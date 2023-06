Das traurige Leben von Sofahoppern: „Was, wenn Dein Kind auf der Straße sitzt?“

Sofahopper sind nicht etwa zu verwechseln mit sogenannten Couch-Surfern: Während die letztere Gruppe zum Beispiel zum Partyfeiern auf der Couch übernachtet, handelt es sich bei den ersteren um Kinder und junge Erwachsene in Not.

Mit der provokanten Frage „Was, wenn Dein Kind auf der Straße sitzt?“ will die „Off Road Kids“-Stiftung auf das Phänomen der Sofahopper aufmerksam machen: Bundesweit gibt es mehrere Tausend junge Menschen, die es zu Hause nicht mehr aushalten und in ihrer Verzweiflung bei Freunden und Bekannten auf dem Sofa unterkommen.

Auslöser dafür seien laut Markus Seidel, Sprecher und Geschäftsführer von „Off Road Kids“, so gut wie immer familiäre Zerwürfnisse: „Es startet immer mit einem Riesenstreit zu Hause“, sagt er, „Kinder fliegen dann zu Hause raus oder laufen weg, etwa weil ihnen von den Eltern Gewalt droht.“ Derzeit sind 38.000 junge Menschen in Berlin von Obdachlosigkeit bedroht oder betroffen.

Die Aktion von „Off Road Kids“ wird auch vom Medienhaus Ströer unterstützt, das die Kampagne bundesweit auf 6000 ihrer Displays für Außenwerbung anzeigt. Der Link sofahopper.help führt Hilfesuchende auf die Website der ersten virtuellen Streetwork-Station in Deutschland, einem digitalen Hilfsangebot für Betroffene.

Elke Büdenbender ist Schirmherrin der Aktion

Elke Büdenbender, die „First Lady“ von Deutschland, ist Schirmherrin der Aktion und hat sich am Hauptbahnhof mit Frank Gesner, dem Regionalleiter bei Ströer, und Markus Seidel für gemeinsame Fotos vor dem Kampagnendisplay am Berliner Hauptbahnhof getroffen. Die Ehefrau des Bundespräsidentin war auch damals an der Eröffnung der Anlaufstelle für Straßenkinder am S-Bahnhof Bellevue beteiligt.

Büdenbender betont noch einmal, wie wichtig die mediale Unterstützung durch Ströer sei, sodass Betroffene wissen, wohin sie sich im Ernstfall wenden können. Angesprochen werden sollen dadurch auch besonders Eltern, bei deren Kindern oder in deren Bekanntenkreis plötzlich fremde Jugendliche auf dem Sofa wohnen.

Mindestens 6000 Hilferufe

Markus Seidel berichtet, dass das Hilfsangebot insbesondere seit der Corona-Pandemie einen starken Andrang erfährt. „Die Nachfrage hat sich in der Corona-Zeit massiv verstärkt, auch jetzt noch, in Zeiten einer aufkommenden Bevölkerungsdepression wird es im Augenblick noch schlimmer.“ Die Streetwork-Organisation erwarte für das Jahr 2023 mindestens 6000 Hilferufe bundesweit, letztes Jahr seien es nur 5000 gewesen. „Vor Corona war es nur ein Viertel davon, die Zahlen gehen gewaltig nach oben, und Berlin gehört zu den drei Städten an vorderster Front“, so Seidel weiter.

Menschen, die sich bei sofahopper.help melden, erwarte professionelle Hilfe von erfahrenen Sozialarbeitern, die sich anschließend darum kümmern, Unterkünfte für die Wohnungslosen zu finden. Gerade in ländlicheren Regionen sei das oft eine Herausforderung. „Wir arbeiten immer regional vor Ort und wissen vorher nie, wo ein Fall auftaucht“, sagt Seidel. „Wir können nicht jemanden aus dem Bayrischen Wald nach Berlin holen, nur weil es in Berlin eine Notschlafstelle gibt.“

Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen hierfür erfinderisch sein: „Finden wir keine Hilfsorganisation, ist die Notunterkunft auch manchmal das Pfarrhaus.“ Die meisten Familiendramen trügen sich außerdem am Wochenende zu, und nicht zu, wie Markus Seidel sagt, „praktischen Bürozeiten am Vormittag“. Betroffene können sich jederzeit per Chat oder Telefon melden, Hilfsbedürftige aus dem Großraum Berlin können ebenfalls den Standort direkt an der S-Bahn-Station Bellevue aufsuchen.

Auch Eltern können sich an sofahopper.help wenden

An erster Stelle melden sich die jungen Leute selbst, was Markus Seidel und seinem Team auch lieb ist, da sie so direkt Kontakt zum Betroffenen haben. Aber auch Seidel betont, dass Eltern des Umfeldes als Multiplikatoren fungieren können, wenn sie sich bei sofahopper.help melden. „Wir haben auch Anfragen von Gastgebern, sehr häufig sind es auch die Eltern des Gastgebers.“ Meistens würden nämlich die Jugendlichen bei Gleichaltrigen wohnen. „Die Eltern schauen sich das häufig ein, zwei Wochen an und werden dann zittrig.“ Viele Eltern bekämen Angst, weil sie nicht wüssten, wohin das Sofahopping in Zukunft führen soll.

Durch die steigenden Fallzahlen habe sich auch das Arbeitspensum der Mitarbeitenden bei „Off Road Kids“ stark erhöht. „Es wird allmählich wirklich knapp“, sagt Seidel, der davon ausgeht, dass die Stiftung jetzt schon eigentlich das doppelte an Personal benötige. „Wir merken, dass wir gerne noch länger betreuen würden, als es aktuell möglich ist“, so der Geschäftsführer. Momentan würden sie eher Nothilfe leisten und Erstberatung machen. „Noch ist das zu schaffen, aber in Köln beträgt die Wartezeit auf einen Termin mittlerweile zehn Tage.“

Seidel wünscht sich auch eine Möglichkeit, um psychologische Hilfe zu finanzieren. Etwa ein Drittel der jungen Menschen, die sich an die Stiftung wenden, berichten laut Seidel von psychologischen Erkrankungen und Traumata. „Geld für Psychologen ist bei uns eigentlich längst überfällig, um unseren jungen Schutzbedürftigen zu helfen.“