Nach der Farbattacke gegen das Brandenburger Tor hat die Polizei ihre Sicherheitsvorkehrungen in dem Bereich hochgefahren. „Nach der gemeinschädlichen Sachbeschädigung gegen das Brandenburger Tor hat die Polizei Berlin bis auf Weiteres Präsenzmaßnahmen angeordnet“, sagte Polizeisprecher Martin Halweg der Berliner Zeitung. „Je nach personeller Verfügbarkeit und Notwendigkeit werden sie durch die einsatzführenden Dienststellen gewährleistet.“



Die „einsatzführenden Dienststellen“, das sind jene, die tagsüber die stadtweiten Einsätze führen – eine Abteilung der Bereitschaftspolizei oder eine Polizeidirektion oder nachts das Lagezentrum im Polizeipräsidium am Platz der Luftbrücke. Von dort wird die Landeseinsatzreserve geführt.

Polizeipräsenz – das heißt, erkennbare Präsenz uniformierter Beamter. „Die einsatzleitenden Dienststellen haben aber auch die Möglichkeit, zusätzlich Kollegen in bürgerlicher Kleidung, also in Zivil einzusetzen“, so Halweg. Besondere Aufmerksamkeit wird die Polizei auch an diesem Sonntag dem Brandenburger Tor schenken, wenn dort die Route des Berlin-Marathons hindurchführt.

35.000 Euro Reinigungskosten für das Brandenburger Tor

Über das Brandenburger Tor hinaus habe man alle Orte im Blick, die international bekannt sind und für die Letze Generation einen hohen Reizwert haben, sagte der Sprecher.



Die Blockadeaktionen der Letzten Generation haben seit ihrem Beginn im Januar vergangenen Jahres die Berliner Polizei bereits fast eine halbe Million Arbeitsstunden gekostet. Die Beamten führten bislang 3429 Identitätsfeststellungen durch, bei vielen Blockierern mehrmals, sodass sie bislang 1199 Tatverdächtige ermittelte.

Präsent war die Polizei am Brandenburger Tor auch am vergangenen Sonntag. Auch wenn die Beamten relativ schnell eingreifen konnten, gelang es Mitgliedern der Letzten Generation bis dahin, große Mengen Farbe an die Säulen zu sprühen. Die Farbe ist tief in den Sandstein eingedrungen. Die landeseigene Berliner Immobilienmanagement GmbH beziffert die Reinigungskosten bislang auf etwa 35.000 Euro. Diese sollen den Verursachern in Rechnung gestellt werden.

Das Brandenburger Tor ist immer wieder das Ziel von Aktionen

Immer wieder ist das Brandenburger Tor, das von 1789 bis 1793 auf Anweisung des preußischen Königs Friedrich Wilhelm II. nach Entwürfen von Carl Gotthard Langhans errichtet wurde, im Mittelpunkt demonstrativer Aktionen:



2011 besetzten Greenpeace-Aktivisten dieses symbolträchtigste Wahrzeichen der Stadt und brachten dort ein Plakat gegen Atomkraft an. Im Jahr 2016 kletterten Mitglieder der rechten Identitären Bewegung auf das symbolträchtigste Wahrzeichen der Stadt und entrollten Fahnen und Plakate.

Im August 2021 besetzten Mitglieder von Extinction Rebellion das Tor, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Im November kletterten im Namen des Weltklimas Mitglieder der Letzten Generation auf das Tor und befestigten ein Banner an der Quadriga. Im Januar raste dort mitten in der Nacht, wahrscheinlich absichtlich, ein 26-jähriger Mann mit seinem Mercedes gegen einen Pfeiler und starb.