Berlin - Sie hat keine Verwaltungserfahrung, sondern ist von der Radfahrerlobby ADFC direkt ins Bezirksamt gewechselt. Sie will sich dafür einsetzen, dass graue Straßen begrünt werden. Sie hat den Auftrag, in Parkzonen die Zahl der Autostellplätze um zehn Prozent zu verringern, und sie hält höhere Anwohnerparkgebühren für SUV für sinnvoll. Saskia Ellenbeck steht für einen neuen Typ verkehrspolitischer Akteure in Berlin. Seit zwei Wochen leitet die 38-jährige Grünen-Politikerin im Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg die Abteilung Ordnung, Straßen, Grünflächen, Umwelt und Naturschutz. Verkehrsstadträtin zu sein: „Das bedeutet, dicke Bretter zu bohren.“

Einen Fan und Kritiker kann Saskia Ellenbeck schon mal für sich verbuchen. „Mein siebenjähriger Sohn hat sich total gefreut, als er gehört hat, dass seine Mutter Stadträtin wird“, erzählt sie. Er sei viel mit dem Fahrrad unterwegs, und er ärgere sich über Falschparker, die seine Bewegungsfreiheit einschränken. „Für ihn ist das ein wichtiges Thema: die Zugänglichkeit des öffentlichen Raums für Kinder.“ Müsste mehr kontrolliert, müsste der Platz anders aufgeteilt werden? Das sind Fragen, die auch außerhalb des Familiendomizils in Britz gestellt werden – von immer mehr Menschen.

„Ich habe selber eine große Unruhe“

Auch in Tempelhof-Schöneberg fordern Radfahrer, dass in dem 350.000-Einwohner-Bezirk im Süden Berlins die Mobilitätswende endlich vorankommt. Und zwar schneller als unter Ellenbecks Vorgängerin Christiane Heiß. Die Grünen-Politikerin hat zwar Grundlagen gelegt, musste aber immer wieder darauf verweisen, dass die Verwaltung in ihrer jetzigen Verfassung das geforderte Tempo einfach nicht vorlegen kann. „Die hohen Ansprüche sind da, die habe ich auch“, sagt ihre Nachfolgerin. „Ich habe selber eine große Unruhe. Der Veränderungswille ist da.“

Bevor sie auf den grünen Drehstuhl im Zimmer 313 im Rathaus Tempelhof wechselte, arbeitete Saskia Ellenbeck beim Bundesverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Vorher war sie fast fünf Jahre beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Wie ihre Amtskollegin Almut Neumann in Mitte steht sie für eine neue Generation verkehrspolitischer Akteure in Berlin. „Mehr Menschen als bisher fragen sich, ob der Platz auf den Straßen richtig verteilt ist. Sie sehen Mobilität nicht als genuin technisches Thema, sondern als etwas, was innerhalb der Gesellschaft verhandelt werden muss.“

Wann bekommt der Tempelhofer Damm geschützte Radfahrstreifen?

Saskia Ellenbeck stammt aus einem kleinen Ort in der Eifel in der Nähe von Aachen. Mit 18 hat sie den Führerschein gemacht. Aber sie ist dort auch viel Rad gefahren. Das änderte sich, als sie wegging, um zu studieren: Politikwissenschaften, Volkswirtschaftslehre, Soziologie in Aachen, Bordeaux und Potsdam. „In Berlin habe ich mich lange nicht getraut, in dieser Stadt damit zu fahren.“ Heute tritt sie selbst beim täglichen Pendeln zur Arbeit in die Pedale. Seit ihre beiden Kinder drei Jahre alt sind, sind sie ebenfalls viel mit dem Rad unterwegs. Die Familie nutzt auch Bus und Bahn – sowie hin und wieder das private Auto.

