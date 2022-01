Berlin/Potsdam - Die Planer des Großprojekts i2030 haben sich eine Menge vorgenommen. Bis zu 180 Kilometer Schienenstrecke und bis zu 99 Bahnhöfe sollen neu entstehen, um- oder ausgebaut werden. Doch weil die Vorhaben so komplex sind und unter diversen Vorbehalten stehen, müssen sich Berliner und Brandenburger Pendler oft noch viele Jahre gedulden, bis sie tatsächlich einen besseren Regionalzug- oder S-Bahn-Verkehr bekommen. Es gibt wichtige Bauvorhaben, die erst Mitte der 2030er-Jahre fertig werden. Am Donnerstag berät der Ausschuss für Infrastruktur und Landesplanung des Brandenburger Landtags in Potsdam über den Stand der Vorbereitungen für die einzelnen Verkehrsprojekte. Der Berliner Zeitung liegt der Bericht aus der Verwaltung des Infrastrukturministers Guido Beermann (CDU) bereits vor.

Bei i2030 arbeiten die Deutsche Bahn (DB), die Länder Berlin und Brandenburg sowie der Verkehrsverbund VBB zusammen. Sven Krein ist einer der Pendler, die es besonders aufmerksam beobachten. Er lebt in Velten und arbeitet in Berlin bei einer Bank. Dass die S-Bahn, die bis zum Mauerbau 1961 von Berlin durchgehend nach Velten fuhr, weiterhin in Hennigsdorf umkehren muss, ärgert ihn. Denn allzu oft klappt der Anschluss nicht. Dann verlängert sich der Arbeitsweg zusätzlich.

Warum dauert der Wiederaufbau der S-Bahn so lange?

„Ich frage mich, warum es so lange dauert, die S-Bahn nach Velten wiederaufzubauen“, ärgert sich Krein. „Gerade auch Berlin sollte sich viel mehr engagieren. Schließlich zieht die Hauptstadt unnötig viel Autoverkehr in die Außenbezirke, wenn Lücken im Schienennetz auch 32 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht geschlossen werden.“

Der Prignitz-Express, wie der Korridor in den Nordwesten Brandenburgs heißt, ist ein zentrales Projekt bei i2030. Der Ausbau des Teilstücks Velten–Neuruppin soll Ende 2026 abgeschlossen werden, heißt es in der Vorlage für den Landtagsausschuss. Das sei zumindest die „Zielstellung für die Inbetriebnahme“, heißt es. Für die Teilstrecken vom Berliner Stadtteil Schönholz nach Hennigsdorf sowie Hennigsdorf–Velten, wo künftig zwei Gleise von S-Bahnen und Regionalzügen gemeinsam genutzt werden sollen, ist dies erst „ab Mitte 2030er-Jahre“ angepeilt.

„Mitte/ Ende der 2030er-Jahre“: Das ist der aktuelle Stand für den Korridor zwischen Berlin-Spandau und Nauen. Dort soll die S-Bahn nach Falkensee oder Finkenkrug verlängert werden. Geplant ist auch, die Gleise für Fern- und Regionalzüge bis Nauen auszubauen.

Eines der ersten Vorhaben, das konkrete Verbesserungen bescheren wird, ist, wie berichtet, der Wiederaufbau der Stammstrecke der Heidekrautbahn. Dort soll der Regionalzugbetrieb Ende 2024 beginnen, bestätigte das Brandenburger Ministerium. Die sperrige Streckenbezeichnung steht für die Bahntrasse, die in Wilhelmsruh im Nordosten Berlins beginnt und nach Schildow, Mühlenbeck und Schönwalde (Barnim) führt, wo sie an die Strecke nach Basdorf anschließt. „Ab 2030“, so die Vorlage des Ministeriums, sollen die Züge bereits im Berliner Bahnhof Gesundbrunnen starten.

Wiederaufbau der Stammbahn frühestens ab 2029

Auch südöstlich von Berlin wird die Bahninfrastruktur erweitert. Das Kehrgleis im bisher sehr beengten Bahnhof Königs Wusterhausen soll Mitte dieses Jahres in Betrieb genommen werden, kündigt das Infrastrukturministerium in seiner Übersicht an. Dort kann die Regionalbahn RB22 auf die Rückfahrt nach Potsdam warten. Ende 2025 soll auch der Nordkopf des wichtigen Bahnhofs erweitert sein, damit Züge gleichzeitig ein- und ausfahren können. Ende 2027 ist die Zielstellung für das Ende der Arbeiten zwischen Lübbenau und Cottbus. Dieser 29 Kilometer lange Abschnitt der Spreewaldstrecke bekommt ein zweites Gleis.

Dagegen ist die Stammbahn ein Bereich, der weiterhin viel Geduld erfordert. Die seit 1945 unterbrochene Strecke, die durch den Südwesten Berlins an Kleinmachnow vorbei nach Potsdam-Griebnitzsee führt, war 1838 die erste preußische Eisenbahn – daher der Name. Bisher ging es hier nicht voran, weil sich das Land Brandenburg und Berlin nicht einigen konnten, ob die Trasse als Regionalzugstrecke oder S-Bahn-Trasse wieder aufgebaut wird. Die neue Berliner Koalition hat nun vereinbart, möglichst bald eine Entscheidung herbeizuführen.

Doch das wird nichts daran ändern können, dass die Wiederinbetriebnahme der Stammbahn in weiter Ferne liegt – wie die Vorlage für den Landtagsausschuss nun bekräftigt. Entsteht eine S-Bahn-Trasse, könnte der Bau ab 2029 beginnen und „Mitte/ Ende der 2030er-Jahre“ fertig werden, heißt es. Eine Regionalbahnstrecke könnte ab 2032 in Angriff genommen werden und Ende des nächsten Jahrzehnts in Betrieb gehen.

Baustadtrat: „Wir haben in Spandau keine Zeit zu verlieren“

Die Siemensbahn im Bezirk Spandau ist nachträglich bei i2030 aufgenommen worden. Die 4,5 Kilometer lange S-Bahn-Trasse von Jungfernheide nach Gartenstadt, auf der seit 1980 der Betrieb ruht, sollte nicht wieder in Betrieb genommen werden. Doch dann kündigte Siemens an, in Siemensstadt einen großen Campus mit Forschungsstätten, Unternehmen und Wohnungen zu schaffen. Wie berichtet hält es eine Untersuchung im Auftrag des VBB für machbar, die Strecke über oder unter der Havel hinweg bis Hakenfelde zu verlängern. Spandaus Baustadtrat Thorsten Schatz forderte die Verantwortlichen in Senat und Abgeordnetenhaus auf, mit dem Bezirk in ernsthafte Gespräche zur Umsetzung der Studie einzusteigen. „Wir haben in Spandau keine Zeit zu verlieren, wenn wir einen Verkehrsinfarkt vermeiden wollen“, so der CDU-Politiker.

Für die bisherige Trasse bis Gartenfeld hat die DB angekündigt, sie bis 2029 zu erneuern. Dann liegt die erste Eröffnung der von Siemens finanzierten S-Bahn-Strecke hundert Jahre zurück. In der Vorlage des Potsdamer Infrastrukturministeriums ist von Ende 2029 die Rede. Es sieht so aus, als ob zu i2030 noch mehrere Aktualisierungen nötig werden.