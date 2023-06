Mehr Security, kühleres Wasser: Zu Besuch in den Berliner Freibädern

Ein sommerlicher Berliner Samstag, 20 Grad. Die Badesaison kommt in Schwung, immer mehr Freibäder öffnen ihre Türe. Vor Ort ist aber noch vergleichsweise wenig los. Um 14:30 Uhr stehen vor dem Sommerbad Kreuzberg, dem „Prinzenbad“, nur fünf Menschen in der Schlange, der Einlass erfolgt schnell. Der Kollege hinter dem Tresen schätzt, dass zirka 740 Personen an diesem Samstag bislang zu Besuch waren.

Drinnen wirkt alles ruhig. Gäste sitzen vor dem Café, nippen an ihren Getränken. Die Leute liegen auf den Sonnenterrassen, sowie auf der Wiese, eine Frau sonnt sich unbehelligt oben ohne. Zirka 10 bis 20 Schwimmende ziehen in jedem der drei großen Becken ihre Bahnen. Eine Amsel planscht neben den Duschen. Friedliche Stimmung. Die Rutsche ist leer.



„Auf einmal ist das Wasser voll warm“, sagt ein Junge beim Verlassen des Barfußbereiches. Ein anderer hält dagegen: „Ist voll kalt.“ Ein brisantes Thema - in den vergangenen Tagen erreichten die Berliner Zeitung immer wieder Leserbriefe, die die Wassertemperaturen in den Berliner Freibädern kritisierten.

Kalte Freibäder vertreiben langjährige Gäste

So sei das kalte Wasser in den Freibädern inzwischen „unerträglich“, schreibt eine Leserin. Eine zweite moniert, dass die versprochenen 22 Grad in den Sommerbädern nicht erreicht würden. Ihre täglichen 90 Minuten Schwimmzeit möchte sie nicht im Neopren-Anzug verbringen, deshalb werde sie nach vielen Jahren den Bäderbetrieben den Rücken kehren und einen Fitnessclub mit wärmeren Schwimmhallen aufsuchen. „Alle Leute, die ich kenne, die regelmäßig, sprich fast täglich schwimmen gegangen sind, verzichten nun auf diesen Kälteschock“, schreibt eine dritte Leserin.

Viel zu früh, viel zu frisch? Der leere Eingangsbereich vor dem Sommerbad Neukölln. BLZ

Ein paar Badegäste befinden sich trotzdem vor Ort. Marie-Christine F. (31), Max D. (34) und ihr kleiner Sohn Raphi (1) entspannen sich auf der Wiese. Sie waren auch schon im Wasser und fanden die Temperatur entgegen Erwartungen, zumindest im Kinderbecken, „eigentlich sehr angenehm“, sagt Max. Vielleicht ein bisschen kälter als letztes Jahr, so Marie-Christine: „Aber es ist so, dass man gut schwimmen kann.“ Sie kämen gerne hierher, wenn die Sonne scheint. „Wir wohnen um die Ecke, das ist wie so ein Garten, den wir zu Hause nicht haben“, sagt sie. „Wir fühlen uns hier immer sehr wohl.“

Sie wohnten im Bezirk seit anderthalb Jahren und seien häufig im Prinzenbad - auch im Sommer 2022, als es teilweise „sehr, sehr voll“ gewesen sei, so Max weiter. „Wir haben uns heute auch gefragt, warum es so ruhig ist - es ist ja Samstag, und ziemlich gutes Wetter. Hatten eine völlig andere Erwartung.“ Der Einlass habe lediglich 10 Minuten gedauert. Wenn es doch wieder voller wird, haben die Beiden eine Strategie: Online-Tickets, beziehungsweise Zehnerkarten kaufen, mit denen man schneller reinkommt, sowie unter der Woche nach der Arbeit ins Freibad, und an den Wochenenden eher raus an den See.

In anderen Freibädern und Hallen sei die kleine Familie meistens nicht, ab und zu jedoch im Sommerbad Neukölln, dem Columbiabad. Dort habe es im letzten Jahr allerdings immer wieder Zwischenfälle mit der Polizei gegeben. Im Prinzenbad hingegen sei es generell sehr friedlich und angenehm durchmischt, so Marie-Christine. „Es sind junge Leute, alte Leute, Familien.“ Das Einzige, was sie hier stört, ist, „dass man immer nur bar zahlen kann“.



Unweit von der jungen Familie aalt sich auch Tobias C. (29) in der Sonne. Er wohne seit sechs Jahren im Kiez und komme öfter ins Bad, auch morgens vor der Arbeit. Die Wassertemperatur an diesem Tag findet er „schön kühl, aber ganz angenehm, eine Erfrischung“.

