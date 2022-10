Berlins Bereitschaftspolizisten ist das Duschen verboten worden. Der Grund: Am Sitz der 2. Bereitschaftspolizeiabteilung an der Ruppiner Chaussee in Reinickendorf sind die Sanitäranlagen marode.

Laut einer Mitteilung der landeseigenen Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) an die Polizei wurden bei einer Trinkwasseruntersuchung in der vergangenen Woche Legionellen gefunden. Diese Bakterien können grippeartige Beschwerden und Lungenentzündungen verursachen, wenn man sie einatmet. Das kann beim Duschen mit verseuchtem Wasser leicht passieren. Die BIM verfügte daraufhin ein sofortiges Duschverbot. Es gilt bis zum Einbau von Legionellenfiltern.

GdP So sehen die Sanitäranlagen bei der Berliner Bereitschaftspolizei aus.

Seit vielen Jahren hat die Dienststelle mit Legionellen zu kämpfen – nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei (GdP) vom Donnerstag seit genau 3168 Tagen. Immer wieder wurden dort die Bakterien in den alten Wasserleitungen festgestellt, verschiedentlich wurden neue Legionellenfilter eingesetzt. „Das ändert aber nichts daran, dass in den nostalgischen Leitungen Gesundheitsgefahren lauern“, sagt GdP-Sprecher Benjamin Jendro. „In Schulzendorf sehen wir, dass die Flickschusterei auf den Liegenschaften der falsche Weg ist und wir eigentlich mal komplett sanieren müssten. Wir brauchen ein stadtweites Konzept sowie schnellere und flexiblere Verfahren, ehe die Gebäude komplett wegschimmeln.“

Die Senatsinnenverwaltung beziffert den Sanierungsbedarf der Berliner Polizeidienststellen auf mittlerweile mehr als 1,8 Milliarden Euro. Vor einem Jahr war er noch auf 1,2 Milliarden geschätzt worden. In diesem Jahr stehen 45,4 Millionen und im nächsten Jahr 53,58 Millionen Euro aus dem Haushalt zur Verfügung.