In Alt-Marzahn sind seit Wochen mehrere Einbrecher unterwegs. Sie steigen sowohl in die Neubauwohnungen als auch in die Einfamilienhäuser der Siedlungsgebiete ein, zum Teil sogar tagsüber. Besonders an der Schönagelstraße, der Oppermann- oder auch der Raoul-Wallenberg-Straße kam es zu Einbrüchen.

Normalerweise kundschaften die Täter ihre Zielobjekte vorher aus und versuchen auf verschiedenen Wegen herauszufinden, ob jemand zu Hause ist. Ein Anwohner berichtet, er habe es zweimal klingeln hören. Als er nicht schnell genug reagierte, nahm er wahr, wie jemand sich draußen am Schloss zu schaffen machte. Als der Mieter an die Tür trat, flüchtete der mutmaßliche Täter.

Umringt von Hochhäusern gibt es in Alt-Marzahn eine Einfamilienhaussiedlung. Anwohner berichten: Plötzlich stehe jemand im Garten und frage, wo die S-Bahn sei. Oder eine andere Trickfrage: „Ich repariere Ihr Dach. Billig!“ Allerdings sei weit und breit kein Firmenauto zu sehen.

Anwohnerin Martina K. berichtet, dass es in der Wohngegend derzeit kein anderes Thema gebe: „Unser ganzer Kiez ist aufgeregt“, sagt die 66-Jährige. Sie selbst wurde schon einmal Opfer eines Einbruchs. Ihre Schubladen waren durchwühlt, die Wäsche aus dem Schrank gerissen. „Es ist ein furchtbares Gefühl, wenn man sich in den eigenen Wänden nicht mehr sicher fühlt“, sagt die Besitzerin eines Einfamilienhauses.

Ein Richter erließ inzwischen Haftbefehl

Vor einigen Wochen wurden gleich mehrere ihrer Nachbarn von Einbrechern heimgesucht, unter anderem auf einem Grundstück, auf dem zwei Häuser hintereinander stehen. Die Besitzerin war arbeiten und bekam eine Nachricht von ihrer Alarmanlage aufs Handy. Sie rief einen Nachbarn an. Der griff sich eine Leiter und schaute über die Hecke. Einer der Täter, der noch im Garten war, flüchtete daraufhin über zwei Zäune. Im Vorderhaus war ihnen jedoch der Einbruch gelungen. Sie nahmen Geld und Schmuck mit.

In der Corona-Pandemie waren die Einbruchszahlen in Berlin rasant gesunken. 7070 Einbrüche in Wohnungen und Einfamilienhäuser zählte die Polizei 2020 und im Jahr darauf nur noch 4984. Homeoffice und Lockdowns hielten die Menschen zu Hause, was die Täter abschreckte. Doch mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen steigen die Zahlen wieder. Nach Auskunft von Polizeisprecherin Anja Dierschke registrierte die Berliner Polizei in der ersten Hälfte dieses Jahres bereits mehr als 3000 Wohnraumeinbrüche.

IMAGO/Rolf Poss So warnen die Wohnungsbaugesellschaften der umliegenden Hochhäuser vor Einbrechern.

In der Schönagelstraße sah die 21-jährige Studentin Lisa L. am 2. September, wie ein Fremder durch ihren Garten lief und über ihren flachen Zaun auf die Straße sprang. Sie lief ihm nach und schrie laut: „Das ist ein Einbrecher!“ So machte sie die Nachbarschaft auf ihn aufmerksam. Ihr Freund rannte ebenfalls hinterher. Lisa L. konnte den Täter an der Jacke packen, ihr Freund kam ihr zu Hilfe. „Es kamen noch vier bis fünf große Männer hinzu und hielten ihn fest, bis die Polizei kam“, sagt sie.

Ein Richter erließ gegen den Mann aus Georgien Haftbefehl. Ob er einer Bande angehörte, will die Polizei wegen der laufenden Ermittlungen nicht sagen. Seitdem hat Lisa L. von der Polizei nichts mehr gehört. „Sie hat sich auch bei keinem der Nachbarn gemeldet. Dabei habe ich den Täter auf Video.“ Die Studentin vermutet, dass die Polizei überlastet ist und anderes zu tun hat.

International organisierte Banden am Werk

Für die Behörde gehört die Bearbeitung von Einbrüchen tatsächlich zum normalen Alltag, auch in Alt-Marzahn. „Vermehrte Fälle von Einbruchdiebstahl sind der Polizei Berlin in dem genannten Bereich derzeit nicht bekannt“, erklärte die Polizei auf Anfrage dieser Zeitung. Für die betroffenen Anwohner dürfte das ein schwacher Trost sein.

Einbrecher sind im gesamten Stadtgebiet unterwegs, verstärkt erfahrungsgemäß in der „dunklen Jahreszeit“, aber auch am helllichten Tag – ob in Frohnau, Zehlendorf oder in Köpenick. Die Aufklärungsquote ist in Berlin seit Jahren niedrig. Sie lag im vergangenen Jahr bei 9,6 Prozent.

Bei den Tätern, derer die Polizei habhaft werden kann, handelt es sich nicht selten um Mitglieder reisender Banden, die international und arbeitsteilig organisiert sind. „Hinsichtlich des Phänomens des Wohnungs- sowie Einfamilienhauseinbruchs sind überregionale Zusammenhänge insbesondere bei georgischen und chilenischen Tätergruppierungen zu erkennen“, sagt Polizeisprecherin Dierschke. „Es werden jedoch auch regelmäßig moldauische Staatsangehörige, aber auch Einzeltäter unterschiedlicher Nationalitäten bei entsprechenden Taten festgestellt.“

Ihren Höhepunkt hatten die Einbruchszahlen in den Jahren 2012 bis 2015, als die Polizei jährlich um die 12.000 Einbrüche zählte. Seitdem sinken sie, was vor allem daran liegt, dass die Menschen selbst verstärkt Vorkehrungen gegen Einbrecher treffen und Tipps zur Prävention beherzigen.