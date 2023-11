Winterwelt (nicht Weihnachtsmarkt): Am Potsdamer Platz wird schon Glühwein getrunken

Es ist kurz nach Halloween. Ein paar Blätter an den Bäumen in der Alten Potsdamer Straße sind noch grün. Sie rascheln im milden Herbstwind. Nebenan auf dem Potsdamer Platz stehen seit dem Wochenende schon die braunen Bretterbuden, die in ein paar Wochen auch andernorts in Berlin zu sehen sein werden. Es duftet nach gebrannten Mandeln, warmem Alkohol und Plastikspielzeug. An Schnee ist noch nicht zu denken – und trotzdem steht die Rodelbahn schon bereit. Ein paar Kinder trauen sich in die aufblasbaren Schwimmringe, mit denen man selbst auf trockener Fahrbahn ordentlich in Fahrt kommt.

Auf den ersten Blick sieht alles aus wie ein ganz normaler Weihnachtsmarkt, aber schnell stellt sich heraus: Er will gar keiner sein. Denn der Markt nennt sich „Winterwelt“ und soll mit Weihnachten gar nichts zu tun haben. „Wir achten darauf, dass wir noch keine Weihnachtsprodukte anbieten“, sagt Jacqueline Bergmann, Geschäftsleitung der Winterwelt. Das stimmt, denn nirgendwo sind „richtige“ Weihnachtselemente zu sehen. Motive von Schneeflocken, verschneiten Häusern und winterlichen Landschaften zieren die Stände; Nikoläuse und Weihnachtsmusik sucht man aber vergeblich. Statt „Last Christmas“ heißt es am Donnerstagmorgen nur „Mamma Mia“.

Auf dem Markt ginge es nicht um das christliche Fest zum Ende des Jahres, sondern um die winterliche Atmosphäre, sagt Jacqueline Bergmann. Der Markt sei spezialisiert auf österreichische Kulinarik. Dennoch werden die ersten Glühweine schon seit Samstag ausgeschenkt. Auch am Donnerstag, kurz nach Elf Uhr morgens, trifft man bereits einige Besucher mit dem alkoholischen Heißgetränk in der Hand.

Abends sieht die Winterwelt schon fast weihnachtlich aus. Gerd Engelsmann

Familie Vopel aus Grünheide hat ein Ritual: Jedes Jahr, wenn die Winterwelt am letzten Oktoberwochenende öffnet, trinken Sie auf dem Potsdamer Platz den ersten Glühwein der Saison. Seit zehn Jahren machen sie das. Dieses Jahr sind sie leider vier Tage zu spät. Am Donnerstagmorgen ist die Stimmung trotzdem heiter. Was fasziniert das Paar an der verfrühten Weihnachtsatmosphäre? „Wir finden es einfach super“, sagen sie. Der Glühwein, die Stände, die Rodelbahn – auf diese Atmosphäre freuen sie sich schon lange. An einem überdachten Tisch stehen sie mit ihren Glühwein-Gläsern in der Hand und leeren sie, wenige Meter von der vierspurigen Stresemannstraße entfernt.

Kurz vor Halloween geht es los: Nightmare before Christmas

Woher kommt die Faszination für Weihnachten, weit vor der eigentlichen Saison? Es ist kein neuer Trend, sondern eine Entwicklung, die seit langer Zeit schon zu beobachten ist. Auch Supermärkte bieten Weihnachtsprodukte längst nicht mehr nur im November und Dezember an. Bei Edeka beispielsweise wird Weihnachtsgebäck wie Spekulatius, Lebkuchen und Stollen bereits ab Anfang September angeboten. „Unsere Erfahrung zeigt dabei, dass sich viele Produkte wie etwa Lebkuchen und Spekulatius zunehmend als Herbstprodukt entwickeln“, sagt ein Unternehmenssprecher von Edeka auf Anfrage der Berliner Zeitung.

Die Winterwelt auf dem Potsdamer Platz füllt sich allmählich. Um die Mittagszeit treiben sich knapp 50 Besucher auf dem Wintermarkt herum. Bauarbeiter machen bei Bratwurst und Kinderpunsch Mittagspause; einige Touristen aus dem Ausland stehen vor den Ständen und probieren sich durch das Sortiment. Alexis Toucas ist Tourist aus Frankreich und findet den Wintermarkt ungewöhnlich. Bei ihm in Frankreich gebe es solche Märkte viel später, meist tatsächlich erst im Dezember. „Ich laufe hier nur zufällig vorbei“, sagt der 20-Jährige. Er spaziert kurz über den Markt, sieht das vorweihnachtliche Treiben – und geht wieder.

Waffeln, Quarkbällchen & Co. sind auch im Herbst ein beliebter Snack. Gerd Engelsmann

So seltsam uns das Konzept einer Winterwelt im Oktober zunächst erscheint, an verfrühte Weihnachtsprodukte im Supermarkt haben wir uns längst gewöhnt. Für die großen Einzelhandelsketten ist der Verkauf der Weihnachtsprodukte im Spätsommer schon zur Tradition geworden. Bei den allermeisten geht es zwischen August und September schon los. Firmen, die Weihnachtssüßigkeiten herstellen, haben ihre Produktion dafür schon längst angepasst. Die winterliche Atmosphäre und das Wetter sind dabei ganz egal. Bei Aldi Nord beginnt man Anfang September. Dazu schreibt das Unternehmen: „Dieser Zeitpunkt wird Seitens Aldi Nord festgelegt und ist unabhängig von den dann herrschenden Temperaturen.“ Am 6. September 2023 waren es in Berlin noch 30 Grad.

Erst Ende November: die Winterwelt wird zur Weihnachtswelt

Die Winterwelt am Potsdamer Platz wird sich aber noch als „echter“ Weihnachtsmarkt zu erkennen geben. Am Totensonntag, den 26. November nämlich, wird angebaut: Einige weihnachtliche Buden kommen noch dazu, ebenfalls eine Bahn zum Eisstockschießen und Stände mit Handwerksartikeln. Dann sind die 18 Stände der Winterwelt nicht mehr allein – und die weihnachtliche Atmosphäre muss sich nicht mehr hinter der winterlichen Fassade verstecken.

Es riecht nach Weihnachten, aber weihnachtliche Motive sind noch nicht zu sehen: die Winterwelt am Potsdamer Platz. Gerd Engelsmann

Warum aber werden Weihnachtsprodukte schon im Spätsommer und im Herbst angeboten? Für Supermärkte ist das sicherlich keine Frage der Ethik. Sie richten ihr Angebot nach dem, was die Kunden kaufen. Die Palette mit den Spekulatius-Keksen dürfte nicht lange im Supermarkt bleiben. Denn die Nachfrage ist da; bei Kaufland ist Gewürzspekulatius beispielsweise der Dauerbrenner. Die Supermarktkette beginnt bereits Ende August mit dem Verkauf der Süßigkeiten. „Der Grund: die hohe Nachfrage der Kunden“, schreibt Kaufland. Und so lässt sich die Frage, wieso wir in Deutschland die Weihnachtssaison so früh einläuten, ganz simpel beantworten: Weil wir es wollen.



Winterwelt am Potsdamer Platz in Berlin-Mitte: 28. Oktober bis 1. Januar, 11 bis 22 Uhr, am 24. Dezember nur bis 14 Uhr, geschlossen am 19. und am 26. November, freier Eintritt



Weihnachtsmarkt am Potsdamer Platz: 27. November bis 26. Dezember, 10 bis 22 Uhr, am 24. Dezember von 10 bis 16 Uhr, freier Eintritt



