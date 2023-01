Klima-Aktivist vor Gericht: „Ich werde auf jeden Fall in Berufung gehen!“

Im Amtsgericht Tiergarten wird am Freitag erneut ein Verfahren zur „Letzten Generation“ geführt. Es endet in einem Urteil, doch der Angeklagte bleibt kämpferisch.

Mit der linken Hand auf die Straße geklebt – so wurde Christian B. mehrfach in Berlin von der Polizei angetroffen. dpa

Der Klimaaktivist der „Letzten Generation“, Christian B., macht sich während des Prozesses ausgiebig Notizen. Er vertritt sich vor Gericht selbst. Und die Notizen macht sich der 41-jährige Mann mit langen grauen Haaren mit der linken Hand. Das ist auch die Hand, mit der er sich laut mehrerer Zeugenaussagen auch auf die Berliner Straße geklebt hatte.

Christian B. kommt aus Dresden, ist groß und schlank, trägt ein dunkles Sakko mit rotem Shirt. Der Vater zweier Kinder tritt betont ruhig und freundlich auf. Vielleicht auch deshalb, weil er das Schlimmste schon hinter sich hat? In Schweden, so sagt er, habe er schon 16 Tage in Untersuchungshaft verbracht. Für die dortigen Behörden habe wohl Fluchtgefahr bestanden.

„Meine Kinder finden das gut, was ich für das Klima mache“, sagt B. in einer Gerichtspause. „Aber die Abwägung zwischen der väterlichen Pflicht zu Hause für die Kinder da zu sein oder das Klima zu erhalten, die muss ich jedes Mal aufs Neue treffen.“ Als studierter Physiker habe er sich schon früh mit dem Klimawandel und dessen Folgen beschäftigt. Der Software-Entwickler nennt seine Aktionen „wohlüberlegt“ und er sei sich über die Konsequenzen „sehr klar“.

Eine Folge konnte er nicht voraussehen, und davon sollte ein Zeuge erzählen. Geladen war ein Arzt, der eine wichtige Operation im Krankenhaus durchführen sollte. Doch wegen des verursachten Staus, kam der Arzt nicht ins Krankenhaus. Die angerückte Polizei brachte ihn schließlich hin. Der Arzt taucht an diesem Tag nicht auf, er sei noch im Urlaub, hieß es.

Angeklagter reicht spät zehn Beweisanträge ein

Auf zehn Zeugen kommt das Gericht heute dennoch. Eine Polizistin und neun ihrer Kollegen werden vorgeladen und schildern ihre Sicht auf die Begegnungen mit dem Angeklagten. Einer von ihnen war auch schon tags zuvor beim Prozess um Lina E. und äußert sich ähnlich gereizt, weil er so häufig vorgeladen werde. Am Donnerstag war er zum „gefühlt 25. Mal“ da, am Freitag dann zum „gefühlt 27. Mal“. Seine Kollegen wirken weitaus weniger gereizt, einer zeigt sich interessiert am Ausgang des Falls, bleibt bis zur Urteilsverkündung.

Die Richterin fasst am Freitag im sehr stickigen Saal 2108 in der Moabiter Kirchstraße zusammen: Insgesamt siebenmal soll Christian B. den Verkehr „in erheblichem Ausmaß“ auf verschiedenen Autobahnausfahrten und auf der Invalidenstraße im Januar und Februar letzten Jahres durch Sitzblockaden behindert haben. Viermal soll er sich dabei auch an der Straße festgeklebt haben. Das macht: sieben Vorwürfe der Nötigung und viermal Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Wegen der vielen Lüftungspausen zieht sich das Verfahren von 10.30 Uhr bis kurz nach 15 Uhr. Als Christian B. kurz vor Schluss dann noch seine vielen Beweisanträge vorträgt, fragt die Richterin mittendrin: „Wie viele kommen denn da noch?“ – B.: „Ich glaube, noch sechs müssten es sein.“ Die Staatsanwältin versinkt, während B. die Anträge vorliest, immer weiter in ihrem Stuhl.

Im Urteil lehnt die Richterin alle Anträge ab und zeigt auch sonst wenig Nachsicht mit Christian B. Er wird in sieben Fällen der Nötigung und in vier Fällen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte schuldig gesprochen. Sie verurteilt ihn zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 30 Euro, insgesamt also 2700 Euro. „Mit dem Urteil kann ich leben“, sagt Christian B. nach dem Urteil, „aber ich werde auf jeden Fall in Berufung gehen, alleine, um die Vorbestrafung hinauszuzögern.“