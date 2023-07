Urlaubszeit lockt Einbrecher an: 13 Tipps, wie Sie die Täter fernhalten

Die Berliner verabschieden sich in diesen Tagen in die Sommerferien. Wenn man Haus oder Wohnung in Berlin einsam zurücklässt, gilt es, einiges zu beachten.

Urlaubszeit ist Einbruchszeit. Nach dem Ende der Corona-Pandemie ist die Zahl der Wohnraumeinbrüche rasant gestiegen. Bundesweit wurden im vergangenen Jahr 65.908 Fälle erfasst – rund 10.000 mehr als 2021. Allein in Berlin registrierte die Polizei einen Anstieg um 23,5 Prozent. 4497 betrafen Einbrüche in Wohnungen und 1658 Einbrüche in Villen beziehungsweise Einfamilienhäuser.

Die Aufklärungsquote bei Wohnungseinbruch lag in Berlin im vergangenen Jahr lediglich bei 8,6 Prozent. Unter den ermittelten Tatverdächtigen sind laut Bundeskriminalamt vor allem „örtlich-regionale“ Täter. Sie sind oftmals polizeibekannt und setzen sich größtenteils aus älteren Gewohnheitstätern, Banden von Jugendlichen und Heranwachsenden sowie Drogenkonsumenten zusammen, die durch Einbrüche ihre Rauschgiftsucht finanzieren. Der Anteil von überregional und international agierenden Tätern, die das BKA als „reisende Täter“ bezeichnet, spielt nach wie vor eine große Rolle.

Immer öfter scheitern die Täter bei ihren Vorhaben. Im vergangenen Jahr gaben Einbrecher in 42,5 Prozent der Fälle auf. Das hat einen Grund: Hausbesitzer und Wohnungsinhaber schützen sich immer besser.

13 Tipps, wie Sie Einbrecher fernhalten:

Fenster zu: So simpel es klingt – wer in den Urlaub fährt, sollte darauf achten, dass Fenster und Türen geschlossen sind. Die beste Sicherungstechnik nützt nichts, wenn ein Fenster angekippt ist. Versicherer sind nicht bereit, für Schäden aus Diebstählen aufzukommen, wenn ein Fenster angekippt oder eine Tür nicht abgeschlossen war.



Haustürschlüssel mitnehmen: Der größte Fehler wäre es, ihn unter der Fußmatte zu verstecken (wie es immer noch passiert). Dort schauen Einbrecher als Erstes nach. Das Gleiche gilt für Blumentöpfe. Und bevor man den Schlüssel mitnimmt, sollte man ihn zweimal im Schloss gedreht haben.



Abwesenheit nicht ausposaunen: Wer in den Urlaub fährt, sollte dies nicht in den sozialen Netzwerken kundtun – und schon gar nicht, wenn der Account öffentlich und nicht privat ist. Wer per Bahn oder Flugzeug verreist, sollte zudem die Adresse auf dem Kofferanhänger verdecken. Andernfalls könnten Kriminelle daraus schließen, dass an dieser Adresse keiner zu Hause ist.



Anwesenheit vortäuschen: Wenn Kriminelle den Eindruck haben, dass jemand zu Hause ist, ziehen sie in der Regel weiter. Also sollte man den Eindruck erwecken, dass jemand in der Wohnung oder im Haus ist. Dies lässt sich durch Jalousien bewerkstelligen, die automatisch hoch- und runterfahren. Diesem Zweck dienen auch Zeitschaltuhren, die das Licht einschalten. Äußerst wirkungsvoll und vor allem preiswert – allerdings vor allem im Winter – sind Fernseh-Simulatoren. Die kleinen Geräte schalten sich ein, wenn es dunkel wird und projizieren mit LEDs einen Widerschein an Decken und Wände, der wie das Flimmern eines Fernsehers wirkt.



Gute Nachbarschaft: Der beste Einbruchschutz ist übrigens eine gute Nachbarschaft. Bitten Sie Ihren Nachbarn, während Ihrer Abwesenheit den Briefkasten zu leeren. Quillt dieser über, ist dies das sichere Zeichen, dass niemand daheim ist. Sinnvoll ist es auch, sich beim Nachbarn abzumelden, wenn man verreist, und darum zu bitten, sich um die Mülltonne zu kümmern. Denn die geleerte Tonne, die noch tagelang vor dem Grundstück steht, ist ein Zeichen, dass keiner da ist.



Hecken stutzen: Hohe Hecken und Büsche mögen zwar Haus- und Gartenbesitzer vor den neugierigen Blicken der Nachbarn bewahren. Sie schützen allerdings auch Einbrecher. Auch deshalb bietet es sich an, ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn zu pflegen – nicht nur für die Dauer der eigenen Abwesenheit.



