Aus für Mietenstopp und Mietendimmer: Berliner sollen mehr für das Wohnen zahlen

Die Bewohner in den etwa 360.000 bis 370.000 Wohnungen der sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen und der Berlinovo müssen sich vom kommenden Jahr an auf stärkere Mieterhöhungen einstellen. In bestehenden Mietverhältnissen sind künftig Mietsteigerungen von bis zu 2,9 Prozent jährlich möglich. Das sieht die neue Kooperationsvereinbarung des Senats mit den landeseigenen Unternehmen vor, die am Montag von Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) und Finanzsenator Stefan Evers (CDU) präsentiert wurde.

Die neue Regelung geht damit über die bisher vereinbarte Grenze für Mieterhöhungen in Bestandsmietverhältnissen von jährlich zwei Prozent hinaus, die in der Kooperationsvereinbarung von 2017 unter der damaligen rot-rot-grünen Regierung ausgehandelt worden war. Zuletzt war selbst dieser Mieterhöhungsspielraum durch einen generellen Mieterhöhungsstopp bei den landeseigenen Unternehmen als Reaktion auf steigende Energiekosten und die Inflation weggefallen. Der seit 1. November 2022 geltende Mietenstopp läuft Ende 2023 aus. Vom 1. Januar nächsten Jahres an sollen die neuen Regelungen der Kooperationsvereinbarung gelten – bis Ende 2027. Der sogenannte Mietendimmer, mit dem Mietsteigerungen bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen nach dem Mietendeckel-Aus zusätzlich auf ein Prozent im Bestand bis Anfang 2025 begrenzt waren, endet mit Ablauf des Jahres 2023.

Neben einer prozentualen Begrenzung von Mieterhöhungen soll mit der neuen Kooperationsvereinbarung eine monetäre Begrenzung greifen, die von der Größe der Wohnung abhängig ist. Für Wohnungen mit einer Wohnfläche von bis zu 65 Quadratmetern soll die Miete um maximal 50 Euro monatlich steigen, für bis zu 100 Quadratmeter große Wohnungen ist eine Erhöhung um maximal 75 Euro erlaubt und in Wohnungen bis zu 125 Quadratmetern sind Mietsteigerungen von höchstens 100 Euro möglich.

Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler bezeichnet die größeren Spielräume für Mieterhöhungen als notwendig. dpa

Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) sagte, die neue Kooperationsvereinbarung stelle die Aufgaben der landeseigenen Wohnungsunternehmen und der Berlinovo „auf eine nachhaltige wirtschaftliche Basis“ und stelle „gleichzeitig sicher, dass Mieterinnen und Mieter vor Überlastung geschützt bleiben“. Ein sogenanntes Leistbarkeitsversprechen soll gewährleisten, dass Haushalte mit niedrigeren Einkommen keine oder nur sehr geringe Mieterhöhungen erhalten. Das Versprechen sieht vor, dass Haushalte mit Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein und einer angemessen großen Wohnung maximal 27 Prozent des Nettoeinkommens für die Kaltmiete aufbringen müssen. Bisher lag die Grenze bei 30 Prozent des Haushaltseinkommens. Finanzsenator Stefan Evers (CDU) bezeichnete das Versprechen als „starkes Signal für bezahlbare Mieten und ein Vorbild auch für andere Vermieter“.

Höhere Anfangsmieten im frei finanzierten Neubau

Die neue Kooperationsvereinbarung sieht neben größeren Mieterhöhungsspielräumen für bestehende Mietverträge deutlich höhere Einstiegsmieten für frei finanzierte Neubauwohnungen vor. Hier dürfen die landeseigenen Vermieter künftig im Schnitt bis zu 15 Euro je Quadratmeter Wohnfläche kalt verlangen. Gewobag-Chefin Snezana Michaelis begründete die Anhebung mit den gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten.

Die landeseigenen Unternehmen sollen jährlich 6500 Wohnungen neu errichten. Mindestens 50 Prozent der neuen Wohnfläche soll dabei mit Förderung des Landes entstehen und an Inhaber von Wohnberechtigungsscheinen (WBS) vergeben werden. Da der Kreis der Berechtigten für einen WBS auf Haushalte mit einem mittleren Einkommen erhöht wird, verringert sich jedoch der Anteil der Haushalte mit geringen Einkommen, die Anspruch auf eine geförderte Wohnung haben. Das gilt auch für die Wiedervermietung von Wohnraum. Es bleibt zwar dabei, dass 63 Prozent der Wohnungen an WBS-berechtigte Haushalte vergeben werden sollen. Doch der Kreis der Bewerber steigt – und damit die Konkurrenz. Wichtig: Bei der Wiedervermietung wird die Miete für WBS-berechtigte Haushalte künftig nicht mehr auf die ortsübliche Vergleichsmiete begrenzt. Das heißt, die landeseigenen Unternehmen dürfen, so wie es die Mietpreisbremse erlaubt, zehn Prozent auf die ortsübliche Miete draufschlagen.

Bei Wohnungstausch bleiben die alten Konditionen

Bei Modernisierungen sollen die landeseigenen Unternehmen zwar „alle zur Verfügung stehenden Förderungsangebote“ im Sinne des Vorhabens und der Mieter nutzen. Erlaubt wird jedoch eine Umlage der Modernisierungskosten, die zu Mieterhöhungen von bis zu zwei Euro je Quadratmeter innerhalb von sechs Jahren führt. Die alte Kooperationsvereinbarung sah lediglich die Umlage von sechs Prozent der Modernisierungskosten auf die jährliche Miete vor. Beim Wohnungstausch wollen die Unternehmen an den bestehenden Be­dingungen festhalten. Das heißt, wer aus einer größeren Wohnung in eine kleinere umzieht, darf dies zu den Konditionen tun, die bisher für die kleinere Wohnung galten. Eine Mieterhöhung findet also nicht statt.

Der Berliner Mieterverein kritisiert die neue Kooperationsvereinbarung. Menschen mit kleinem Einkommen würden dadurch benachteiligt. Im Vergleich zur vorherigen Vereinbarung sei die neue Regelung eine wesentliche Verschlechterung für alle Mieter. Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen bezeichnete die Mietanhebungen „angesichts der enormen Herausforderungen, vor denen die städtischen Wohnungsbaugesellschaften bei Neubau und Modernisierungen stehen“, als „unerlässlich“. Grüne und Linke üben Kritik. Angesichts von Inflation und steigenden Kosten sei es unverantwortlich, dass die Mieten um fast neun Prozent bis zum Ende der Legislaturperiode steigen sollen, so der Linken-Abgeordnete Niklas Schenker.