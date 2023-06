Silvester-Randale: 19-Jähriger vor Gericht, weil er Rakete auf Polizisten feuerte

Am 31. Dezember vergangenen Jahres schoss Servet S. eine Rakete in eine Gruppe Polizisten. Deswegen sitzt der 19-Jährige am Mittwoch in Saal B229 des Amtsgerichts Tiergarten. Die Anklage wirft ihm vor, dass er als Heranwachsender versucht haben soll, andere Personen mit einem gefährlichen Objekt zu misshandeln.

Der Jugendliche ist der erste Angeklagte, der sich wegen der Randale in der Silvesternacht vor Gericht verantworten muss. In jener Nacht gab es teilweise heftige Ausschreitungen, besonders in Berlin-Neukölln. Jugendliche schossen massenhaft Raketen auf Polizisten und Rettungsfahrzeuge, sie schossen auch mit Schreckschusswaffen und behinderten Rettungseinsätze. Ein Bus wurde angezündet und brannte aus. Die Ausschreitungen sorgten wochenlang für Schlagzeilen und Diskussionen über Jugendgewalt und Fehler in der Berliner Integrationspolitik.

Insgesamt waren in der Silvesternacht in Berlin etwa 145 Menschen wegen verschiedener Delikte von der Polizei festgenommen worden, nicht in allen Fällen ging es aber um Angriffe auf Polizisten. Der Polizei lagen nach eigenen Angaben 128 Strafanzeigen in Zusammenhang mit der Randale vor. In vielen Fällen konnten keine Tatverdächtigen ermittelt werden. Bis Ende März waren 47 mutmaßliche Angreifer identifiziert, die mit einer Ausnahme alle männlich waren und bis 25 Jahre alt.

Polizisten angeblich nicht gesehen

Servet S. hat die türkische Staatsbürgerschaft und arbeitet in einem Döner-Imbiss in Berlin. Da er kein Deutsch spricht, übersetzt ein Dolmetscher seine Aussage. Die Anklage wirft ihm vor, andere Personen mit einem gefährlichen Objekt misshandelt zu haben.

Der Angeklagte hat blond gefärbte Haarspitzen und trägt Hemd, Jeans und weiße Turnschuhe. In der Silvesternacht war er nach der Arbeit mit einigen Freunden am Alexanderplatz, als er die Rakete auf die Beamten schoss. Er sagt, dass er versucht habe, die Rakete nach oben abzufeuern. Er behauptet, er habe zum ersten Mal eine Rakete abgeschossen und deshalb nicht gewusst, wie man das richtig macht. Bei dem Versuch, die Rakete in der Hand haltend nach oben abzuschießen, habe er sich die Hand verbrannt. Deshalb legte er die Rakete schnell auf den Boden – und dabei zufällig in Richtung der Beamten. Auf Nachfrage des Staatsanwalts sagt der Jugendliche, er habe die Polizisten vorher gar nicht gesehen.

Als gefragt wird, ob er noch etwas hinzufügen wolle, beschwert Servet S. sich darüber, dass er grob von sechs der sieben Polizisten festgehalten wurde, obwohl er nicht versucht habe, wegzurennen. Er habe ihnen seine verletzte Hand gezeigt und versucht, sich bei ihnen zu entschuldigen, wurde jedoch nicht verstanden, da er kein Deutsch spricht. Auch während des Prozesses entschuldigt er sich wiederholt, sagt jedoch, dass er nicht absichtlich auf Menschen gezielt habe.

Am Mittwoch musste das Verfahren bereits nach 20 Minuten unterbrochen werden, da der erste Zeuge nicht erschien. Am 12. Juli soll der Prozess fortgesetzt werden. Es sind insgesamt drei Zeugen geladen, darunter einer der Polizisten, die in der Silvesternacht vor Ort waren.