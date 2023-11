Am Freitagnachmittag war die Synagoge der Chabad-Gemeinde Berlin in der Münsterschen Straße warm und voll besetzt. Vor dem Abendgottesdienst kam es hier zu einer besonderen Versammlung: Neben den Gemeindemitgliedern standen an diesem Nachmittag auch Politiker und Vertreter der Berliner Zivilgesellschaft in der Halle der Synagoge. Sie waren an diesem Schabbatabend da, um Kerzen für die mehr als 230 Geiseln anzuzünden, die sich immer noch in der Gefangenschaft der Hamas befinden.

Die Sicherheitsvorkehrungen vor der Synagoge sind streng, so, wie sie es auch vor den Angriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober waren. In der Eingangshalle hängen Bilder der Geiseln an der Wand; alle Besucher hatten die Möglichkeit, eine kleine Kerze auf einem Tisch vor den Bildern anzuzünden, bevor sie den Hauptsaal der Synagoge betraten. Dort herrschte eine lebhafte und entschlossene Atmosphäre – trotz allem.

Rabbi Yehuda Teichtal, Vorsitzender der Chabad-Gemeinde, sprach zu Beginn der feierlichen Versammlung darüber, wie sich das Leben der Juden weltweit in den letzten vier Wochen verändert hat. „Es gibt eine Welt vor dem 7. Oktober und eine Welt nach dem 7. Oktober“, sagte er. Aufgrund der noch andauernden Krise in Israel und im Gazastreifen nimmt antisemitische Gewalt überall auf der Welt zu, so Rabbiner Teichtal. Nichtsdestotrotz müssten alle Jüdinnen und Juden als Gemeinschaft zusammenstehen und sich nicht verstecken. „Wir werden alles dafür tun, dass es immer ein lebendiges, positives, dauerhaftes jüdisches Leben in Deutschland geben wird“, sagte der Rabbiner.

Rabbiner Teichtal dankt den anwesenden Politikern und der Gemeinde für ihre Entschlossenheit und ihre Reden gegen Antisemitismus. Benjamin Pritzkuleit

Anschließend spricht auch der Finanzsenator und CDU-Politiker Stefan Evers; seine Rede knüpfte an die gestern erschienene Videobotschaft von Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) an. Jetzt müsse alles gegen den Antisemitismus in Deutschland getan werden, so Evers. Er sei sich bewusst, dass viele deutsche Juden Angst vor dem 9. November haben – einem sehr bedeutenden Tag in der deutschen Geschichte, dessen Zusammenhang mit Pogromen nicht vergessen werden darf. „Die Zeit für ‚Nie wieder‘ ist jetzt“, sagte er.

Cem Özdemir: Antisemitismusbekämpfung ist eine Aufgabe für alle

Auch der Bundesernährungsminister Cem Özdemir war dabei. In seiner Rede betonte er, dass es nicht nur die Aufgabe von jüdischen Gemeinden sein soll, sich gegen Antisemitismus einzusetzen, sondern dass Bildung und Toleranz eine Aufgabe für alle Mitglieder der Gesellschaft seien. Seine Rede wurde mit großem, lang anhaltendem Beifall bedacht.



Während der Reden wurden die Kerzen angezündet; anschließend wurden bewegende Friedenslieder gesungen, bei denen viel im Takt geklatscht wurde. Laut Rabbiner Teichtal sei die Symbolik der Schabbatkerzen bedeutender denn je: „Sie symbolisieren das Licht und die Hoffnung, mit denen wir die Dunkelheit erhellen und uns dem Bösen entgegenstellen“, sagte er.

Aber er betonte auch, bei der Veranstaltung ginge es nicht nur um die Geiseln und die Unterstützung der trauernden Familien; sie sollte auch dazu dienen, die Worte des Vizekanzlers über die Pflicht zur Antisemitismusbekämpfung zu bekräftigen und den Erhalt des jüdischen Lebens in Deutschland zu feiern.