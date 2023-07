Nach Ultimatum für Cleantech Business Park: Geschützte Kröte beschäftigt nun das Gericht

Sie ist kaum größer als eine Männerfaust, wurde auf dem Gelände des Cleantech Business Parks in Marzahn tatsächlich seit vier Jahren nicht mehr gesichtet, aber dennoch ist die Wechselkröte dort gewissermaßen allgegenwärtig und in jedem Fall ziemlich einflussreich. Denn seit Monaten beschäftigt die seltene und daher geschützte Lurchart den Gewerbeparkbetreiber und örtliche Behörden. Investoren sind zunehmend verunsichert. Nun beschäftigt die Kröte auch noch die Justiz.

Am vergangenen Freitag hatte die landeseigenen Wista GmbH als Betreiber des Cleantech Parks beim Berliner Verwaltungsgericht einen Eilantrag gestellt, um einen auf dem Gelände aufgestellten Krötenschutzzaun nicht abreißen zu müssen. Denn das fordert seit Monaten das bezirkliche Umwelt- und Naturschutzamt. Streitpunkt ist also eine etwa 30 Zentimeter hohe Kunststoffbarriere. Eine Lappalie möchte man meinen.

Tatsächlich hängt an dem Zaun, der eine 10.000-Quadratmeter-Parzelle des Cleantech Business Parks umschließt, eine 18-Millionen-Euro-Investition. Das Berliner Unternehmen Aucoteam hatte bereits Ende 2021 beschlossen, sich auf dem Marzahner Gewerbepark anzusiedeln und dort ein Prüfzentrum für Komponenten der Elektromobilität zu errichten. Seit Jahresbeginn werden die Pläne indes vom Marzahner Umwelt- und Naturschutzamt mit Verweis auf die Anwesenheit der Wechselkröte blockiert.

Der Zaun selbst wurde von der Wista aufgestellt, um die künftige Baustelle vom restlichen, 580.000 Quadratmeter großen Areal abzugrenzen. Darauf forderte die Behörde per Verfügung den Abriss des Zauns, worauf die Wista ebenfalls per Verfügung konterte. Mitte Juni hatte dann Nadja Zivkovic als Bezirksbürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf ein erstes Gespräch zwischen dem Gewerbeparkbetreiber Wista und der ihr unterstellten bezirklichen Umweltbehörde initiiert.

Streitfall Zaun Knoblach/BLZ

Man habe viele Irritationen ausräumen können, sagte Zivkovic nach dem Treffen, und dass der Cleantech Business Park in jedem Fall gesichert sei. „Die Ansiedlungen auf dem Gelände werden wie geplant stattfinden“, sagte die CDU-Politikerin vor fünf Wochen. Allerdings war wohl doch nicht alles geklärt. Denn weitere Gespräche waren nötig, um Rechtsfragen zu erörtern. Wista und Umweltamt schickten Anwälte und Fachleute, die aber zu keiner Einigung kamen. Nach dem Willen der Wista sollen nun also die Berliner Verfassungsrichter entscheiden, was mit dem Zaun geschieht.

Tatsächlich drängt die Zeit. Vor wenigen Tagen erst hatte Aucoteam-Chef Bernd Rhiemeier in dieser Zeitung ein Ultimatum gestellt. „Wenn wir bis Oktober nicht anfangen können, blasen wird das Ganze ab“, sagte er. Und inzwischen sind auch andere Investoren verunsichert. Das Unternehmen HH2E, das im Cleantech Business Park eine Wasserstoff-Fabrik samt Kraftwerk errichten will, hat für eine ähnliche Anlage in Lubmin gerade erst die Milliarden-Finanzierung unter Dach und Fach gebracht. Marzahn könnte das nächste Projekt werden. „Wir müssen uns auf die Gültigkeit des beschlossenen Bebauungsplans verlassen können“, sagt Lukas Becker, bei der Wista Projektleiter für den Cleantech Business Park.

Keinem der Beteiligten geht es darum, Bauarbeiten auf dem Gelände zu verhindern. Wir wollen Rechtssicherheit auch für künftige Vorhaben. Nadja Zivkovic (CDU), Bezirksbürgermeisterin in Marzahn-Hellersdorf

Tatsächlich geht es an der Bitterfelder Straße in Marzahn um viel mehr als die nicht einmal kniehohe Absperrung. Am Zaun entscheidet sich die Zukunft des größten zusammenhängenden Industriegebiets in der Stadt und des Cleantech Business Parks, in den bereits 38 Millionen Euro investiert wurden. Dass die landeseigene Wista nun eine gerichtliche Entscheidung anstrebt, weil die Vergleichsverhandlungen gescheitert sind, kommt auch Bürgermeisterin Zivkovic entgegen. Sie hatte eine politische Entscheidung für den Bau vermieden, um am Ende nicht vielleicht doch einen Baustopp zu riskieren. „Wir brauchen ein klares Urteil“, sagt sie und dass es keinem der Beteiligten darum gehe, Bauarbeiten auf dem Gelände zu verhindern. „Wir wollen Rechtssicherheit auch für künftige Vorhaben“, sagt Zivkovic.

Dabei ist sie auch für das Aucoteam-Projekt zuversichtlich. „Das Unternehmen wird im Herbst mit den Bauarbeiten beginnen können“, sagt sie. Und selbst wenn die Richter gegen den Zaun entscheiden sollten, werde zusammen mit der bei der Senatsumweltbehörde angesiedelten Obersten Natur- und Umweltschutzbehörde für diesen konkreten Fall schnell eine Lösung gefunden. „Es geht in beiden Fällen weiter“, so Zivkovic.



Wie im Berliner Verwaltungsgericht am Mittwoch zu erfahren war, liege der Eilantrag vor. Mit einer Entscheidung sei „innerhalb der nächsten Wochen“ zu rechnen. Wir werden berichten.