Technische Sicherungen: Ein Fenster lässt sich mit einem gewöhnlichen Schraubenzieher innerhalb weniger Sekunden aufhebeln. Doch je länger ein Einbrecher braucht, um ein Fenster oder eine Terrassentür zu öffnen, desto riskanter wird es für ihn. Die Erfahrung zeigt, dass die Täter nach drei bis fünf Minuten vergeblichen Hebelns aufgeben. Und so ist die Abbruchquote in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. „Fast jeder zweite Einbruch scheitert“, sagt der Erste Kriminalhauptkommissar Georg von Strünck von der Beratungsstelle Einbruchsschutz der Polizei Berlin.



Einbruchhemmende Fenster: Baut man neu oder um, sollte man Fenster und Fenstertüren einbauen, die eine Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 haben. Diese unterscheidet zwischen sechs Widerstandsklassen („Resistance Class“). Die Polizei empfiehlt die Klasse RC 2 und RC 3 für den privaten und die Klassen RC 4 für den gewerblichen und RC 5 bis RC 6 für den Hochsicherheitsbereich. Ab RC 2 haben Fenster Pilzkopfzapfen-Beschläge, einbruchhemmende Verglasung und einen abschließbaren Fenstergriff.



Will man seine Fenster nicht austauschen, dann kann man sie nachrüsten lassen – mit Pilzkopfzapfen, Aufschraubsicherungen und abschließbaren Fenstergriffen. Diese müssen mindestens einem Drehmoment von 100 Nm widerstehen. Sinnvolle Ergänzungen können auch einbruchhemmende Sicherheitsfolien sein. Hinweise hierzu gibt das Netzwerk Zuhause sicher.



Zusatzschlösser: Alternativ stellen sie eine feste Verbindung zwischen Schloss, Fensterflügel und Rahmen her. Auch bei Türen empfiehlt es sich, ein Zusatzschloss anzubringen. Für moderne Türen eignen sich Querriegelschlösser. Bei Altbautüren sollte man ein Stangenschloss verwenden.



Generell empfiehlt die Polizei, mechanische Sicherungen von einem Fachbetrieb einbauen zu lassen. Die Berliner Polizei benennt auf ihrer Internetseite Firmen, die die personellen Voraussetzungen und ihre fachliche Qualifikation nachgewiesen und sich dem Aufnahmeverfahren des Landeskriminalamtes erfolgreich unterzogen haben.



Bewegungsmelder: Sinnvoll aus Sicht der Polizei sind auch Bewegungsmelder, die die Lampen im Garten einschalten, um Einbrecher abzuschrecken.



Alarmanlage: Sollte man sich so einen Heulapparat mit Rundumleuchte an der Hausfassade zulegen? Dazu sind Polizisten unterschiedlicher Meinung. Einerseits kann eine gut sichtbare Alarmanlage Kriminelle veranlassen, weiterzuziehen. Aber es kam auch schon vor, dass Einbrecher sich versteckten und darauf warteten, dass das Signal verstummte. Und wie oft geht in der Nachbarschaft eine Alarmanlage los, oft wegen einer Fehlfunktion – und keinen interessiert’s. „Wenn eine Alarmanlage angeschafft werden soll, dann sollte man sie bei einem zertifizieren Wachschutzunternehmen aufschalten, das umgehend vor Ort nach dem Rechten sieht“, sagt Georg von Strünck.

Videokameras: Ähnlich gespalten sind die Meinungen zu Überwachungskameras. Gerade Angehörige von Einbrecherbanden, die von Stadt zu Stadt reisen, lassen sich selten von Kameras beeindrucken. Zudem können Kameras ein ungewohntes Signal aussenden: Hier gibt’s was zu holen! „Wenn die Täter dann Basecap tragen oder eine Kapuze über dem Kopf haben und nicht hochschauen, kann man mit den Bildern oft nicht viel anfangen“, sagt der Polizist. „Kameras würden etwas bringen, wenn eine sofortige Reaktion, etwa durch einen Wachdienst, erfolgt.“ Von Strünck weist aber noch auf eine andere Möglichkeit hin: „Wenn Kameras im Innenbereich angebracht sind, versteckt und auf Kopfhöhe, dann besteht die Chance, dass die Täter gut erkennbar sind und wir gute Fahndungsbilder kriegen.“ Auf Dauer helfe aber nur einbruchhemmende Sicherungstechnik, sagt er. „Mechanik geht vor Elektronik.“



Tresor benutzen: Wohin mit der Rolex und dem Diamantring, wenn man verreist? Wenn Einbrecher ungestört sind, nehmen sie sich auch mal Zeit, um alles zu durchstöbern: die Kaffeebüchse in der Küche, die Wäsche im Schlafzimmerschrank, die Unterseite der Matratze. Georg von Strünck empfiehlt deshalb: „Für Wertsachen sollte man einen Tresor anschaffen und dies mit der Versicherung abstimmen. Wichtig ist, dass ein Tresor mit einem Gewicht unter tausend Kilo am Fußboden oder einer tragenden Wand verankert ist.“



Die Beratungsstelle Einbruchschutz der Berliner Polizei befindet sich am Platz der Luftbrücke. Telefonisch kann man einen Termin für kostenfreie Beratung dort und gegebenenfalls einen Termin zu Hause vereinbaren. Tel.: 030/4664979999.