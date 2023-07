Der Nollendorfplatz ist eine Ikone. Besuchen Touristen die Stadt, gilt der Platz in Schöneberg auch heute noch als Hotspot für queeres Leben. Da ist es nur folgerichtig, dass das schwul-lesbische Straßenfest auch in diesem Jahr an diesem Ort stattfindet. Ein regenbogenbuntes Programm auf sechs Bühnen bietet am 15. und 16. Juli für jeden Musikgeschmack den einen oder anderen Clou. Wir haben ein paar Highlights des queeren Events für Sie zusammengestellt.

Schwuler Männerchor auf dem queeren Straßenfest in Berlin

„Die Männer-Minne“ sind schwule Männer aus Berlin, die gemeinsam singen. Der erste schwule Männerchor Berlins legt Wert darauf, sich auch Tabuthemen wie Weihnachten, Wildem Westen, biblischer Geschichte, den Märchen der Brüder Grimm oder dem Divenkult zu widmen. Unter der Leitung von Holger Perschke gibt der Chor in der Community beispielsweise Stücke von Friedrich Hollaender, Bruno Balz und Cole Porter zum Besten. Auf dem Lesbisch-schwulen Stadtfest performt die „Männer-Minne“ am Samstag um 17.40 Uhr auf der Stadtfestbühne.

Schwule Schuhplattler auf dem Lesbisch-schwulen Stadtfest in Berlin

Schwulsein und Tracht passt nicht zusammen? Passt total! Vor allem bei den „Querplattlern“ aus Berlin. Die kuriose Truppe schuhplattlert seit nunmehr acht Jahren ganz im Chiemgauer Stil. Selbst die Samberger Nachrichten sind schon auf die „Querplattler“ aufmerksam geworden. Stolz berichtet die Zeitung davon, wie die Tänzer in der Spreemetropole die bayerischen Traditionen und die bayerische Lebensart vermitteln. Die Querplattler beweisen, dass Queerness und Tradition Hand in Hand gehen können – wenn man denn will. Am 16. Juli wird ab 16.40 Uhr auf der Stadtfestbühne getanzt.

Eine musikalisch-queere Reise zurück in die Zwanziger Jahre

Während der Weimarer Republik war Berlin das kulturelle Zentrum Deutschlands. Sigrid Grajek bringt mit der Pianistin Stefanie Rediske die Goldenen Zwanziger zurück in die Hauptstadt und gibt ihnen einen queeren Anstrich. Die Epoche ist spätestens seit der Serie „Babylon Berlin“ beliebt wie nie. Grajek geht noch einen Schritt weiter und stellt Lieder aus den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen vor. Nostalgie ist hier durchaus erwünscht. Ob in Federboa oder Frack – vor der Frauen-Lesben-Trans-Bühne am Samstag um 15.15 Uhr ist jeder willkommen, der etwas übrig hat für alte Zeiten.

Dunkler Pop auf dem queeren Straßenfest in Berlin

Wie klingt queere Musik? Eine eindeutige Definition dafür gibt es nicht, doch elektronisch-poppig wie die von Wieland darf sie in jedem Fall sein. Wenn es nach dem Berliner Sänger geht, ist sie sogar ein wenig düster. Seit zehn Jahren schreibt der studierte Musiker eigene Songs. Am 15. Juli läutet Wieland auf der Queeren Medienbühne ab 21.50 Uhr die Nacht zu Sonntag ein.

Queer-Verbindung nach Russland

Die Musik von MKSM ist aus mehreren Gründen politisch. Zum einen singt der junge Mann Kampagnensongs, für die er schon mit dem „LGBTQ Music Award“ ausgezeichnet wurde. Zum anderen ist Maksim, wie der Sänger, Songwriter, Geiger und Aktivist mit bürgerlichem Namen heißt, Spätaussiedler und hat in Russland, in der Ukraine, in Frankfurt, London und zuletzt in Berlin gelebt. Passend zur Pride-Saison veröffentlichte MKSM die erste Single seiner dritten EP, unterstützt durch den CSD Deutschland e.V. Und sein Song „Shared Room“ ist eine Liebeserklärung an seinen Ehemann, über die sogar Bild berichtete. Wer den queeren Russland-Deutschen erleben will, sollte am 16. Juli um 20.15 Uhr zur Queeren Medienbühne kommen.

Going wild auf dem schwul-lesbischen Straßenfest in Berlin

Das „Wilde Sofa“ ist ein Höhepunkt der Prominenz auf dem Straßenfest. Angekündigt für das Podium sind unter anderem der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner (CDU), die Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne), der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und der Regisseur Rosa von Praunheim. Diskutiert wird zum Thema „Die Zeichen der Zeit“. Los geht’s am 15. Juli um 15.20 Uhr auf der Stadtfestbühne. Anschließend wird der Rainbow Award verliehen. Mit dem Preis zeichnet der Regenbogenfonds e.V. Personen und Gruppen aus, die sich um Geschlechtergerechtigkeit und sexuelle Diversität verdient gemacht haben.

Schirmherr und Schirmfrau auf dem queeren Straßenfest in Berlin

Wowi darf nicht fehlen. Der frühere Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, ist ebenfalls auf dem schwul-lesbischen Straßenfest zugegen. „Zugegen“ ist zugegebenermaßen untertrieben. Wowereit ist Schirmherr des zweitägigen Events. Schirmfrau ist die Grünen-Politikerin Elisabeth Ziemer. Gemeinsam eröffnen sie offiziell das Straßenfest am Samstag um 16.25 Uhr.