Schritt, Schritt, Wiege, Schritt, und Ab-schluss-schritt! Etwa fünf Pärchen drehen sich im Saal der Empfängnis in den Gärten der Welt zum Tango-Rhythmus, darunter Anika und ich. Wir haben zwar kaum Tango-Kenntnisse, aber zum Glück müssen wir das auch nicht, denn der Kurs ist kostenlos und jeder darf mitmachen. An einem Sonntagnachmittag sind wir hier, in den Gärten der Welt, um etwas auszuprobieren: Wie viel kann man in Berlin erleben, mit nur 20 Euro in der Tasche?

Berlin ist international, klar, aber an kaum einem Ort in der Stadt ist so viel weltweites Flair wie hier, das drückt sich schon im Namen aus: Bis 2017 hieß die 1987 eröffnete Parkanlage „Erholungspark Marzahn“, nach der Internationale Gartenausstellung (IGA) bekam das Areal den mondänen Namen „Gärten der Welt“. Neben einem chinesischen, balinesischen, britischen und vielen weiteren Gärten bietet der Park eine Seilbahn, eine Aussichtsplattform auf dem Kienberg und – so wie heute – kostenlose Tanzkurse.

Kurz vor 12 Uhr stehen wir am Eingang der Parkanlage. Es sieht leer aus. Ein einfacher Eintritt in den Garten kostet für einen Erwachsenen 7 Euro, für 9,90 Euro bekommt man noch ein Ticket für die Seilbahn dazu. Leider sagt uns die Kassiererin am Eingang, die Seilbahn habe ein technisches Problem und empfiehlt uns das billigere Tagesticket. Kurz nachdem wir im Garten sind, funktioniert die Seilbahn dann doch. Ärgerlich, aber es nieselt und die Aussieht wäre sicher ohnehin nicht so toll gewesen. Immerhin: uns bleiben noch 13 Euro für den Tag.

Die Seilbahn in den Gärten der Welt ZB

Gleich hinter dem Eingang sprechen uns zwei gut gelaunte Parkguides an. Sie erzählen uns von den verschiedenen Programmen, Sehenswürdigkeiten und Stationen im Park – und klingen dabei so begeistert, als ginge es um Achterbahnfahrten. Viele internationale Ausstellungen und Gärten wurden von Künstlern aus dem jeweiligen Kulturkreis errichtet, Mülleimer und Bänke sowie Stühle und Liegen stehen an jeder Ecke und alles ist sorgfältig ausgeschildert. Sie geben uns eine Karte und empfehlen einen Rundgang, auf den wir uns dann auch begeben.

Zunächst gehen wir in eine Serie von kleineren Gartenausstellungen, die rechts neben dem Eingang beginnt. Hier sind Gärten von vielleicht 50 Quadratmeter angelegt, die von verschiedenen Kulturkreisen inspiriert sind. Neben anderen Ländern sind hier Thailand, Brasilien und Chile dargestellt, etwa durch kunstfertige Terrassen aus Gras, Springbrunnen und versteckte Spiegel, welche die Gärten größer wirken lassen.

Der chinesische Garten Jürgen Ritter/imago

Ein Highlight ist der Garten der USA, erstellt von dem Berliner Künstler Martin Kaltwasser, der im November 2022 mit nur 57 Jahren beim Joggen im Tiergarten gestorben ist. Sein Garten besteht aus einer betonierten Fläche mit zwei alten Autos, sechs Palmen und umzäunten Gras in der Mitte. Die Installation soll die unterdrückte und vernachlässigte Natur in amerikanischen Großstädten kritisieren. Außerdem ist er wegen Wespenbefall derzeit nicht einmal betretbar. Wir sind uns einig: Definitiv nicht der ansehnlichste, jedoch bestimmt der lustigste Garten.

