Es ist womöglich der letzte Versuch, das vom Abriss bedrohte Generalshotel auf dem Gelände des Flughafens BER noch zu retten. Die Linke im Bundestag hat für die Sitzung des Haushaltsausschusses an diesem Mittwoch beantragt, die Mittel für den Abriss des denkmalgeschützten Gebäudes zu sperren. „Mit dem Verzicht auf den Neubau des Regierungsterminals ist der Grund für den Abriss des Generalshotels entfallen“, heißt es in der Begründung. „Das denkmalgeschützte Generalshotel sollte als authentisches Zeugnis der Geschichte des Flughafens Schönefeld erhalten bleiben.“

Wie berichtet, will der Bund das zwischen 1947 und 1950 errichtete Generalshotel für den geplanten Ausbau des Regierungsflughafens in Schönefeld abreißen. An der Stelle des Gebäudes sind „Abstellpositionen und Rollwege für Luftfahrzeuge vorgesehen“. Noch in diesem Jahr, vermutlich schon im Sommer, könnte der Abriss erfolgen.

„Wir wollen den Abriss des Generalshotels im Haushaltsausschuss stoppen“, sagt die Berliner Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch (Linke). „Wir fordern die Sperrung der geplanten Abrissmittel. Dann können wir in Ruhe über die Zukunft eines wichtigen Denkmals reden.“ Die Bundesregierung dürfe „nicht starr an alten Plänen festhalten“, fordert Lötzsch.

Das Generalshotel steht im Sperrbereich des BER. Der zweigeschossige Bau wurde nach einem Entwurf des Architekten Georg Hell auf dem Areal der ehemaligen Henschel-Flugzeugwerke errichtet. Zunächst war das Generalshotel wie der gesamte Flugplatz in den Händen der Sowjets, ab 1961 wurde das Gebäude von der DDR-Führung übernommen. Offiziell firmierte das Haus unter dem Namen „Sonderabfertigung für Generale und Persönlichkeiten der Politik und Wirtschaft“. Zu Zeiten der deutschen Teilung begrüßte die DDR-Führung hier Staatsgäste wie Sowjet-Chef Leonid Breschnew oder Kubas Fidel Castro. Nach der Wiedervereinigung wurde das Generalshotel durch die Bundespolizei genutzt – bis 2022. Inzwischen steht es leer.

Nach einem Gutachten aus dem Jahr 1996 gilt das Generalshotel als „bewahrenswert“. Haiko Türk, Dezernatsleiter für Praktische Denkmalpflege am Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege, sagte vor kurzem nach einer Besichtigung des Hauses: „So ein Denkmal haben wir bei den 14.000 Denkmalen auf der brandenburgischen Denkmalliste nicht nochmal, nicht annähernd.“

Bildstrecke

Ein Flugzeug parkt unweit des historischen Gebäudes. Markus Wächter/Berliner Zeitung Reges Interesse am Rundgang Markus Wächter/Berliner Zeitung Blick auf den Kronleuchter im repräsentativen Foyer des Generalshotels Markus Wächter/Berliner Zeitung Rundgang durch das Gebäude Markus Wächter/Berliner Zeitung Aussicht auf den Flugbetrieb Markus Wächter/Berliner Zeitung Durch die großen Fenster dringt viel Licht ins Gebäude. Markus Wächter/Berliner Zeitung Die Generalsvilla, genutzt durch die Bundespolizei, soll abgerissen werden. Markus Wächter/Berliner Zeitung Historische Tapete Markus Wächter/Berliner Zeitung Blick auf das Generalshotel am Flughafen BER Markus Wächter/Berliner Zeitung 1 / 9

FDP-Politiker sieht in geplantem Abriss „denkmalpolitischen Skandal“

Die Unterstützung für den Erhalt des Generalshotels ist parteiübergreifend. „Es wäre ein schwerer Verlust, wenn das Generalshotel verschwindet“, sagt der Berliner FDP-Politiker Stefan Förster, Vorsitzender des Heimatvereins Köpenick und langjähriger Vorsitzender des Bezirksdenkmalrats Treptow-Köpenick. „Denn es handelt sich um ein bedeutendes Zeugnis der Nachkriegszeit, das es so nicht noch einmal in Brandenburg gibt. Und ich möchte hinzufügen, dass es so auch nicht nochmal in Berlin gibt“, so Förster.

„Es ist ein denkmalpolitischer Skandal, dass dieses geschichtsträchtige Gebäude abgerissen werden soll“, sagt der Abgeordnete. Umso unverständlicher sei, dass das Gebäude sogenannten Flugbetriebsflächen weichen soll, worunter im vorliegenden Fall Abstellbereiche für Jets der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums zu verstehen sind. „Solche Flächen gibt es in ausreichender Größe im Bereich des alten Flughafens Schönefeld“, sagt Förster. Es wäre besser, diese zu nutzen. „Ein Abriss des Generalshotels ist jedenfalls nicht zu rechtfertigen“, stellt der FDP-Politiker klar.

„Wir hoffen sehr, dass Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) bereit ist, den Abriss des Generalshotels zu stoppen, um über Alternativen nachzudenken“, sagt die Brandenburger Grünen-Abgeordnete Sahra Damus. Die Planung für den Ausbau des BER zum Regierungsflughafen sei „längst überholt“, sagt Damus. „Die Vorschläge des Flughafenplaners Dieter Faulenbach da Costa zum Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes sollten zumindest diskutiert werden, bevor vollendete Tatsachen geschaffen werden.“

Grünen-Abgeordnete: Notfalls Vertragsstrafe in Kauf nehmen

Faulenbach da Costa hatte in der Berliner Zeitung erklärt, dass der Abriss des Generalshotels „mit dem für 2034 geplanten Umzug der Regierungsstaffel zum BER nicht begründet werden“ könne. Für diesen Umzug gebe es nach Aufgabe der Pläne zum Neubau eines Regierungsterminals „keine sinnvolle und umsetzbare Planung mehr“. Mehr noch: Der geplante Bau der Hangars und der Bau des Vorfeldes für die Regierungsfunktionen „wäre bei der beabsichtigten Dauernutzung des provisorischen Terminals dysfunktional“, warnt Faulenbach da Costa.

Daran knüpft die Kritik der Grünen-Abgeordneten Damus an. Es sei „keineswegs gesagt, dass nach den vielen Planänderungen der Flächenbedarf“ für den Regierungsairport an genau der Stelle fortbestehe, wo sich das Generalshotel befindet – „und schon gar nicht in wenigen Wochen“, so Damus. „Notfalls muss auch eine Vertragsstrafe in Kauf genommen werden, weil der Abrissauftrag schon vergeben wurde“, sagt sie.

„Nicht nur der immaterielle Wert des Denkmals, sondern auch sein immenser materieller Wert mit hochwertigen Materialien und die Eignung für eine Weiternutzung müssen dabei eine Rolle spielen“, sagt Damus. „Während zwei West-Berliner Flughäfen denkmalgeschützt sind, soll dieses Denkmal auf ostdeutschem Terrain fallen. Das wäre ein massiver Verlust ostdeutscher Identitätsgeschichte sowie eine einseitige Perspektive auf das deutsch-deutsche Erbe, wie wir sie schon oft erlebt haben und gegen die Menschen im Osten sich wiederholt aussprechen.“