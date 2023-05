Mysteriöser Mord an Syrer in Gatow: Wer hat die Tat gesehen?

Nach der Tötung eines Mannes im Spandauer Ortsteil Gatow sucht die Mordkommission nach weiteren Zeugen. Polizeibeamte hängten am Donnerstag in der Umgebung des Tatortes Plakate auf.



Am Dienstagmittag war gegen 11.50 Uhr ein 40-jähriger Syrer von einem Unbekannten erschossen worden. Die Tat ereignete sich auf einem Parkplatz im Waldschluchtpfad, Ecke Breitehornweg. Dort befindet sich die ehemalige Klinik Hohengatow. Sie ist seit 1996 nicht mehr in Betrieb. Ab 2013 wurde ab als Flüchtlingsunterkunft genutzt.

Zeugen wollen beobachtet haben, wie ein mit Sturmhaube maskierter Verdächtiger vom Tatort flüchtete. Das Opfer soll eine tödliche Schussverletzung am Hinterkopf erlitten haben.



Nach Angaben der Polizei sind die Hintergründe der Tat noch immer nicht klar.

Hinweise an jede Polizeidienststelle

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 40-Jährige den Tatort unmittelbar zuvor mit einem weißen VW Touran erreicht und war dort ausgestiegen, als eine unbekannte Person mehrere Schüsse auf ihn abfeuerte. In diesem Zusammenhang könnte nach Angaben der Ermittler ein weiteres dunkles Fahrzeug eine Rolle gespielt haben. Der Täter, der auf der Flucht ist, hatte möglicherweise Komplizen.

Die Polizei hat nun folgende Fragen: Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben dazu machen? Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen machen? Wer hat die benannten Fahrzeuge in der Tatortnähe beobachtet? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?



Hinweise nehmen die 1. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Rufnummer 030/4664–911111 oder per E-Mail an lka111-hinweis@polizei.berlin.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.