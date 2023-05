Königlicher Besuch: Britischer Prinz Edward zu Gast in einer Berliner Schule

Der Bruder von König Charles will im Ausland für den Duke of Edinburgh’s Award für Jugendliche werben – und trifft Absolventen in Wedding. Wir waren dabei.

Prinz Edward, Herzog von Edinburgh, besucht die Schule am Schillerpark in Berlin. Emmanuele Contini

Das passiert ja nicht jeden Tag, ein königlicher Besuch in Wedding – doch genau das geschieht am Montagnachmittag in der Schule am Schillerplatz. Unter strahlender Sonne laufen Schülerinnen und Schüler hin und her, sie blasen Luftballons auf und suchen den richtigen Platz, um sie zu befestigen. Ebenso gestresst eilen ihre Lehrerinnen herum und erinnern alle daran, wer wo zu stehen und was zu sagen hat. Denn in wenigen Minuten soll hier der britische Prinz Edward ankommen, jüngster Sohn der verstorbenen Queen und Bruder des neuen Königs Charles III.

Zu den gespannt wartenden Schülern gehört der 17-jährige Islam Alkayem. Er ist Schüler des Oberstufenzentrums für Immobilien, Banken und Versicherungen in Moabit und Absolvent des Duke of Edinburgh’s Award. Dieses Auszeichnungsprogramm für junge Menschen hatte Edwards Vater, der verstorbene Prinz Philip, 1956 ins Leben gerufen. Seitdem wurde es international ausweitet. Mit seinem Besuch in Berlin und anschließend auch in Prag will Edward, der kürzlich die Schirmherrschaft übernahm, im Ausland für die Auszeichnung werben.

Fragt man Islam, welchen Gewinn er von dem Programm hat, sagt er ganz klar: „Selbstbewusstsein“. Das Konzept der Auszeichnung besteht darin, dass Jugendliche durch ehrenamtliche Leistungen, Expeditionen und Engagement für Sport sich selbst herausfordern, ihre eigenen Talente entwickeln – und so auch ihre Lebensperspektiven erweitern. Islam hat bereits die niedrigste Stufe des Preises, die „Bronze“ erhalten – dafür hat er handwerkliche Leistungen im Garten der Schule erbracht und zusammen mit anderen Schülern Sach- und Geldspenden für Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien gesammelt. Deshalb ist er „richtig stolz“ auf sich.

Der Duke-Award soll für Selbstentwicklung unter Jugendlichen sorgen

„Ich habe gelernt, dass es immer das Beste ist, in einem Team zu bleiben“, sagt Islam. Die Expedition für seine nächste Duke-Auszeichnung, wie der Preis unter den Schülern und auf der Pinnwänden der Schule genannt wird, führt Ende Juni nach Norwegen. Als Teil einer Gruppe von 16 Schülern wird Islam durch die nordischen Landschaften wandern und unter freiem Himmel übernachten. Nach Erhalt von „Silber“ will Islam den letzten Schritt gehen und auch seine „Gold“-Auszeichnung erwerben.

Der Besuch ist einer, über den Prinz Edward sich zumindest sehr zu freuen scheint. Nach dem Tod seines Vaters im April 2021 hat er den Titel Herzog von Edinburgh sowie die Leitung des Programms übernommen – und will offenbar wie sein Bruder Charles für diesen Aspekt der deutsch-britischen Zusammenarbeit werben. Als er ankommt, tauscht er freundliche Scherze mit der Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sowie der Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) über das für Berliner wie auch für Londoner Verhältnisse ungewöhnlich schöne Wetter aus.

Doch Edward wird ernst und aufmerksam, als er mit der Leitung der Schule am Schillerpark spricht – und erfährt, was diese mit dem Programm leisten will. „Ich benutze den Begriff ungern, aber wir sind wirklich hier eine Brennpunktschule“, sagt der Schulleiter Ronald Fischer dem Prinzen. Die mehr als 500 Schülerinnen und Schüler in den siebten bis elften Klassen stammen aus 32 Nationen, jeder Vierte hat einen Migrationshintergrund, auch der Anteil der Schüler mit pädagogischem Förderbedarf sei sehr hoch, erzählt Fischer.

Schüler fragt Edward: Wie ist Ihr Leben als Prinz?

In der Aula der Schule stellen kleine Gruppen von teilnehmenden Schülern die verschiedenen Aspekte ihrer Leistungen im Rahmen des Awards vor. Edward stellt ihnen viele Fragen: Er will wissen, wie ihre Expeditionen verliefen, die typischerweise aus einer Wandertour etwa in der Uckermark oder Österreich bestehen, was ihnen sonst an dem Programm gefallen hat, woher sie kommen. Er verbringt so viel Zeit mit ihnen, dass die britische Botschafterin Jill Gallard ihn zum nächsten Termin drängen muss: ein Gespräch am runden Tisch mit den Schulleitern sowie der Bildungsministerin und der Senatorin über Möglichkeiten für die Weiterentwicklung des Duke-Awards in Deutschland. Danach geht es weiter zum Roten Rathaus, wo der Prinz sich ins Goldene Buch einträgt. Am Abend besucht er eine Verleihungszeremonie für den Preis gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU).

An den Prinz richtete der 16-jährige Schüler Laith eine besondere Frage: Wie sein Leben als Prinz sei. Edward zuckt mit den Schultern: „Das könnte ich dich wohl auch fragen, jedes Leben ist ja anders“, sagt er als Antwort. Laith erzählt, wie er 2016 als Zehnjähriger aus Syrien mit seiner Familie nach Deutschland flüchtete. „Aber inzwischen finden wir alles hier ganz gut.“ Edward nickt ernsthaft; er sagt, es tue ihm leid, was gerade in Laiths Heimatland geschehe.

Später sagt Laith über sein kurzes Gespräch mit Edward: „Ganz okay, der war ja ganz nett.“ Auch wenn der Prinz eine Bitte von Laiths Kumpel Omar um ein Selfie ablehnen musste. „Ich hätte ja nie gedacht, dass ich mal in der Schule einen Prinzen kennenlernen würde.“