Nachdem wir die kleineren Gärten durchquert haben, geht es weiter zum Chinesischen Garten, inklusive traditioneller Architektur, einem Teich voller Karpfen und einer Steinpagode für die Enten. Hier kehren wir in das Teehaus ein und wählen aus einer langen Liste von Sorten. Für mich gibt es einen Yunnan Sheng Tai Hong, einen schwarzen Tee aus der Gegend Yunnan. Diesen kann man dreimal wieder aufgießen, insgesamt fast zehn Tassen. Er schmeckt besser als jeglicher deutscher Tee, den ich je hatte und kostet 5 Euro. Dazu gibt es für uns ein mit gewürztem Fleisch gefülltes Dampfbrot für 4,50 Euro. Eine deftige Mahlzeit mit idyllischem Ausblick für insgesamt 9,50 Euro pro Person ist also unser Mittag. Inklusive Eintritt haben wir 16,50 Euro ausgegeben, für den Tag bleiben uns also noch 3,50 Euro übrig.

Noch haben wir einige Zeit bis zu unserem Tango-Kurs um 16 Uhr, also streifen wir durch die anderen Gärten. Die Mauern des Koreanischen Gartens wurden von traditionellen koreanischen Baumeistern errichtet. Der Garten zeigt ein koreanisches Haus samt Brunnen und traditioneller Keramiktöpfe. Daneben befindet sich der Japanische Garten inklusive Rundgang mit Steingarten und Bonsai-Bäumen. Hier zeigt sich auch, wie viele internationale Freundschaften Berlin pflegt: Beide Gärten waren Geschenke der Herkunftsländer an die Stadt Berlin.

Danach geht es zum Orientalisch-Islamischen Garten, den man durch den „Saal der Empfänge“ betritt. Dort sehen wir die Fotoausstellung „Changing Planet“, in der junge Fotografen ihre Werke zu Umweltzerstörung und Klimawandel präsentieren. Einige der Künstler sind noch Schüler. Der dahinter liegende Garten ist, wie so viele der hier angelegten Orte, eine Welt für sich: Gerahmt mit bunten Wänden voll traditioneller arabischer Kalligrafie und definiert durch symmetrische Wasserspiele und Zitrusbäumen. Es regnet immer noch und bevor unser Tango-Kurs beginnt, wollen wir noch etwas Warmes trinken.

Ein Blick in den Orientalisch-Islamischen Garten Jürgen Ritter/imago

Nach einer Runde durch den Rosengarten, vorbei am Labyrinth und einem Abstecher über den Englischen Garten voller duftendem Lavendel finden wir einen Imbiss und wärmen uns mit einem Kakao und einem Cappuccino für je 3,50 Euro auf. Damit kommen wir beide auf genau 20 Euro und fühlen uns fürs Tanzen gewappnet. Der Tanzkurs ist kostenlos und findet bis September alle zwei Wochen statt, normalerweise im Freien. Heute wurde er wegen des schlechten Wetters verlegt – zurück geht es also in den Saal der Empfänge.

Dort sehen wir, dass Musik aufgebaut wird und eine Lehrerin bereits auf Freiwillige wartet. „Wer hat denn schon Tango-Erfahrung?“, fragt sie in die Runde. Außer uns sind vor allem ältere Paare dabei. Fast alle heben die Hände. „Das macht nichts“, versichert sie uns, „wir gehen alles gemeinsam durch.“ Dann lernen wir auch schon die Schritte: Zuerst eine ganz einfache Grundbewegung, dann eine Drehung und Variation.

Das ist ganz schön schwierig, aber Spaß macht es trotzdem und die erfahrenen Tänzer und Atmosphäre spornen ganz schön an. Mit dem leisen Regen im Hintergrund, der Tango-Musik und dem Geruch von Zedernholz, welcher von der Dekoration der Halle ausgeht, ist es eine magische Erfahrung. Nach etwa einer Stunde merken wir, dass uns die Füße ziemlich wehtun. Außerdem wird es schwerer, den Schritten zu folgen. Wir bedanken uns also bei der Tanzlehrerin und überlassen den erfahrenen Tänzern die Fläche. Aber es war wie ein Urlaubstag in der Stadt.