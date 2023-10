Berlin: Männer grillen Hähnchenschenkel in fahrender S-Bahn

Es gibt Momente, in denen muss man zweimal hinsehen, um zu verstehen, was da passiert. Und wie unbedacht Menschen sein können. So gesehen auf dem Account dasistberlinbitch, der durch besondere Filme aus der Hauptstadt auf sich aufmerksam macht und so eine ordentliche Followerzahl generiert.

In dem neuesten Video des Accounts sieht man einen kleinen dreibeinigen Grill, wie man ihn in jedem Baumarkt kaufen kann. Darauf wenig spektakulär glühende Kohle und ein paar angebrutzelte Hähnchenschenkel. Ein wenig Rauch steigt von dem Grill auf. Eine Szene, wie man sie im Sommer täglich in Berliner Parks beobachten kann. Doch das Video wurde nicht in einem Park aufgenommen, sondern offenbar in der Berliner S-Bahn. Was nicht nur – auf gut Deutsch gesagt– dumm ist, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich.

Die Verfasser des Films bleiben unsichtbar, man hört sie reden und ein bisschen kichern. Dann ist das Filmchen auch schon vorbei. Ob die Männer den Grill nur für die Fahrt zwischen zwei Stationen mitgenommen haben oder gar wirklich in der S-Bahn zu grillen anfingen, bleibt unklar. Die meisten User bei Instagram nehmen die Sache indes mit Humor, die Kommentare reichen von „Bahnduri Chicken“ bis zum Hinweis, dass man im Falle eines Zugausfalls dann wieder die Bahn verantwortlich machen würde: „Herbeiführen einer Brandgefahr, und wenn dann wieder nichts auf der Strecke fährt, meckern sie alle über die Deutsche Bahn“, schrieb ein Follower des Accounts.