Berlin - Gegen die Verbote mehrerer Querdenker-Demonstrationen gehen deren Organisatoren gerichtlich vor. Beim Berliner Verwaltungsgericht reichten sie am Freitag bislang drei Eilanträge gegen die Verbotsverfügungen der Polizei ein. Einer davon wurde am Freitagnachmittag vom Verwaltungsgericht bereits zurückgewiesen. Über die weiteren Eilanträge soll bis zum Abend entschieden werden.

So klagt die Initiative „Querdenken 711“ gegen das Verbot der für Sonntag auf der Straße des 17. Juni geplanten Kundgebung und einer weiteren Versammlung. Die Anmelder erwarten dazu 22.000 Teilnehmer.

Bereits am Morgen hatten die Organisatoren einen Eilantrag gegen das Verbot einer für Sonntag geplanten Demo unter dem Motto „Friede – Freiheit – Wahrheit“ eingereicht. Etwa 3000 Teilnehmer hatten sie bei der Polizei angemeldet. Die Demonstration sollte durch die Innenstadt zum Brandenburger Tor ziehen. „Über diesen Eilantrag wird in den nächsten Stunden entschieden“, sagte ein Sprecher des Verwaltungsgerichts.

Wie berichtet, hatte die Versammlungsbehörde der Polizei am Donnerstag zwölf Versammlungen von Kritikern der von der Regierung verhängten Corona-Maßnahmen untersagt. Die Verbote betreffen Versammlungen, bei denen laut Polizei Teilnehmer regelmäßig gesetzliche Regelungen etwa zum Infektionsschutz nicht akzeptierten und deren Verantwortliche zumindest in Teilen nicht willens oder in der Lage seien, bei entsprechenden Verstößen gegenzusteuern.

Polizei begründet, warum sie die CSD-Demonstration ziehen ließ

„Bei den Verboten entsteht der fatale Eindruck, dass der Senat unsere Polizei gezielt zur Durchsetzung der eigenen parteipolitischen Agenda missbraucht“, sagte Marcel Luthe, Spitzenkandidat der Freien Wähler, der Berliner Zeitung. „Wer eine 60.000er Demo mit Flyerverteilung der Jusos zulässt und andere verbietet, muss dafür sehr gute Gründe nennen. In einem Rechtsstaat ist Gleiches gleich zu behandeln.“ Luthe bezog sich auf die Demonstration zum Christopher Street Day (CSD) am vergangenen Sonnabend, bei der viele Teilnehmer keine Maske trugen und sich nicht an die von der Polizei verfügten Sicherheitsabstände hielten. Die Polizei beließ es bei Durchsagen. Bei diesem Aufzug verteilten die Jusos Wahlwerbung für die SPD, der auch Berlins Innensenator Andreas Geisel angehört.

Zumindest nach Einschätzung der Polizei unterscheiden sich die nun verbotenen Versammlungen in erheblichem Maße von allen sonstigen Versammlungen mit einer hohen Teilnehmerzahl wie etwa der CSD-Demonstration. „Auch wenn es bei den sonstigen Versammlungen zu Verstößen kommen kann, werden die gesetzlichen Regelungen jedoch weit überwiegend befolgt“, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz.