Die kleine hübsche Dame mit Puppenspieler Ingo Mewes, Lehrer an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin-Mitte Sabine Gudath

Operation an einer Marionettenpuppe: Finger ab, Stoßschäden am Auge – hier muss geholfen werden. Mit Kleber und Schnitzeisen repariert Ingo Mewes die zartgliedrige kleine Gestalt aus Lindenholz. In der Werkstatt der Zeitgenössischen Puppenspielkunst lernen Studierende der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin-Mitte das Innen- und Weiterleben ihres Handwerkszeugs kennen. In diesen Tagen lassen sie bei ihren Diplominszenierungen große und kleine Puppen tanzen.