In der Ausstellung „Das Gehirn in Wissenschaft und Kunst“ im Medizinhistorischen Museum der Charité Markus Wächter/Berliner Zeitung

Faszination und Grusel, Neugier und Zurückweichen – mit widersprüchlichen Gefühlen nähert sich der Mensch medizinischen Präparaten, die ihm vor Augen führen, was alles im Organismus schiefgehen kann. So ging es den Besuchern des Medizinhistorischen Museums der Charité immer, wenn sie die Dauerausstellung „Dem Leben auf der Spur“ besuchten, die buchstäblich „unter die Haut“ ging, ganz so, wie es sich ihr Urheber, der Berliner Arzt, Sozialhygieniker und Pathologe Rudolf Virchow, vorgestellt hat.

Und so ist es auch jetzt wieder, wenn das Museum nach vier Jahren Schließzeit und Generalsanierung des Gebäudes auf dem Lehr-, Forschungs- und Klinikcampus der Charité neu öffnet. Einen Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie hatte die Renovierung in der Nachbarschaft der Virenforscher begonnen – genau geplant. Glaube da einer an Zufall …

Der historische Hörsaal Virchows, eine eindrucksvolle Ruine Markus Wächter/Berliner Zeitung

Berlin hat mit dem nunmehr hochmodernen, barrierefreien und wunderschönen Museum eine weitere Attraktion in der ohnehin nicht armen Kultur- und Bildungslandschaft neu gewonnen. Entsprechend feierten alle an Sanierung und Finanzierung Beteiligten sowie die Ausstellungsmacher am Donnerstag gehörig im einzigen nicht sanierten Raum, der aber zu den Sensationen des Gebäudes gehört: dem historischen Hörsaal, einem zentralen Teil der 1899 von Rudolf Virchow unter dem Namen Pathologisches Museum gegründeten Einrichtung.

Leuchtend in Charité-Weiß

Hier hatte er vor Studenten, Wissenschaftlern und Interessierten Vorlesungen gehalten. Nebenan konnten Teilnehmer an den von Virchow gesammelten Präparaten das soeben Gelernte durch Anschauung ergänzen und Einblicke in die feingewebliche Struktur erkrankter Organe gewinnen. Was für ein echt Berliner Raum, dieser Hörsaal – Ruinenwände, raue, rohe Ziegel, als sei der Krieg erst gestern zu Ende gegangen. Zum Glück bekam der Raum Ende der 1950er-Jahre Dach und Fenster. Nun lebt hier wieder Wissenschaft für alle.

Die Ausstellungsräume erstrahlen in reinstem „Charité-Weiß“, die neuen Klimaanlagen und sonstige Technik bleiben auf raffinierte Weise unsichtbar. Das neu gestaltete Foyer ist hell und bezieht durch große Fenster den ebenfalls großzügig verbesserten grünen Vorplatz ein.

Doch natürlich bleiben die Ausstellungen die Stars des Museums. Die Dauerausstellung blieb im Kern, wie sie war. Sie führt mit jedem einzelnen Präparat die Verletzlichkeit des menschlichen Körpers vor Augen: Was kann einem alles widerfahren! Glücklich, wer an keinem der hier gezeigten Gebrechen leidet. Zu sehen sind zum Beispiel extrem von Skoliose verbogene Skelette, monströs verheilte Knochenfrakturen. Wissen Sie, wie eine Magenschleimhautentzündung aussieht? Oder ein Leberkrebs? Eine Penisthrombose? In einer Vitrine liegen Nierensteine groß wie Enteneier.

Nichts davon darf als Skurrilität gelten, wie man sie einst in Kuriositätenkabinetten vorzeigte. Virchow ging es, als er die Sammlung zusammentrug, um das Erkennen der krankhaften Veränderungen, ihrer Ursachen – in der Absicht, Heilung zu ermöglichen. Manch zu Sehendes ist wahrlich nichts für Zartbesaitete. Man sieht menschliche Föten, denen die Anlage für Schädel und Gehirn fehlte oder deren Gehirn außerhalb des Schädels angelegt war, oder solche mit nur einem Auge, ohne untere Extremitäten.

Da liest es sich durchaus tröstlich, dass der mütterliche Organismus auf die Anlage schwerer Fehlbildungen schon in der frühesten Phase der Schwangerschaft regiert: 50 Prozent aller erfolgreichen Befruchtungen gehen aus solchen Gründen bereits in der zweiten oder dritten Schwangerschaftswoche ab. Das lernt man auf einer der Ausstellungstafeln.

