„Dumm, dreist, kriminell“: Männer in Schwarz bei versuchter Räumung von DDR-Bau in Mitte

Am Morgen danach hat Daniel Diekmann immer noch kein Wasser und keinen Strom in seiner Wohnung. Sein Tiefkühler ist abgetaut, die Lebensmittel, die er im Sonderangebot gekauft und eingefroren hatte, müsste er eigentlich wegwerfen. Aber er komme nicht zu den Mülltonnen im Hof, sagt er. Die Türen sind verrammelt. Die Haustür zur Straße hat ein neues Schloss, für das Diekmann, der seit 18 Jahren im Haus wohnt, keinen Schlüssel hat. Im Moment stehe die Haustür offen, sagt er. Doch wenn sie zufalle, sei er aus seinem eigenen Haus ausgesperrt.

Daniel Diekmann wohnt in der Habersaathstraße 40–48 in Mitte, einem Block aus den letzten Jahren der DDR, um den seit Jahren gekämpft wird. Am Mittwoch ist dieser Kampf in eine neue Phase eingetreten: In Schwarz gekleidete Männer, die Bewohnern und Journalisten nicht sagen wollten, für wen sie arbeiten, bauten Fenster aus Wohnungen, tauschten Schlösser aus. Diekmann schickt ein Foto, auf dem man sieht, wie zwei Männer eine Plastikwanne voller Stromzähler wegtragen. „Sie haben mehr als 70 Stromzähler ausgewechselt“, sagt er.

Der Häuserblock in der Habersaathstraße war als Wohnheim für Mitarbeiter der Charité gebaut und nach der Wende zweimal verkauft worden. Der jetzige Eigentümer, die Arcadia Estates GbmH, ließ Wohnungen leer stehen, wenn Mieter auszogen, bis nur noch neun Wohnungen vermietet waren. Ende 2021 wurde der Block besetzt, mehr als 50 Menschen, die vorher obdachlos waren, zogen ein, nach Vermittlung des Bezirks duldete der Eigentümer das eine Weile, danach drängte er auf Auszug der alten wie neuen Bewohner. Räumungsklagen laufen. Die Arcadia Estates will den Block abreißen und auf dem Grundstück neu bauen. Doch die Abrissgenehmigung lief am 31.7. ab.

Entscheidung über Räumungsklage steht an

Nun versuchte der Eigentümer es offenbar mit „wildem Westen“. So nennt Sebastian Bartels, Anwalt beim Berliner Mieterverein, was am Mittwoch geschah. Das Vorgehen der Männer in Schwarz am Haus sei „dumm, dreist und auch noch kriminell“ gewesen. Bartels vertritt Mieter der Habersaathstraße 40–48 derzeit in Räumungsklagen. In der nächsten Woche steht eine erste gerichtliche Entscheidung an. Bartels sagt, es gebe hoffnungsvolle Signale, „aus unserer Sicht dürfte der Vermieter mit der Räumung nicht durchkommen.“ Der Mieterverein hofft auf ein Musterurteil.



Zugleich erwarte man von den Politikern im Bezirk Mitte, dass nun alle Register gezogen werden, um gegen den Eigentümer des Hauses vorzugehen. Schon vorher habe dieser das Haus systematisch vernachlässigt. Es müsse jetzt schnell gehen. Anwälte des Mietervereins arbeiteten bereits daran, Eilverfügungen zu erreichen, die Schlösser müssten wieder ausgetauscht, Strom- und Wasserversorgung wiederhergestellt werden.

Die Männer in Schwarz, die das Chaos angerichtet haben, wurden mittlerweile der Firma K&K Munitionsbergung zugeordnet, der Einsatzleiter der gestrigen Räumung wird als Mitarbeiter auf deren Website geführt. Die Firma aus Teltow ist nach Angaben auf ihrer Website auf „bundesweite Munitionsbergung für größte Sicherheit“ spezialisiert, wirbt mit Erfahrung und Diskretion. Zu den Vorfällen auf der Habersaathstraße haben sie auf Anfragen der Berliner Zeitung nicht geantwortet.

Für den Bezirk Mitte war am Mittwoch Sozialstadtrat Carsten Spallek (CDU) vor Ort, die Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger (Grüne) soll im Urlaub sein. Die Verhandlungen mit dem Eigentümer nach der Besetzung hatte ihr Vorgänger Stephan von Dassel (ebenfalls Grüne) geführt. Auch nach dem Einzug der ehemaligen Obdachlosen hatten von Dassel und Vertreter der Arcadia Estates lange verhandelt – über eine Zukunft für die Immobilie, die Mieter, die geduldeten Bewohner.

Linke fordert Beschlagnahmung der Wohnungen

Ario Mirzaie, der für die Grünen aus Mitte im Abgeordnetenhaus sitzt, sagt am Donnerstag, es müsse ein runder Tisch mit allen Beteiligten einberufen werden. Nach seinem Kenntnisstand gebe es eine Nutzungsvereinbarung zwischen Bezirk und Eigentümer. In einem Gespräch mit Shirin Kreße, Fraktionsvorsitzende der Grünen in der BVV Mitte, habe der Eigentümer vorerst versichert, keine weiteren Räumungsversuche einzuleiten, bis ein Gespräch mit dem Bezirksamt Mitte und dem Senat stattgefunden habe. Bei dem Räumungsversuch habe es sich um „Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung“ gehandelt, sagt Mirzaie. „Der Eigentümer muss von seinen Abrissplänen abrücken.“ Am Freitag soll es zwischen Bezirksamt und Arcadia Estates erste Verhandlungen bezüglich „Perspektiven für Bewohner, Kostenübernahme und rechtlicher Schritte“ geben.

Die Fraktion der Linken im Bezirk fordert ein härteres Vorgehen: „Wohnungen können beschlagnahmt werden, um unmittelbar drohende Obdachlosigkeit zu verhindern“, sagt Martha Kleedörfer, wohnungspolitische Sprecherin. „Das Bezirksamt Mitte führt dagegen an, dass die Menschen ja in Obdachlosenunterkünften unterkommen könnten – die sind aber bekanntermaßen vollkommen überlastet.“ Damit lasse man die Bewohner ins Messer laufen.

Trotzdem gehe es vielen Menschen, die seit anderthalb Jahren im Haus wohnen, inzwischen besser, sagt Juri Schaffranek von der Obdachlosen-Hilfsorganisation Gangway. Die Menschen hätten durch die Stabilität wieder zurück in einem Job gefunden oder seien auf dem Weg zu einem Job. Nun fehlen in den Wohnungen von einigen von ihnen die Fenster. Es gebe eine Vermutung, warum sie gerade jetzt ausgebaut worden seien, sagt Schaffranek: Auch der Anwalt der Initiative, die sich für die Bewohner einsetzt, sei gerade im Urlaub.



Donnerstagmittag hatte das Haus wieder Strom, aus den Wasserleitungen floss kalte, braune Brühe. Die Fenster wurden von den Bewohnern und ihren Freunden wieder ins Haus getragen, damit sie nicht kaputtgehen. In der Habersaathstraße 40–48 hoffen die Menschen jetzt auch, dass es in Berlin nicht wieder anfängt stark zu regnen.