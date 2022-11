Axtwerfen am Alexanderplatz: Ist dieser Trend das neue Yoga?

So geht’s richtig: Axtmeisterin Dorothea Mende erklärt, wie sich die Axt am besten werfen lässt.

Emmanuele Contini

Wer von der belebten Karl-Liebknecht-Straße am Alexanderplatz das Gebäude von Woodcutter betritt, bekommt das Gefühl, vom Großstadtdschungel in eine nach Holz duftende, urbane Oase zu flüchten. An der Wand aber hängen Zielscheiben und Äxte. Klingt etwas skurril, ist es auch. Allerdings verspricht das Angebot, das Woodcutter bereithält, durchaus Spaß.

In Kanada und den Vereinigten Staaten boomt der Axtwerf-Trend schon seit einigen Jahren. Die Äxte werden ganz ungefährlich, ähnlich wie beim Darts, auf Zielscheiben geworfen. „Wer auf Schmerzen steht, ist hier zwar in der richtigen Stadt, aber definitiv im falschen Laden“, erklärt der Axtmeister Jim Barker.

Hinter dem belgischen Start-up Woodcutter stecken die Gründer Julien und Miranda Vandenitte. Die Geschwister leiten das Unternehmen gemeinsam. Die Idee zur Unternehmensgründung hatte Julien, der zuvor unter anderem als Finanzberater tätig war. Auf die Idee kam er zufällig, als er das Ganze in Frankreich miterlebte.

Damit das noch mal klar ist: Wer auf Schmerzen steht, sei beim Axtwerfen falsch, sagt Jim Barker. Emmanuele Contini

„Was genau sollen wir mit den Äxten machen?“, fragte ihn seine Schwester, als er zum ersten Mal von der Geschäftsidee erzählte. Als sie es dann selbst das erste Mal probierte, war sie Feuer und Flamme. Also auf die Äxte, fertig, los: Im Jahr 2016 eröffnete Woodcutter in Brüssel, kurz darauf in Antwerpen. Seit dem Frühling dieses Jahres gibt es das Freizeitangebot nun auch in Frankfurt am Main und Berlin.

Viele sagen sogar, Axtwerfen sei sicherer als Darts. Julien Vandenitte

Der an einen Wald erinnernde Geruch des Raumes am Alex strömt vom Lärchenholz, aus dem die großen Zielscheiben, die an der Wand hängen, hergestellt sind. Je nach Größe des Baums sind die Scheiben 80 bis 120 Zentimeter groß. Für die Zielscheiben müssen keine Lärchen abgeholzt werden, das Holz stammt ausschließlich von bereits abgestorbenen Bäumen. „Das ist alles nachhaltig“, sagt Barker. Der große Raum ist mit zwölf sogenannten Lanes ausgestattet. Das sind die Bahnen, in denen die Äxte geworfen werden.

Zwischen allen Bahnen sind Doppelzäune angebracht. In den USA seien teilweise nur Trennwände zwischen die Bahnen gesetzt, so Barker, da seien die Zäune hier in Berlin schon deutlich sicherer. Immerhin halten die Gäste eine scharfe Axt in der Hand. „In unseren belgischen Bars gab es in vier Jahren und über 100.000 Spielen keinen einzigen Unfall. Auch aus den USA oder Kanada ist uns kein Unfall bekannt. Viele sagen sogar, es sei sicherer als Darts“, so die Gründer.

Für jeden was dabei: Bei Woodcutter gibt es Äxte für verschiedene Körpergrößen und Altersgruppen. Emmanuele Contini

Damit die Sicherheit aller Beteiligten gewährleistet ist, gibt es vor dem ersten Wurf ein umfassendes Sicherheitsbriefing. Hier zeigen die Axtmeister verschiedene Techniken, die Axt zu werfen. Und auch, wie diese besser nicht geworfen werden sollte. Man kann sowohl einhändig als auch mit beiden Händen zur Axt greifen. Profis können besonders anspruchsvolle Würfe, sogenannte Trickshots ausprobieren. Wichtig sei immer, dass während des Wurfs niemand sonst in der Wurfbahn steht.