In ihrem Dienstzimmer hat Saskia Ellenbeck im Blick, wie viel Arbeit vor ihr liegt. Vom Schreibtisch aus schaut sie auf einen Schrank voller Aktenordner mit Projekten. Ein Beispiel: Nach jahrelangen Anstrengungen haben Fahrradinitiativen erreicht, dass das Bezirksamt den Tempelhofer Damm mit geschützten Radfahrstreifen versieht. Nun fragen sie, warum die Arbeiten immer noch nicht begonnen haben. „Das Projekt ist auf dem Weg“, entgegnet die neue Stadträtin. „Das wird kommen.“

Was hat sie vor? Mehr Aufenthaltsorte für Fußgänger und grüne Straßen sind wichtige Ziele für sie, so Saskia Ellenbeck. Sie will mehr Stadtplätze, die diesen Namen verdienen. „Manchmal reicht es, einen Bereich von Autos leerzuräumen. Wir reden aber auch über die Schwammstadt, weshalb es an der einen oder anderen Stelle sinnvoll wäre, Straßenbereiche zu entsiegeln.“ In vielen Fällen könnte es konkret so aussehen, dass kleine Stücke Straßenland entwidmet werden – etwa auf Kreuzungen oder im Anschluss an Parks. So gäbe es Platz zum Beispiel für begrünte Fußgängerbereiche. Erst werde der Durchgangsverkehr herausgenommen, dann entstünden Kiezblocks. „Vor kommunalen Gebäuden wie Schulen ließe sich ebenfalls mehr Platz schaffen“, ergänzt die Bezirkspolitikerin. Sie ist begeistert von den Pocket Parks, die sie in London gesehen hat.

Für SUV müssen höhere Gebühren gezahlt werden als für Kleinwagen

Die Zählgemeinschaft der SPD und der Grünen im Bezirk hat vereinbart, dass in Parkzonen zehn Prozent der Stellplätze anders genutzt werden. „In Kreuzungsbereichen könnte man den jeweils ersten Stellplatz umwidmen, um dort Fahrradbügel aufzustellen oder Platz für E-Scooter und Mieträder zu schaffen“, sagt Ellenbeck. Sie hält aber auch höhere Gebühren für sinnvoll: „Für schwere Fahrzeuge oder Fahrzeuge mit großem Schadstoffausstoß könnte der Tarif für den Anwohnerparkausweis höher sein als für kleine Autos.“ Besonders für SUV würde es dann teurer.

„Zufußgehen ist die Königsdisziplin der Mobilität, aber die am meisten unterrepräsentierte Art der Fortbewegung. Fuß- und Radverkehr sollten sich auf keinen Fall gegenseitig kannibalisieren“, so Ellenbeck. Doch wie das im Fall des Hans-Baluschek-Parks am Südgelände aussehen soll, wo ein geplanter Radschnellweg den Fußgängern Platz streitig machen könnte, weiß sie auch noch nicht.

Als Saskia Ellenbeck beim ADFC war, hat sie sich für das Projekt InnoRAD junge Fahrradstädte wie Paris und London angeschaut. „Wir wollten herausfinden, wie sie es geschafft haben, in kurzer Zeit so viel zu ändern“, erzählt sie. Sie habe gelernt, dass Akzeptanz bei den Bürgern entsteht, wenn man den Nutzwert einer Maßnahme für die Menschen herausstellt – und nicht vorrangig über die Auswirkungen auf den Verkehr spricht.

„Nicht immer gleich die perfekte Lösung planen – einfach anfangen“

Eine weitere Erkenntnis sei, dass man sich nicht auf aufwendige Tiefbauprojekte, sondern schnelle, agile Problemlösungen konzentrieren sollte: „Markierungen, Entwidmungen, die Oberfläche anders bespielen: Nicht immer gleich die perfekte, große Lösung planen – sondern einfach anfangen.“ Das sei auch ihre Devise, sagt Saskia Ellenbeck. Mit ihren Mitarbeitern will sie nun besprechen, wo es losgeht.