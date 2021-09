Berlin - Bei größeren Schadensereignissen und Katastrophen sollen die Berliner wieder mit Sirenen gewarnt werden. Weil der Kalte Krieg vorbei war, wurden die Sirenen in den frühen 90er Jahren von den Dächern abmontiert. Katastrophenschutz-Experten kritisieren dies seit langem.

Derzeit warnen die Behörden über verschiedene Kanäle, etwa über die App „Katwarn“ oder soziale Medien wie Twitter. „Berlin soll wieder Sirenen bekommen“, sagte Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.

Sirenen seien in einer Katastrophenlage kein Allheilmittel, so Akmann. „Jedoch können sie eine gute Ergänzung sein. Ein Sirenenalarm bietet einen guten Weckeffekt, beinhaltet aber keine zielgerichteten Informationen zu der Art der Gefahr. Schon im nächsten Schritt muss es Informationen zur Gefahrenlage und entsprechenden Handlungsempfehlungen geben.“

Vor einem Jahr hatte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zu einem Warntag aufgerufen – das Ergebnis war desaströs. Der Alarm erreichte die Apps auf den Smartphones der Bürger erst mit einer halbstündigen Verspätung. Wegen dieser Erfahrungen setzte der Bund ein Förderprogramm für Sirenen auf. Dem Land Berlin stellt der Bund daraus 4,5 Millionen Euro zur Verfügung. Dieser Betrag deckt laut Akmann den Bedarf für Planung, Umsetzung und Folgekosten eines Sirenensystems bei weitem nicht ab. Er forderte, dass sich der Bund „noch stärker einbringt“ – in Hinblick auf die Hauptstadtfunktion Berlins. Zudem solle die Sirenentechnik zentral beschafft werden und nicht durch jedes einzelne Bundesland.

Auch die Warnung per SMS wird kommen

Einen Fortschritt gibt es inzwischen bei der Warnung der Bevölkerung per SMS. In der vergangenen Woche beschloss der Bundestag eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes. Damit sind die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, dass mit Hilfe der Cell Broadcast-Technologie alle Mobilfunktelefone, die in einer Mobilfunkzelle eingebucht sind, eine Warnung per Textnachricht durch das BBK erhalten.

Dass der Katastrophenschutz in Deutschland neu aufgestellt werden muss, wurde spätestens bei der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in diesem Sommer deutlich. Schon im Februar 2019 gab es einen 31 Stunden lang anhaltenden Stromausfall in Berlin-Köpenick. Danach seien die Strukturen des Katastrophenschutzes in Berlin verbessert worden, sagte Torsten Akmann, der auf das kürzlich beschlossene Katastrophenschutzgesetz verwies. Dieses regelt jetzt die Kommandostrukturen und schreibt unter anderem jährliche Übungen von Behörden und Hilfsorganisationen vor.

Innenverwaltung und Bezirke sind derzeit auch dabei, mit Notstrom versorgte sogenannte „Katastrophenschutz-Leuchttürme“ einzurichten. Das sind in Krisenlagen wie einem Stromausfall Anlaufstellen für die Bürger. Dort werden Informationen aber auch Lademöglichkeiten für Telefone zur Verfügung gestellt.

Bund und Länder planen derweil die Einrichtung eines gemeinsamen Kompetenzzentrums, um sich besser zu koordinieren – ähnlich wie im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum. Akmann: „Die Erfahrungen aus der Flutkatastrophe und der Corona-Pandemie zeigen, dass abgestimmtes Handeln und der Bedarf einer bundesweiten Koordinierung sehr groß ist.“