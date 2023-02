Kitaschließung in Kreuzberg: 63 Plätze sollen wegen steigender Mieten wegfallen

Im Innenhof der Kreuzberger Naunynstraße 69 geht es wahrscheinlich nicht mehr lange so chaotisch zu wie am Freitagnachmittag. Viele Kinder spielen im Hof, schreien und lachen. Hier, wo sie eigentlich zur Kita gehen, protestieren sie heute gegen deren geplante Schließung. Der Träger will die Mietsteigerung der Räume nicht zahlen und stattdessen in einen anderen Standort umziehen. 63 Kitaplätze sollen hier verschwinden.