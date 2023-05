Ein kleines grünes Idyll auf der Spree in Berlin? Weg damit!

Das einzige Lebewesen, das noch zu sehen war, war ein Teichhuhn. Der schwarze Wasservogel irrte über die leere Plattform über der Spree am Osthafen, als Ralf Steeg eintraf. Das Tier hatte gerade noch hier gebrütet, im dichten Schilf. Doch nun war kein Schilf mehr da, kein einziges Stückchen, kein Gelege des Teichhuhns, auch keine der anderen Pflanzen, die Ralf Steeg angepflanzt und zehn Jahre lang gehegt und gepflegt hatte. Hunderte Pflanzen waren verschwunden, die grüne Insel, die Steeg an diesem Ort geschaffen hatte, nicht mehr zu finden.

Er habe sich mit dem Fahrrad genähert, am Donnerstag dieser Woche, um nach zwei Tagen wieder vorbeizuschauen, erzählt Steeg, als er es bemerkte. Er habe erst gedacht, mit ihm stimme etwas nicht. War das ein schlechter Traum? Oder war wirklich alles weg? Kurz darauf war er mit dem Teichhuhn allein. Die Vogelart, auch Teichralle genannt, verliert in Deutschland immer mehr Lebensräume und steht deshalb in der Vorwarnstufe der Roten Liste für gefährdete Arten.

Steeg hatte einen Lebensraum geschaffen. Auf einer Anlage, die er selbst entworfen, aber im Jahr 2016 an die Berliner Wasserbetriebe verkauft hat. Man kam an ihr vorbei, wenn man am Osthafen, der in der Nähe der Oberbaumbrücke am Ufer der Spree liegt, spazieren ging. Man sah erst nur das üppige Grün, das Schilf, das im Wind raschelte. Und bemerkte erst dann, dass hier eine Art großer Container in der Spree hängt. Die Berliner Wasserbetriebe erklären, dass die Anlage bis zu 470 Kubikmeter Wasser auffangen kann, wenn es stark regnet und die Kanalisation in Berlin überläuft. Das Mischwasser fließt so nicht in die Spree, sondern wird in der Anlage gespeichert und später in die Kanalisation zurückgeleitet.

Sieben Entenpaare brüteten auf einmal

Ralf Steeg ist ein Berliner Ingenieur, der sich für die Spree einsetzt. Er will, dass der Fluss sauberer wird. Und dass seine Ufer grüner werden. Steeg hat an Stahlspundwänden, die die Spree an vielen Orten in Berlin begrenzen, Baukonstruktionen angebracht, die vertikale Feuchtgebiete entstehen lassen. Und er hat die Speicheranlage am Osthafen, die das Mischwasser auffängt, von Anfang an begrünt. 2013 nahm Steeg sie in Betrieb, die Wasserbetriebe, sagt er, hätten die Begrünung damals „nach einem ewig langen Schriftwechsel“ erlaubt.

Seit Jahren haben mich die @wasserbetriebe Berliner Wasserbetriebe bei der Entwicklung dieser Gartenanlage, die ich seit 10 Jahren kostenlos gepflegt habe, wo es nur ging, massiv behindert. Heute habe sie die Anlage völlig zerstört und dabei auch noch die Brut von Vögeln getötet. pic.twitter.com/yYW886nVWG — Ralf Steeg (@badeninderspree) May 4, 2023

Steeg, der früher Hinterhöfe begrünt hat, pflanzte Schilf, acht Zentimeter hoch, nach einem Jahr war es auf 30 Zentimeter angewachsen, „das waren Babys“, sagt er. Zehn Jahre später sei das Schilf 2,80 Meter hoch gewesen. 350 Pflanzen haben noch Anfang Mai dicht an dicht in Zehn-Liter-Eimern gestanden, erzählt er, dazu 26 Pflanzen in Zinkcontainern, darunter Erlen, Eschen, Robinien, Brombeeren und Wilde Möhre. Die Pflanzen zogen Spatzenscharen an, Kraniche, in einem Jahr hätten sieben Entenpaare auf der Anlage gebrütet. Ein kleines Paradies, das Steeg in den Hitzesommern der letzten Jahre kräftig wässerte, um es am Leben zu erhalten.



Die Anlage sei – mitsamt Bewuchs – auch bei Menschen gut angekommen. Mehr als 200 Delegationen aus 57 Ländern habe er sie gezeigt und dabei über Abwasserreinigung diskutiert.

Ralf Steeg Benjamin Pritzkuleit

„Kein Gespräch, kein Schreiben, gar nichts“

Seit 2018 habe es einen neuen Vertrag mit den Wasserbetrieben gegeben, erzählt Steeg, in dem gestanden habe, dass die Pflanzen beseitigt werden könnten. Das sei aber nicht passiert. Es habe ihn auch nie jemand aufgefordert, die Pflanzen wegzuräumen. Es habe „kein einziges Gespräch, kein Schreiben, gar nichts“ gegeben.

Eine Sprecherin der Berliner Wasserbetriebe will zur Kommunikation ihres Unternehmens mit Ralf Steeg nichts sagen. Sie kann aber bestätigen, dass die Pflanzen abgeräumt worden seien: „Wir mussten handeln, aus Brandschutzgründen.“ Im Januar habe es auf der Anlage gebrannt, dabei seien „Teile der Pflanzung und technische Anlagen“ beschädigt worden. Man habe nun alles entfernt, „was eine Brandlast darstellt“.

Vom Feuer erzählt auch Ralf Steeg. Vier Tage nach Silvester habe er bei einem Besuch festgestellt, dass ein Schilffeld auf der Anlage abgebrannt war, er habe eine Silvesterrakete darin gefunden. Aber auch nach dem Brand habe er keine Nachricht der Wasserbetriebe bekommen, dass seine Pflanzen wegsollen.

So sieht die Anlage seit Ende dieser Woche aus. Das Grün ist verschwunden. Ralf Steeg

Er hätte sie, wenn sie schon von der Spree verschwinden müssen, gern an Berliner verschenkt. Auf Twitter Bescheid gegeben, dass man sich Schilf oder eine Erle holen könne. Das kleine Paradies wäre verschwunden, aber seine Bestandteile hätten überlebt. Steeg weiß nicht genau, was aus den Pflanzen geworden ist, aber er hat gehört, dass sie vernichtet worden sein sollen.