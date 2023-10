Berlin Science Week: Forscher und Kreative kommen in Festival zusammen

Wieder einmal ist es so weit: Berlin lädt zum großen Wissenschafts-Festival. Vom 1. bis 10. November findet die 8. Berlin Science Week statt. Angekündigt sind etwa 200 Veranstaltungen mit 500 Mitwirkenden, „Speakers“ genannt. Erwartet werden mehr als 20.000 Besucher.



„Vieles ist in diesem Jahr neu“, sagte Luiza Bengtsson, die neue Leiterin der Berlin Science Week, bei der Vorstellung des Programms. Es gebe verschiedene Orte, an denen sich Veranstaltungen konzentrieren. Wie schon in den Vorjahren ist das Museum für Naturkunde in Mitte der zentrale Berlin Science Week Campus. Am 3. und 4. November werden hier interaktive Veranstaltungen, temporäre Ausstellungen, öffentliche Vorträge, praktische Experimente, Filmvorführungen und anderes stattfinden.

Das Motto dieses Jahr lautet: „Dare to Know: Our Narratives, Our Futures“, etwa so zu übersetzen: „Zu wissen wagen: Unsere Erzählungen, unsere Zukunft“. Wissenschaftlichen Entdeckungen geschähen immer schneller – „Wohin führt das?“, lautet die Frage. Das heutige Handeln bestimme, ob es eine wünschenswerte Zukunft geben werde. „Welches Wissen brauchen wir, wer kann es anbieten und wem?“ Die Veranstaltungen richten sich auch an interessierte Berliner und ihre Familien.

Das Kulturquartier Holzmarkt 25 wird zum „Art & Science Forum“

Ein Beispiel: „Wusstest du, dass in einem Teelöffel gesundem Boden mehr Mikroorganismen leben als Menschen auf unserem Planeten?“, fragen Biologen und die Initiative Junge Uni der Universität Innsbruck. Die Vielfalt der Mikroorganismen sei auch für Menschen (über-)lebenswichtig. In einer Art Planet im Kleinformat – einer Winogradsky-Säule – wollen die Veranstalter das Leben der Mikroorganismen sichtbar machen. „Je nach Umweltbedingungen verändert sich die Artenzusammensetzung und damit die Farbe im Boden“, heißt es zur Ankündigung: „Ein buntes Kunstwerk entsteht, das sich immer wieder verändert.“

Der zweite große Campus der Science Week sei in diesem Jahr das Kulturquartier Holzmarkt 25, sagte Luiza Bengtsson. Das gesamte Gelände werde zu einem neuen Veranstaltungsort. Das Wissenschaftsfestival vereint sich mit der Kreativszene in einem „Art & Science Forum“. Es wird am 1. November mit einer großen Vernissage eröffnet. Angekündigt sind Science Slams, Comedy-Shows, Konzerte, Performances und Ausstellungen, in den Künstler und Wissenschaftler ihre gemeinsame Arbeit vorstellen.

Am 5. November gibt es eine Kunst- und Wissenschaftsmesse. Unter anderem soll man dort „vergänglichen Schmuck aus Biokunststoffen“ sehen, dazu farbenfrohe Zeichnungen, „die um die komplexe Konstruktion der Natur tanzen“ oder visuelle Darstellungen zu Philosophie und Quantentheorie. Und man könne ein „von der Wissenschaft inspiriertes Kunstwerk“ mit nach Hause nehmen, heißt es. Wie all dies konkret aussehen soll, erfährt man im Kulturquartier Holzmarkt 25, wo man auch den Künstlern begegnen kann. Für den 10. November ist erstmals eine Abschlussparty angekündigt – eine wissenschaftliche „Club Night“.

Veranstaltungen auch im Kulturzug nach Polen

Die Fülle an Veranstaltungen der Science Week ist hier nicht darzustellen. Zu den Veranstaltungsorten gehören Bars und Clubs, der Kulturzug nach Polen – der erst jüngst gerettet wurde – oder Botschaftsgebäude von Ländern wie Mexiko, Italien und Israel. Doch geht es neben den vielfältigen kreativen Verknüpfungen zwischen Kunst und Wissenschaft auch um „harte“ Forschung? Ja, auch solche Veranstaltungen gibt es in den vielen beteiligten Wissenschaftseinrichtungen – von den Berliner Universitäten, über die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften bis hin zu verschiedenen Instituten wie etwa dem Max-Delbrück-Center.

Am 9. November präsentieren die norwegische Botschaft, das Fridtjof-Nansen-Institut und das Alfred-Wegener-Institut gemeinsam die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Kooperation in der Arktis. Wissenschaftler diskutieren mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach bei der Konferenz „Future Medicine Science Match 2023“ darüber, wie man „ein Ökosystem“ für Innovationen in der Zell- und Gentherapie schaffen kann, um Forschung schneller in medizinische Praxis umzusetzen. Zu den weiteren Themenbereichen gehören Umwelt und Nachhaltigkeit, innovative Technologien, Leben und Arbeiten, gesellschaftliche Trends und Transformationen, die Erforschung von Erde und Weltraum und Open Source.

Und dann gibt es noch die Veranstaltung, aus der einst die gesamte Berlin Science Week entstanden ist: die Falling-Walls-Conference. Diese war am 9. November 2009, zum 20. Jahrestag des Mauerfalls, ins Leben gerufen worden. Forscher sollten hier in kurzen Vorträgen die nächsten wissenschaftlichen Durchbrüche präsentieren, sozusagen den bevorstehenden „Mauerfall“ auf ihrem jeweiligen Gebiet. Zu den Vortragenden im Laufe der Jahre gehörten nicht wenige, die später den Nobelpreis erhielten, etwa Emmanuelle Charpentier, Alain Aspect, Anton Zeilinger, Svante Pääbo.

Wieder wird der „wissenschaftliche Durchbruch des Jahres“ gekürt

Inzwischen heißt die Veranstaltung „Falling Walls Science Summit“ und findet vom 7. bis 9. November im Radialsystem statt, also auch in der Holzmarktstraße, im ehemaligen Pumpwerk am Spreeufer. Gekürt wird hier auch wieder der „Wissenschaftliche Durchbruch des Jahres“. Wer kein Ticket hat, kann sich für den Livestream im Internet registrieren.



Überhaupt ist seit der Corona-Pandemie, in der Präsenzveranstaltungen nicht möglich waren, eine Reihe von Online- und Hybridformaten entstanden. Damit ist die Berlin Science Week auch internationaler geworden. Aber Wissenschaft lebe vor allem auch von persönlichen Kontakten, sagte Jürgen Mlynek, der Koordinator der Berlin Science Week. Und die Leiterin Luiza Bengtsson sagte, dass die Kooperationen mit fast 20 Ländern in schwierigen politischen Zeiten sehr wichtig seien.

Wie international man sich sieht, zeigte sich unter anderem darin, dass die Vorstellung des Programms in diesem Jahr ganz auf Englisch stattfand. Dabei saßen auf dem Podium neben der Berliner Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra vor allem Berliner Wissenschaftler. Und man richtete sich vor allem an Berliner Medien, um Berliner für das Programm zu interessieren. Nach Angaben einer Sprecherin finanziere der Senat das Festival mit 350.000 Euro. Weitere 180.000 Euro gebe es für das neuartige „Art & Science Forum“ auf dem Holzmarktgelände.



Das gesamte Programm der Berlin Science Week findet sich im Internet unter berlinscienceweek.com/de