizeiwagen und vor dem Tor zwei Hebebühnen, auf denen Männer mit Hochdruckreinigern den Sandstein absprühen.

Am Sonntagvormittag besprühten Mitglieder der Letzten Generation das Brandenburger Tor mit Feuerlöschern, die mit oranger Farbe gefüllt waren. Nachdem die Aktivisten in der Hauptstadt einige Wochen Pause gemacht hatten, um sich auf andere Bundesländer zu konzentrieren, finden seit vergangener Woche auch in Berlin wieder Proteste statt. Die Farbaktion am Brandenburger Tor ist nur eine davon, am Montagmorgen blockierten die Aktivisten auch wieder mehrere Straßen.

Am Sonntag waren 40 Polizeikräfte im Einsatz, es kam zu 14 Festnahmen. Die Letzte Generation spricht von einer „friedlichen Protestaktion“. Bei einer Crowdfunding-Kampagne haben die Umweltaktivisten 600.000 Euro Spendengelder gesammelt, das zeige den „großen Rückhalt aus der Bevölkerung“. Dabei lässt sich dieser laut Umfragen gerade nicht feststellen: Laut einer SWR-Umfrage aus dem Juni lehnen etwa 85 Prozent der Deutschen die Proteste der Letzten Generation ab.

Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben das Brandenburger Tor mit oranger Farbe angesprüht. Paul Zinken/dpa Eine junge Frau fotografiert die orange gefärbte Säule aus der Nähe. Emmanuele Contini Das Brandenburger Tor muss mit Hochdruckwasser gereinigt werden. Dafür sind auch zwei Hebebühnen im Einsatz. Emmanuele Contini Für viele Besucher sind die bunten Säulen des Brandenburger Tors ein interessantes Fotomotiv. Emmanuele Contini Trotz Reinigungsfirma und Hebebühnen sollen die Reinigungsarbeiten am Brandenburger Tor noch einige Tage dauern. Emmanuele Contini Am Montag sind auch viele Fernsehsender vor Ort und berichten über die Protestaktion der Letzten Generation. Emmanuele Contini Das Brandenburger Tor war am Montag wegen der Reinigungsarbeiten teilweise für den Verkehr gesperrt. Emmanuele Contini Der Sandstein des Brandenburger Tors wird mit der Hilfe von Hochdruckwasser von der Farbe befreit. Emmanuele Contini Am Montag ist der Pariser Platz voller Touristen. Emmanuele Contini 1 / 9

Für Felix Tegtmeier, der aus Frankfurt kommt und in Berlin seine Freundin besucht, ist die Aktion „alles andere als Klimaschutz“. Besonders die Chemikalien, die möglicherweise in der Farbe sind, findet er bedenklich. Insgesamt stehe er den Protesten der Aktivisten kritisch gegenüber. Die Abgase, die entstehen, wenn die Letzte Generation Staus verursacht, seien klimaschädlich – für ihn ein klarer Widerspruch. Ein weiterer Passant, der sich nur als Bernhard vorstellt, wird sogar laut. Es sei eine „Frechheit, sich an der Kultur zu vergreifen“, sagt er und spricht von „Anarchie“. Er hofft, dass die Aktivisten „endlich mal bestraft werden“.

Aktionen sind umstritten

Am Montagvormittag ist auch der Boden zwischen den Säulen des Brandenburger Tors mit orangen Farbspritzern bedeckt, an den Bürgersteigkanten hat sich eine Mischung aus Staub und kreideartigen Farbresten gebildet. Eine Säule ist schon fast sauber, einige orangefarbene Überreste sind aber immer noch zu sehen. Viele Besucher wissen am Montag nicht, warum das Tor so farbig ist. Manche Touristen sind verärgert: „Eine Schweinerei“, sagt eine junge Frau in einer Gruppe im Vorbeigehen, „wir kommen her, um das zu fotografieren, und dann so was.“

Auch in den sozialen Medien stößt die Aktion der Letzten Generation auf viel Kritik. Auf X (vormals Twitter) gibt es heftige Diskussionen über eine mögliche Beschädigung des Brandenburger Tors. „Aktivisten haben den offenporigen Sandstein am Brandenburger Tor versaut“, schreibt ein Nutzer. Der Sandstein sei aber gar nicht offenporig, sondern sehr hart, und könne deshalb leicht gereinigt werden, sagt ein anderer. Außerdem gab es ein Problem mit den Hebebühnen, die zur Reinigung benötigt werden: Sie standen im Stau, verursacht von einer weiteren Straßenblockade der Letzten Generation.

Die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) ist für die Reinigung des Brandenburger Tors zuständig. Die beauftragte Reinigungsfirma habe am Sonntag bis 17 Uhr das Brandenburger Tor gereinigt, sagt eine Sprecherin. Dabei konnten die Säulen schon bis zu einer Höhe von circa zwei Metern gereinigt werden. „In diesem Bereich ist ein Graffitischutz aufgetragen.“ Auch die Nebenbereiche und Böden des Brandenburger Tors müssen gereinigt werden. Die BIM rechnet damit, dass die Farbpigmente „im Laufe der Woche vollständig aus dem Sandstein entfernt werden können“, pünktlich vor dem Berlin-Marathon am nächsten Sonntag. Die Gesamtkosten für die Reinigung können laut BIM noch nicht benannt werden.

Trotz aller Kritik, die Touristin Edda C. aus Wiesbaden findet die Aktion nachvollziehbar: „Ich unterstütze das auf jeden Fall.“ Die Proteste der Letzten Generation seien geeignet, um Leute „wachzurütteln“. Sie sieht die Schuld auch bei den Politikern, diese müssten endlich handeln. „Es bleibt ja nicht mehr viel Zeit.“ Luc, der aus den Niederlanden kommt, hat gemischte Gefühle. Er kann die Proteste verstehen, findet es auch gut, wenn sich Aktivisten auf der Straße festkleben. Aktionen, bei denen historische Objekte wie Gemälde oder Gebäude beschmutzt werden, gehen für ihn „zu weit“, sagt er auf Englisch. „Was ist der Sinn davon?“, fragt er, „das ist eine schlechte Methode, um seinen Standpunkt darzustellen.“