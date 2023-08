Marzahn: Der Tag, als ein Pflasterstein durchs Glasdach in die Einkaufspassage fiel

Eine Frau geht in ein Nagelstudio in der Springpfuhl-Passage in Marzahn. Es ist 12 Uhr, sie wird bis 12.30 Uhr die einzige Kundin bleiben, die in diese Ladenpassage getreten ist. Neben dem Nagelstudio sind noch geöffnet: ein Blumenladen, ein Optiker, ein Wollgeschäft, eine Änderungsschneiderei, ein Tattoo-Studio, am Ende der Halle ein kleiner Lebensmittelladen. Die kleine Einkaufspassage am Helene-Weigel-Platz ist sauber, aber leer. Draußen ist es grau und regnerisch, der graue Steinboden und das Glasdach tragen diese trübe Stimmung in die Passage. Der Ort erinnert an eine Bahnhofsvorhalle. Nur dass hier niemand einen Zug nehmen kann – zu einem schöneren Ziel.

Mitten im Gang der Passage ist ein rot-weißes Absperrband zum Quadrat aufgespannt. Von weitem sieht es so aus, als sei das, was in der Absperrung steht, die Attraktion hier in der Passage. In der Mitte der Abzäunung steht ein kleiner Stuhl, darauf ein Verkehrshütchen, wieder rot und weiß. Diese Installation ergibt erst Sinn, wenn man zur Decke schaut, zehn Meter über dem Stuhl: Im Dach der Passage klafft ein Loch. In Form eines rechteckigen Backsteins. Gerade regnet es nicht hinein.

Aus dem Hochhaus neben der Springpfuhl-Passage muss der Stein geflogen sein. Leandra Vorndamm

Entstanden ist dieses Loch am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr. Eine bislang unbekannte Person warf einen circa zwei Kilogramm schweren Pflasterstein aus einem Hochhaus, wahrscheinlich vom Balkon, aufs Dach der Einkaufspassage. Der Backstein durchschlug das Glasdach ohne Widerstand und landete mitten in der Passage. Nur ein Zufall, dass an dem Ort gerade niemand entlanglief. Verletzt wurde niemand.

Am Ende dieser Woche weiß noch immer niemand, was genau passiert ist. Haben sich Kinder aus Langeweile in den Schulferien einen Scherz erlaubt, der außer Kontrolle geriet? Hat ein Betrunkener aus Wut diesen Stein auf das Glasdach geworfen? War es ein heimtückischer Anschlag, um den Angestellten einen Schreck einzujagen, oder war es nur ein Versehen?

Eine Anwohnerin aus Marzahn sagt der Berliner Zeitung, sie habe zwar von dem Fall gehört, mache sich aber keine Sorgen um die öffentliche Sicherheit: „Wahrscheinlich hat ein Kind den Stein aus dem Wohnhaus geworfen.“ Von einem Mordversuch geht sie nicht aus.

Den lauten Knall zumindest haben sie alle gehört, die hier arbeiten. Doch niemand möchte seinen Namen nennen. Sehr laut war es, sagt eine Verkäuferin aus der Passage. Nicht das Klirren des Glases, sondern der Aufprall des Steins auf dem Boden. Die Kollegin aus dem Optikergeschäft sagt, sie habe sofort die Polizei gerufen. Der Besitzer der Schneiderei erzählt, dass sie alle anschließend im Laden bleiben sollten. Schließlich konnten die Beamten nicht wissen, ob gleich noch ein zweiter Stein herunterfällt.

Das können sie im Grunde immer noch nicht sagen. Am Mittwochmittag verschickten die Beamten einen Aufruf, um weitere Zeugen zu finden. Denn bisher gibt es nur die fünf Zeugen, die zum Zeitpunkt des Aufpralls in der Passage waren. Wer hat noch etwas gesehen? Vielleicht hat jemand vor den zwei Hochhäusern an der Passage jemanden einen Backstein tragen gesehen?

Nur wenige Kunden – ein Glück am Montag

Der Steinwurf in der Springpfuhl-Passage drückt weiterhin auf die Stimmung der Ladenbesitzerinnen und Ladenbesitzer. Niemand will weitere Fragen beantworten, alle wirken wie verstummt, zum Teil reagieren sie unwirsch. Manche winken auch ab und sagen, sie interessiere das alles nicht.

Der Helene-Weigel-Platz ist normalerweise nicht so ausgestorben. Der Platz befindet sich in der Nähe des S-Bahnhofs Springpfuhl, außerdem gibt es dort eine Schwimmhalle und ein Ärztezentrum. Regelmäßig findet auf dem Platz auch ein Markt statt. Nur die Springpfuhl-Passage wirkt etwas eingeschlafen. Wenige Kunden wandern durch die Geschäfte – am vergangenen Montag ein großes Glück. Direkt neben der Passage befindet sich ein großes Doppelwohnhaus mit 25 Stockwerken.

Gebaut wurde der Ladenkomplex zwischen Mai 1995 und Oktober 1996 am Helene-Weigel-Platz. Die Passage ist unmittelbar in die Wohnhäuser eingebaut. Die damaligen Kosten für den Bau der mit Glas überdachten Passage betrugen rund 16 Millionen Euro. In den fast 30 Jahren, in denen hier Menschen wohnen, ist nicht bekannt geworden, dass so etwas schon einmal vorgekommen ist.



Die Online-Bewertungen der Passage sprechen eher von einer großen Unzufriedenheit der Kunden. Die Passage sei „wenig attraktiv“, habe „ihren Charme verloren“, sie wirke „verlassen“, sei „runtergewirtschaftet“. Manche sagen auch, dass es schade sei, weil doch gerade an diesem Ort, in Verbindung mit dem Helene-Weigel-Platz, „sehr viel mehr gehen würde“.