Ein grauer Donnerstagvormittag mit Nieselregen und vier Grad ist nicht der perfekte Zeitpunkt für einen Bummel durch die Stadt. Dass der lehrreiche Stadtrundgang durch das Winsviertel trotzdem Spaß macht, liegt an meinem Begleiter. Mit der App Lialo – eine Abkürzung für Like a Local, wie ein Einheimischer also – mache ich mich auf den Weg. Entwickelt wurde die App, die ohne Anmeldung und bei vielen Touren sogar kostenlos funktioniert, von Andree Sadilek und Christian Wegner. Sadilek werde ich am Ende der gut einstündigen Tour an Märchenbrunnen im Volkspark Friedrichshain treffen.