Der Pflanzenarzt hält Sprechstunde: Diagnose und Therapie sofort!

Knoblauch killt Rosenrost – solche Tricks erfahren Hobbygärtnerinnen und -gärtner vom Pflanzenarzt René Wadas. Von Freitag bis Sonntag praktiziert er in Workshops auf der Gartenmesse Gartenträume auf der Rennbahn Hoppegarten. Und er berät.

Die schönste Blüten- und Gemüsepracht welkt im Nu dahin, wenn bösartige Krankheiten und Schädlinge ihr den Garaus machen. Wer da – des Kummers voll – zu chemischen Abwehrmitteln greife, treffe die falsche Entscheidung, sagt René Wadas. „Finger weg von solchen Sprays! Sie schwächen die Pflanze und belasten den Boden.“

Ein gesunder, prächtiger Garten ohne Chemie, das ist möglich. Ökologisches Gärtnern propagiert René Wardas in seinen vielen Gartenbüchern. „Nur was das Grün stärkt und fit macht, darf damit auch in Berührung kommen“, weiß der Fachmann.

René Wadas meint es ernst! Seinen Beruf manifestierte der Pflanzenarzt ein für alle Mal mit einer europäischen Markenanmeldung – nur er darf somit die Bezeichnung führen. Ein vor der Landwirtschaftskammer geprüfter Gärtnermeister war er nach der Lehre. Und später Chef eines Gartencenters in Niedersachsen, wo er lebt.

Sprechstunde hält der Pflanzenarzt online, im Fernsehen und jetzt eben auch live auf der Messe. „Stellen Sie mir Ihre kranken Pflanzen vor“, lädt er ein. „Es genügt auch, einfach nur ein Blatt mitzubringen, zur Not ein Foto.“ Ist die Diagnose gestellt, ergänzt er sie gleich mit Erfolg versprechenden Therapieansätzen.

So rührt er einen Trank gegen die hässlichen Pilzerkrankungen Rosenrost und Mehltau aus zwei Knoblauchknollen, drei Zwiebeln und zwei Litern Wasser an. Mit dazu kommen noch 200 Gramm Ackerschachtelhalm, „der wächst auf jeder Wiese“. 24 Stunden ziehen, 15 Minuten köcheln lassen und mit der Brühe wöchentlich spritzen. „So bleiben die Pflanzen schön gesund.“

Auch Blattläuse seien „halb so schlimm“, sagt René Wadas beruhigend. „Die hat man halt manchmal.“ Mit starkem schwarzen Tee besprühen, so lautet sein Ratschlag. Dann erst mal beobachten, eventuell wiederholen.

Pflanzen helfen anderen Pflanzen

Zutrauen zur Natur ist seine Devise. „Pflanzen helfen anderen Pflanzen.“ Ganz zuletzt verrottet als Kompost. „Der lässt sich aus Pflanzenresten und Küchenabfällen in zwei Eimern selbst auf kleinen Balkons herstellen.“ Es entwickelt sich daraus wertvoller Dünger. „Der ist besser als mineralische Dünger. Die versalzen den Boden.“

Dass er solch ein Pflanzenversteher geworden ist, war in René Wadas Kindheit nicht absehbar. „Ich bin in Kreuzberg an der Hasenheide aufgewachsen. Die war damals in den 70er-Jahren auch nicht sehr üppig und schön.“ Erst als die Eltern mit dem Teenie raus aus der Stadt aufs Land zogen, wuchs sein Geschick mit dem Grün.