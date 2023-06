Rolle rückwärts: Der Schlangenbader Tunnel könnte nun doch wieder eröffnet werden

So schnell kann es kommen: Nur einen Tag, nachdem die Berliner Zeitung über den Schlangenbader Tunnel berichtet hatte, ruderte die Senatsverwaltung für Mobilität zurück. Es sei durchaus möglich, dass das wegen Sicherheitsmängeln gesperrte Bauwerk instandgesetzt und wieder für den Kraftfahrzeugverkehr freigegeben wird, hieß es am Donnerstag. Zwar werde als weitere Möglichkeit die dauerhafte Schließung des Tunnels ebenfalls geprüft – aber nicht wie zuletzt mitgeteilt als „Vorzugsvariante“.

Diese Formulierung stammt aus der Drucksache 19/15589 des Abgeordnetenhauses, aus der die Berliner Zeitung zitiert hatte. Danach „soll als Vorzugsvariante untersucht werden, ob die Tunnelanlage dauerhaft geschlossen bleiben kann“, teilte die Verkehrs-Staatssekretärin Claudia Stutz (CDU), seit Ende April im Amt, auf die Anfrage des AfD-Abgeordneten Rolf Wiedenhaupt hin mit. Das lässt sich so lesen, dass der Tunnel im Verlauf der früheren A104 höchstwahrscheinlich nicht wieder ans Netz gehen wird.

Doch der Schluss liegt nahe, dass in der auf den 31. Mai datierten Antwort des Senats noch die Zeit nachhallt, in der die Senatsverwaltung für Mobilität von Grünen-Politikerinnen geleitet wurde - und diese Zeit mit dem Regierungswechsel von Rot-Grün-Rot zu Schwarz-Rot nun tatsächlich zu Ende gegangen ist.

Was geschieht nun mit den Brücken auf dem Breitenbachplatz?

Es war es eine der letzten Amtshandlungen von Bettina Jarasch (Grüne), den Schlangenbader Tunnel am 20. April zu sperren, nachdem ein Sicherheitsgutachten ausgewertet worden war. Einen Tag, bevor Jarasch ihren Posten räumte, erschien am 26. April eine Senatsvorlage zur Zukunft der Straßenbauten in diesem Teil von Wilmersdorf und Dahlem. Darin wird deutlich, dass die Verwaltung mit einer Variante sympathisierte, die folgendes vorsah: den „Rückbau der Brückenbauwerke über den Breitenbachplatz, die ebenerdige Verkehrsführung am Platz sowie die Schließung der übergeordneten Verkehrsverbindung durch den Tunnel Überbauung Schlangenbader Straße“.

Doch offensichtlich deutet sich auch in diesem Bereich ein Schwenk an, nachdem Manja Schreiner (CDU) am 27. April den Posten der Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt übernommen hat. Der bisherige Sachstand, wie er in der Drucksache entspricht offenbar nicht mehr der aktuellen Haltung der Senatsverwaltung. „Im Prozess der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage wurde versehentlich nicht der aktuelle Sachstand freigegeben“, so Sprecherin Sara Lühmann.

„Es gilt, dass weiterhin drei Varianten untersucht werden“, betonte sie am Donnerstag. Diese Varianten sind die grundhafte Instandsetzung der Tunnelanlage, die vorzeitige verkehrsreduzierte Betriebsaufnahme mit geringerem Instandsetzungsaufwand und die dauerhafte Schließung des Tunnels.

Auf jeden Fall besteht Handlungsbedarf. „Die Ausrüstung des 1980 dem Verkehr übergebenen Tunnels hat Ausstattungsdefizite, die durch Ausfälle der vorhandenen Ausrüstung verstärkt werden“, so Staatssekretärin Stutz in der jüngsten Drucksache zum Thema. So gebe es im Schlangenbader Tunnel keine Notruftelefone. Er verfüge auch nicht über Lautsprecher und habe keine Kameras. Zudem seien die Leuchten, die auf Fluchttüren hinweisen, schlecht sichtbar, so der Senat in der Aufzählung. Hinzu kommt, dass die Lüftung defekt ist. Das bedeutet für Einsatzkräfte bei Rauch ein großes Risiko.

Schon vor 17 Jahren war klar: Der Schlangenbader Tunnel hat Probleme

Bereits seit 2006 besteht Handlungsbedarf. In jenem Jahr trat die Richtlinie für die Ausstattung und den Betrieb von Tunnelanlagen in Deutschland in Kraft. Deren Anforderungen entsprach der Schlangenbader Tunnel, der 1976 bis 1981 mit einem Wohnhaus überbaut wurde, schon damals nicht. Im Juli 2022 stellte die Feuerwehr bei einer Übung Sicherheitsmängel festgestellt hatte. Im Oktober 2022 gab der Tunnelsicherheitsbeauftragte eine umfangreiche Überprüfung in Auftrag, die verheerende Ergebnisse erbrachte. Sie waren Anlass für die Tunnelsperrung im April 2023, die Anwohner und Autofahrer überraschte.

Ein Relikt aus der Zeit, als Berlin eine autogerechte Stadt werden sollte: Auf den Brücken über dem Breitenbachplatz verläuft die frühere A104, heute eine Straße 1. Ordnung mit autobahnähnlichem Charakter. Schöning/imago

Nach der „Notsperrung“, die aus Sicht des Senats unvermeidlich war, beschwerten sich Anwohner über Schleichverkehr in der Umgebung des Tunnels. „Wir haben durch die Schließung extremen Mehrverkehr in Dahlem (Wilder Eber) und Friedenau (Wiesbadener Straße u. Südwestkorso)“, berichtete ein Anwohner. „Der Gedanke, man müsse nur eine Straße schließen und aller Verkehr sei weg, ist ebenso falsch wie der Gedanke, mit ungehemmtem Straßenbau können alle Mobilitätsbedürfnisse gelöst werden.“

Als Reaktion auf die Beschwerden gab die Senatsverwaltung am Donnerstag bekannt, dass die Schlangenbader Straße und die Sodener Straße (jeweils von der Wiesbadener bis zur Dillenburger Straße) zu Einbahnstraßen in Richtung Süden werden. Nur Radfahrer können die Fahrbahnen weiterhin in beiden Richtungen benutzen, hieß es. „Die entlastende Wirkung der aktuell verfügten Maßnahmen wird beobachtet und bei Bedarf weiter angepasst“, so die Verwaltung.

Die Frage, ob der Abbruch der Brückenbauwerke am Breitenbachplatz nun ebenfalls auf dem Prüfstand steht, blieb am Donnerstag unbeantwortet. Nach jahrelanger Diskussion hatte die damalige Senatorin Bettina Jarasch im Dezember 2022 die Ergebnisse einer Verkehrs- und Machbarkeitsuntersuchung Breitenbachplatz vorgestellt. Wesentliche Erkenntnis: Der Rückbau der ehemaligen Autobahnbrücken sei technisch machbar und verkehrlich zu bewältigen. Was aus der Erkenntnis unter Schwarz-Rot wird, ist unklar.