Axtwerfen wirkt meditativ. Es ist das neue Yoga. Miranda Vandenitte

Rechtshänder stellen den linken Fuß nach vorne, der rechte beugt sich etwas nach hinten, um genug Schwung für den Wurf holen zu können. Die linke Hand umklammert die Axt fest die rechte, mit der die Axt gehalten wird. Zunächst werden die Arme ausgestreckt, um die ungefähre Wurfhöhe zu bestimmen. Dann führt man beide Arme über den Kopf, sodass fast ein Gefühl entsteht, als würde die unscharfe Seite des Wurfinstruments den eigenen Hinterkopf berühren. Mit einem schwungvollen Satz nach vorn lässt man die Axt circa auf eigener Augenhöhe los – mit etwas Glück bleibt die Stahlschneide in der massiven Holzplatte stecken.

Auch wenn es nicht auf Anhieb funktioniert, das Adrenalin schnellt von Anfang an nach oben. Wann wirft man sonst schon mit einer Axt um sich? Da die Konzentration ganz auf den Wurf gerichtet ist, können alle anderen Gedanken in diesem Moment ausgeblendet werden. Das soll auch Sinn der Sache sein: Der Grundgedanke hinter der Aktivität ist, den Alltagsstress zu vergessen. „Axtwerfen wirkt meditativ. Es ist das neue Yoga“, meint Vandenitte.

Seit’ an Seit’ mit demselben Ziel: Die Geschwister Miranda und Julien Vandenitte haben Woodcutter eröffnet. Emmanuele Contini

Axtmeisterin Dorothea Mende erzählt indes, dass man beim Axtwerfen viel über sich selbst und die Menschen um sich herum lernen könne. Die 28-Jährige kam ganz zufällig zu ihrem Nebenjob, eigentlich ist sie Tänzerin. Sie ist schon länger dabei und hat viele Gruppen miterlebt. Einige würden das Axtwerfen als Wettbewerb ansehen, das soll es aber gar nicht sein.

Das Wichtigste ist, dass die Menschen mit einem Lächeln rausgehen. Miranda Vandenitte

Viel mehr sei es eine Challenge an sich selbst, die eigenen Grenzen und Fähigkeiten auszutesten. Axtwerfen würde den Ehrgeiz fördern, gerade wenn man den Trendsport in einer größeren Gruppe betreibt. Auch wenn es eben kein erklärter Wettbewerb sein soll, gibt es für Gruppen verschiedene Spielmöglichkeiten, in denen um Punkte gespielt und am Ende ein Gewinner gekürt wird.

Im Prinzip können bei Woodcutter am Alex bis zu 60 Personen gleichzeitig vor Ort sein, weshalb Axtwerfen auch gerne als Teambuilding-Maßnahme genutzt wird. Immer wieder kommt auch interessierte Laufkundschaft herein und fragt, was es denn mit den umherfliegenden Äxten auf sich habe. Auch eine spontane Stunde Axtwerfen ist möglich; Kinder ab zwölf Jahren dürfen sich an dem Sport versuchen.

Das Angebot war ursprünglich als Vorabend-Aktivität gedacht, quasi als Freizeitbeschäftigung nach der Arbeit: Statt ins Fitnessstudio einfach mal zum Axtwerfen gehen. Oder als Beschäftigung mit Freunden, bevor es in das Berliner Nachtleben geht. „Hierfür passt die Lage mitten in Berlin natürlich umso besser“, sagt Miranda Vandenitte. Die Gründerin erzählt, dass sogar viele erste Dates in ihren Räumlichkeiten stattfinden. „Das Wichtigste ist, dass die Menschen mit einem Lächeln hier rausgehen“, sagt sie. „Und das tun eigentlich alle.“