Im Sommerbad Neukölln ist das Planschbecken derzeit gesperrt. BLZ

Prinzenbad: Immer mehr Security und Regeln

Etwas weiter auf einer Bank sortiert ein 63-jähriger Stammgast seine Sachen. Er erzählt gerne über die Szene im Prinzenbad, möchte aber namentlich nicht genannt werden. Man kenne ihn in der Community und er habe auch öfter Kritik geäußert, unter anderem in Form eines gemeinsamen offenen Briefes an die Bäderbetribe - was nicht immer gut ankomme.

Er sei fast täglich im Prinzenbad, kenne das Bad seit mehr als 30 Jahren. Das Erlebnis dort habe sich über die Zeit verändert, sei nicht mehr so locker wie damals. Man habe immer mehr Security und Regeln, „die früher nicht so notwendig waren“. Am Anfang der Saison laufe es meistens noch entspannt. Irgendwann kämen aber „diese vermeintlich spektakulären“ paar Tage mit massenhaftem Anlauf und Auseinandersetzungen. Er stellt allerdings klar, dass es sich dabei sowohl im Prinzenbad als auch im Columbiabad nur um „vielleicht 10 bis 15 Tage“ in fünf Monaten handele, an denen es nachmittags sehr heiß werde. „Ich kenne Frauen, die kommen nur vormittags ins Bad und haben sowas auch nie erlebt.“

Vor diesem Hintergrund stören ihn die Reaktionen der Bäderbetriebe auf die Krawalle mehr als die Vorfälle selbst. „Jetzt hat man diese Security dazwischengeschaltet, dieses Team, wo ich weiß, das sind laut Aussagen der Bäderbetriebe 180 Leute in allen Bädern, die 1,5 Millionen Euro kosten, pro Saison. Und da ist die Problematik zum Teil, man benutzt gern für die schwierigen Aufgaben dann die Security und schiebt die vor.“ Gäste auf der Terrasse hätten sich durch die Sicherheitskräfte „böse angegriffen gefühlt“, zum Beispiel beim Durchsetzen des eingeführten Essensverbots. Er erinnert sich an eine Situation im letzten Jahr: „Drei Leute stehen breitbeinig mit ihrem festen Schuhwerk neben einer Frau, die am Boden liegt, und fordern sie auf, da nicht zu essen.“ Deshalb habe er und andere den offenen Brief als Plädoyer für ein neues Konzept in diesem Jahr aufgesetzt.

Auch die Leistung des Sicherheitsteams im Umgang mit deutlich heiklerem Verhalten von Gästeseite aus überzeugt ihn nicht. Er schildert einen weiteren Vorfall im vergangenen Jahr: Stress auf der Wiese, anschließend sei ein Mann des Geländes verwiesen worden. Ein Sicherheitsmitarbeiter sei aber „völlig in Rage“ gewesen und habe dem Mann nach draußen folgen wollen, die Kollegen hätten ihn zurückhalten müssen. Zur Gewährleistung des Friedens im Schwimmbad wünscht sich unser Gesprächspartner bessere Lösungsansätze. Er meint, die jungen Streitschlichter des Projekts Cool am Pool würden das besser machen, als die Sicherheitsprofis, in letzter Zeit habe er die jungen Konfliktlotsen allerdings nicht gesehen.

Pressearbeit im Sommerbad Neukölln nicht erwünscht

Ein paar Kilometer südlich vom Prinzenbad steht ein weiterer Anlaufpunkt der Badeszene. Die Pressestelle der Berliner Bäderbetriebe, die eine Genehmigung für unsere Berichterstattung auf dem Prinzenbad-Gelände sowie für zwei weitere Bäder ausstellte, zeigte sich nicht bereit, dies für das Sommerbad Neukölln zu tun. Weder Fotoaufnahmen noch Interviews drinnen möchten sie erlauben, hieß es am Telefon.

Vielleicht hat die mediale Begleitung der Ausschreitungen in diesem Bad im vergangenen Jahr etwas damit zu tun. Dabei ist an diesem Tag zumindest draußen vor dem Gelände alles friedlich, sauber und relativ leer. Am Empfang schätzt man gegen 16:30 Uhr, dass heute zirka 600 Menschen bislang im Sommerbad Neukölln waren. Keine Schlange in Sicht, ein paar Leute kommen und gehen. Ein Schild vor dem Eingang weist darauf hin, dass das Planschbecken bis auf Weiteres geschlossen sei.

Ein paar Gäste verlassen das Bad, schlendern in Richtung Fahrradständer. Silvia (50) und Jonas (49) seien öfter hier, heute mussten sie gar nicht anstehen. „Sehr entspannt, das Wasser war super und im Becken war genügend Platz zum Schwimmen. Perfekt“, sagt Silvia. „Es war sehr gemischtes Publikum, null aggressiv“, ergänzt Jonas. „Kinder haben eine Frisbeescheibe in den Baum geschmissen, da kamen die Securitys und haben denen geholfen, das Frisbee wieder runterzuholen. Alles nett, alles freundlich.“