Thomas Schnalke, der sichtlich stolz durch die renovierten Räume führte, machte an einem Beispiel deutlich, dass es sich bei den Hunderten Präparaten nicht nur um Museumsobjekte handelt: Seit fünf bis sechs Jahren interessiere sich die moderne molekulare Medizin für die historischen Präparate, weil darin alte Strukturen, zum Beispiel von Viren, steckten – für die Pandemieforschung von allerhöchstem Interesse. So wurde jüngst ein Präparat eines 1912 verstorbenen Mädchens neu beprobt und das älteste bisher bekannte Masern-Genom entdeckt. „Ein alter Objektbestand wird total aktuell“, sagte Thomas Schnalke.

Die Ausstellung im zweiten Geschoss des Gebäudes zeigt auch den Schreibtisch Virchows, originale Handschriften und Zeichnungen des Forschers und Praktikers sowie etliche seiner Instrumente. Eine Informationstafel ordnet unter dem Titel „Die Vermessung des Menschen“ seine um 1860 einsetzende Sammelleidenschaft ein, die sich auch auf Kolonialgebiete erstreckte. Virchow habe sich für „Rassen“ interessiert, habe vermessen, Maße und Messmethoden standardisiert, gezeichnet und fotografieren lassen, aber: „Dem Weg der ,Rassenkunde‘ mit ihren hierarchisierenden Wertungen von Menschengruppen folgte er nicht.“ Das ist der entscheidende Unterschied.

Das Gehirn macht das Denken

In der ersten Etage rückt die Sonderausstellung „Das Gehirn in Wissenschaft und Kunst“ das unglaublichste aller Organe in den Mittelpunkt. Das Gehirn, die gefurchte graue Masse mit seinem noch immer rätselhaften Inneren, macht unser Sein und Wesen aus, klar. Aber wie funktioniert es, wie arbeiten die 86 Milliarden Nervenzellen, mit denen das menschliche Gehirn bei Geburt ausgestattet ist, durch billionenfache Verknüpfungen zusammen? „Was habe ich im Kopf?“, lautet also eine der Fragen, die den Besucher zu Erkenntnissen leiten. Oder: „Wie stelle ich mir die Vorgänge im Gehirn vor?“, „Sind ich und mein Körper dasselbe?“ Die Hirnforschung versucht, mit modernen Verfahren die Vorgänge im Gehirn zu messen und die gewonnenen Signale zu interpretieren.

Eine Vitrine der Dauerausstellung und die Büste Rudolf Virchows Markus Wächter/Berliner Zeitung

Die Ausstellung gibt einen Einblick in die Grundlagenforschung wie auch in die klinische Forschung. Und sie geht darüber hinaus und setzt mit ausgewählten Werken gezielt auf das Sensorium der Kunst. Herausragend dabei: Sechs feine Original-Tuschzeichnungen des 1906 mit dem Nobelpreis geehrten Histologen Santiago Ramón y Cajal, der kunstvoll-filigran zeichnete, wie er die Nervenzellen des Gehirns im Mikroskop sah.

John-Dylan Hayes, Psychologe und Hirnforscher an der Charité, sagt bei der Führung: „Noch immer glaubt die Mehrheit der Menschen, dass Denken und Gehirn nicht miteinander zusammenhängen.“ Dabei stellen sich genau hier zentrale Existenzfragen: Haben wir einen freien Willen, wenn doch das Denken von den im Gehirn ablaufenden Prozessen abhängt? Eines der Probleme, die in Zeiten aufkommender Künstlicher Intelligenz neue Bedeutung gewinnen.

Doch auch mit den Möglichkeiten und Fortschritten der praxisorientierten klinischen Forschung kann man sich vertraut machen. Wie kann Medizin helfen, wenn neuronale Netzwerke gestört sind? Andrea Kühn, Direktorin der Sektion Bewegungsstörungen und Neuromodulation der Charité, berichtete beim Eröffnungsrundgang von neuen Methoden und Geräten, wie zum Beispiel das gefürchtete und noch immer stigmatisierende Zittern, der Tremor, durch Gehirnstimulation behandelt werden kann. Auch Verfahren, mit elektrischen Gehirnsignalen zum Beispiel Prothesen oder Exo-Skelette zu steuern, finden demnach Eingang in die Praxis.

Ab 12. Juli erweitert das Museum sein Angebot noch weiter. Dann widmet sich die Ausstellung „Da ist was – Krebs und Emotionen“ der Angst vor der existenziellen Bedrohung und dem Umgang von Individuum und Gesellschaft mit der noch nicht besiegten Geißel Krebs. Laut einer aktuellen Prognose werden in diesem Jahr 240.000 Menschen an Krebs sterben.