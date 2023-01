Imker-Streit bei der Grünen Woche: Wie wohnen Bienen am liebsten?

Was brauchen Honigbienen? Auf der Grünen Woche, der Agrarmesse, die am Freitag in Berlin begonnen hat, ist man sich da ganz und gar nicht einig. Philip Pottaast dreht den Zeigefinger an seiner Stirn, als er hört, was die Imker im Heimtierbereich sagen: Zuckerwasser sei für Bienen besser als Honig, um zu überwintern. Die Begründung ist, dass die Bienen wegen des Honigs in den Stock kacken. Vor allem wegen des ballaststoffreicheren Waldhonigs.

Rund 1400 Aussteller aus 60 Ländern sind auf der Grünen Woche vertreten. Die jungen Gründer, die mit einem zylinderförmigen Stock ein „besseres Zuhause“ für Honigbienen anbieten wollen, stehen am Rand der Aussteller aus Brandenburg. Zurück zum Ursprung – also der Form einer Baumhöhle, das ist der Gedanke. Aus dieser entnehmen die Käufer dann nur wenig Honig aus dem oberen Fünftel des Stocks.

Ein Freund habe 20 Bienenstöcke adoptiert, von einem Bekannten, der zu alt war, um sich zu kümmern, erzählt Pottaast. So kam er dazu, sich damit zu beschäftigen, und gründete gemeinsam mit Fabian Wischmann das Start-up Hiive. Der hilft ihm am Stand, vorher arbeitete er im Start-up-Zentrum der HTW. Der Endpreis ihres Produkts würde bei 490 Euro liegen, gerade sind die beiden noch im Vorverkauf, da gebe es Rabatt, sagt Wischmann.

Gründer Fabian Wischmann verfolgt einen alternativen Ansatz bei der Bienenhaltung. Maria Häußler

Brauchen Imker Rähmchen?

An sich sei es das gleiche Tier wie vor 30 Millionen Jahren, meint Pottaast, nur geschwächt durch die Zucht. „Das war ein Fehler“, sagt er. „So ist es am kuscheligsten, wenn man sie ausraubt.“ Die Völker, die weniger stechen und sich verteidigen, seien auch anfälliger für Parasiten, sagt Pottaast. Durch ovale Fensterchen könnten Imker Krankheitsbilder sehen wie die Faulbrut. Auch die Varroamilbe erwähnen beide Parteien immer wieder. Sogenannte Windeln, die die befallenen Tiere auffangen, gibt es in dem neuartigen Stock nicht. Die Seuche sei saisonbedingt, gegen Herbst legen die Imker Papier darunter, um so zu sehen, wie viele Tiere darauf fallen. „Die Milbe gibt es eigentlich in jedem Bienenvolk, mal mehr, mal weniger“, sagt Wischmann. Imker seien gesetzlich verpflichtet, dagegen zu behandeln. Das geht zum Beispiel mit Ameisensäure.

Über das Foto vom Hiive-Bienenhaus lächeln die Imker am Stand des Imkerverbands Berlin e.V. nur. „Manche denken, sie könnten die Imkerei noch mal neu erfinden“, sagt Wolfgang Baum. Darin sieht er ein Problem. Eine Kollegin zieht ein Wabenrähmchen aus einem Kasten hinter ihm. „Das ist die größte und beste Erfindung in der Imkerei überhaupt“, sagt Baum. Dadurch, dass das Rähmchen lose ist, könne man sehen, ob die Bienen gesund sind. Das wäre sonst nicht erkennbar. Wenn sich Hobby-Imker nicht ausreichend fortbilden, gebe es immer wieder Seuchenausbrüche.

Die einen wollen die Bienen so natürlich wie möglich leben lassen, die anderen bauen auf klassische Methoden und ihre Erfahrung als Imker. Möglicherweise handelt es sich um ein Generationenproblem. Pottaast und Wischmann tragen Kapuzenpulli und Hipsterbart und sind schnell per Du, Baum könnte ihr Vater sein. Doch in manchen Punkten sind sie sich einig: Der überwiegende Teil der Imker in Berlin und auch deutschlandweit sind Hobby-Imker. Und die sollten sich auch um ihr Bienenvolk kümmern.

Schwärme einfangen

Die Berliner Imker würden auch deshalb immer wieder wegen Schwärmen von der Polizei und Feuerwehr alarmiert, sagt Baums Kollege Thomas Wahrlich. In Berlin gebe es zu viele Imker, sagt Baum. Fehlen würde es eher an Blumen auf Balkonen und Vorgärten, die geeignete Nahrung sind.

Die Gründer können mit Sensoren voraussehen, wann die Bienen schwärmen, eine App alarmiert die Imker. Das sei auf den Tag genau vorhersehbar. „Sie schlagen immer mehr mit den Flügelchen und vibrieren“, Pottaast ist ganz offensichtlich fasziniert. Wenn er sie einfängt, gründet er einen neuen Stock oder setzt sie in den alten zurück.

„Die Kistenimker wollen verhindern, dass die Bienen schwärmen“, sagt Pottaast. „Es wird behauptet, dass die Bienen zu den Nachbarn gehen.“ Pottaast glaubt dieser Erzählung offenbar nicht, sondern vermutet, es gehe in Wirklichkeit darum, dass das Volk dann weniger Honig produziert. „Das Ziel sei natürlich der Honig“, räumt Baum ein. „Wer nur will, dass es summt und brummt, kann sich eine Hummelkönigin holen.“ Und statt Geranien und Gemüse, Wildblumen und Kräuter pflanzen.