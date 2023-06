Es ging um nicht weniger als einen der elf Zukunftsorte dieser Stadt und um die Frage, ob es den Cleantech Business Park in Marzahn tatsächlich geben wird oder man doch auf geplante Ansiedlungen und Investitionen zum Schutz einer Krötenart verzichtet. Wie berichtet, hatte das Umwelt- und Naturschutzamt des Bezirks Marzahn-Hellersdorf Baumaßnahmen auf dem Gelände an der Bitterfelder Stra��e in den vergangenen Wochen blockiert, da dort Laich von Wechselkröten gefunden worden war. Am Donnerstag lud die Bezirksbürgermeisterin Nadja Zivkovic (CDU) Vertreter der bezirklichen Umweltbehörde sowie des Business-Park-Betreibers Wista zu einem Gespräch über die Zukunft des Gewerbegebiets ein.

Mehr als vier Stunden saß man zusammen. Laut Zivkovic habe man dabei viele Irritationen ausräumen können, und in jedem Fall sei der Cleantech Business Park gesichert. „Die Ansiedlungen auf dem Gelände werden wie geplant stattfinden“, sagte die Bezirksbürgermeisterin im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Wie im Bebauungsplan vereinbart und festgeschrieben, werde man 60 der insgesamt 90 Hektar bebauen und dennoch den Lebensraum der Wechselkröte erhalten. Tatsächlich waren erwachsene Exemplare des Lurchs dort allerdings vor vier Jahren zuletzt gesichtet worden.

Cleantech Business Park: Knapp 40 Millionen Euro wurden bereits investiert

Zivkovic war erst Ende April zur neuen Bezirksbürgermeisterin gewählt worden. „Im Nachhinein muss man sagen, dass das Gespräch viel früher hätte geführt werden sollen.“ Aber jetzt sei das gemeinsame Ziel klar: „Wir sind uns einig, dass die Ansiedlungen passieren“, sagte Zivkovic.



Die Erschließung der ehemaligen Rieselfelder im Berliner Nordosten und die Entwicklung des Areals zum Cleantech Business Park war bereits 2013 in der Landesregierung sowie im Bezirksparlament beschlossen worden. Knapp 40 Millionen Euro wurden bereits investiert, um das Gelände bezugsfertig zu machen. Heute ist das Revier das größte zusammenhängende Areal, das die Stadt für produzierende Unternehmen zu bieten hat. Es soll ausschließlich für die Ansiedlung von Industrie und Forschung nachhaltiger Wirtschaftszweige und neuer Technologien genutzt werden.

Nach dem Gespräch ist man auch bei dem landeseigenen Standortentwickler und Wirtschaftsförderer Wista als Betreiber des Cleantech Business Parks zuversichtlich. „Wir haben ein gemeinsames Verständnis für die Gegebenheiten auf dem Gelände entwickelt“, sagte der Wista-Projektleiter Lukas Becker im Anschluss. Weitere Gespräche würden folgen. Wenngleich einige rechtliche Rahmenbedingungen noch zu klären seien, geht auch Becker davon aus, dass sich auf dem Areal „zeitnah“ weitere Unternehmen ansiedeln können.



Bislang haben dort insgesamt vier Unternehmen Investitionen von insgesamt mehr als 300 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Ein geplanter Bau für 20 Millionen Euro soll noch in diesem Jahr begonnen werden.