Die Tage von Stephan von Dassel als Bezirksbürgermeister von Mitte sind gezählt. Es dürften maximal noch 22 Tage sein. Spätestens am 8. September wird – nach allem, was man weiß – die Bezirksverordnetenversammlung den Grünen-Politiker abwählen. Auf diesen Tag ist eine Sondersitzung des Bezirksparlaments terminiert. Die Abwahl wäre die Konsequenz aus von Dassels mangelnder Trennung von Amt und Privatperson. Denkbar ist, dass von Dassel vorher zurücktritt. In jedem Fall wäre es das Karriereende eines der bekanntesten Bezirksbürgermeister Berlins.

Am Dienstagabend hatte es Stephan von Dassel schwarz auf weiß: Nach seiner eigenen Partei hat ihm auch die SPD, deren Stimmen er Ende vergangenen Jahres zur Wahl zum Bürgermeister ebenfalls sicher hatte, das Vertrauen entzogen und ihn zum Rücktritt aufgefordert. Sollte von Dassel nicht gehen, wolle man ein Abwahlverfahren einleiten beziehungsweise einen Antrag auf Abberufung unterstützen, heißt es in dem SPD-Beschluss. Gleichzeitig wird darauf verwiesen, dass man diese Schritte „gemeinsam mit dem Zählgemeinschaftspartner“ gehen wolle: den Grünen. Zuvor hatten sich die Mitte-Grünen ähnlich geäußert.

Grünen-Fraktionschef Tarek Massalme bestätigte im Gespräch mit der Berliner Zeitung den vorgesehenen zeitlichen Ablauf. Nachdem die CDU einen förmlichen Abwahlantrag eingereicht hat, werde sich die BVV am 25. August in einer ersten Sondersitzung damit beschäftigen. 14 Tage später, am 8. September, könnte die Abwahl erfolgen. Darüber hinaus wolle er sich zu diesem Zeitpunkt nicht äußern, so Massalme.

Die für eine Abwahl notwendige Zweidrittelmehrheit (37 Sitze) gilt als sicher. In dem 55-köpfigen Bezirksparlament verfügen die Grünen über 17, die SPD über zwölf und die CDU über zehn Verordnete. Die Zustimmung weiterer Verordneter anderer Fraktionen ist sehr wahrscheinlich.

Stephan von Dassel ist über seine bizarre Personalpolitik bei der Besetzung der Leitung des Steuerungsdienstes im Bezirksamt gestolpert. Als ein unterlegener Bewerber eine Klage gegen seine Nichtberücksichtigung ankündigte, suchte das Bezirksamt zunächst eine außergerichtliche Einigung. Da diese aus haushaltsrechtlichen Gründen aber offenbar nicht möglich war, bot von Dassel eine „privatrechtliche Vereinbarung zwischen uns als Privatpersonen“ an, wie es in einer SMS heißt, die der Berliner Zeitung vorliegt. An anderer Stelle heißt es, von Dassel habe dem Mann drei Monatsgehälter als Entschädigung angeboten – insgesamt 18.700 Euro, zahlbar aus von Dassels Privatvermögen.

Üblicherweise werden kritische Stellenbesetzungen von den Juristen des Personalservice im Bezirksamt betreut. Am Ende landen solche Fälle nicht selten vor dem Verwaltungsgericht. Doch so lange wollte von Dassel offenbar nicht warten.

Stephan von Dassel hat den Vorgang im Grunde bestätigt. Inzwischen hat der erfahrene Politiker, der seit sechs Jahren Bürgermeister von Mitte ist, ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst beantragt. Zuständig ist Franziska Giffey (SPD), die als Regierende Bürgermeisterin die Dienstaufsicht über die Bezirke hat.

Fall von Dassel: Das laute Schweigen der Grünen-Spitze

Bei der SPD-Fraktion im Bezirk hat dieses Vorgehen niemanden beeindruckt. Man sehe von Dassels Verhalten bei der Stellenbesetzung „äußerst kritisch“, heißt es. Er habe zwar Fehler eingeräumt und seine Beweggründe für das „inakzeptable Angebot“ erläutert. Seine Erklärungen seien aber nicht ausreichend, „um das notwendige Vertrauen in seine Amtsführung“ wiederherzustellen.

Die SPD-Co-Fraktionschefin Dorothea Riedel erinnert im Gespräch mit der Berliner Zeitung daran, dass ihre Fraktion noch im Juni von Dassel zur Seite gestanden habe, als die CDU einen Missbilligungsantrag einbrachte. Gleichzeitig habe man aber „volle Transparenz“ gefordert. Tatsächlich aber habe von Dassel diese erst hergestellt, „als das Kind schon im Brunnen war“, so Riedel. Er habe Amt und Privatperson nicht getrennt.

Tatsächlich genießt Stephan von Dassel seit Jahren einen Ruf als unkonventioneller und streitbarer Kommunalpolitiker, der in bürgerlichen Kreisen oft besser punktet als bei vielen seiner dezidiert linken Parteifreunde im Bezirk. Deshalb tut sich der Landesvorstand der Grünen auch am Mittwoch so schwer mit einer Bewertung des Falls von Dassel. Am späten Nachmittag meldete sich der Vorstand doch noch zu Wort und stellte sich hinter die Beschlüsse der Bezirksebene. Jetzt gehe man „davon aus, dass ihnen Folge geleistet und dafür ein zügiger Zeitplan vorgelegt wird“, sagte ein Sprecher der Grünen.