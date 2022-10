Tatort Engelbecken: Das ist kein Tiermord, sondern aktiver Umweltschutz

Ein Blick auf die trübe Brühe reicht aus, um zu verstehen, dass etwas für das Engelbecken getan werden muss. Das ökologische Gleichgewicht im zauberhaft im Gartendenkmal am ehemaligen Luisenstädtischen Kanal gelegene Gewässer ist seit vielen Jahren gestört. Nun drohe es zu kippen, sagt das Bezirksumweltamt. Wer im vergangenen heißen Sommer das von einer schweren Algenplage heimgesuchte Wasser sah, musste glauben: Das ist längst gekippt.

Am Donnerstagmorgen startete eine Rettungsaktion für das Biotop. Eigentlich keine große Sache. Das Bezirksamt Mitte hatte das Berliner Fischereiamt beauftragt, die sich im Becken drängende Fischpopulation zu verringern. Allerdings: Es geht schließlich um Tiere in der Stadt, und da muss man auf alles gefasst sein, vor allem auf radikale Tierschützer von Peta. Deshalb patrouillierte eine Streife des Ordnungsamtes noch bevor die Fischer anrückten.

Fest steht: Das etwa einen Hektar große und durchschnittlich einen Meter tiefe Becken ist stark übervölkert. Eine Probebefischung im März 2021 hatte einen Fischbestand von tausend Kilogramm ergeben, etwa das Doppelte des ökologisch Vertretbaren.

Ein „großes Fischsterben“ mit dramatischen Bildern von hunderten bauchoben treibenden Kadavern zu verhindern, war die Absicht der Abfischaktion am Donnerstagmorgen. Um 9 Uhr setzte das Team vom Fischereiamt ein Boot ins Engelbecken.

Zu viele Fische sind der Libellen Tod

Almut Neumann, Bezirksstadträtin für Umwelt, sah interessiert zu und erklärte der zahlreich vertretenden Presse: „Die vielen Frische fressen die zu einem Gleichgewicht gehörenden wasserreinigende Kleinstlebewesen wie Wasserflöhe, Larven, Libellen.“ Das extrem mit Nährstoffen belastete Gewässer müsse ein Chance bekommen, sich selbst zu regenerieren.

Sie klingt beschwichtigend, denn die Probebefischung im vergangenen Jahr hatte Tierschützerproteste ausgelöst, vom „Engelbeckenmassaker“ war die Rede gewesen, vor allem die Methode der Elektrobefischung hatte Vorstellungen von Massenvernichtung ausgelöst.

Nun geht alles ganz unaufgeregt vonstatten. Zwischen zwei Elektroden fließt von einem Generator im Boot erzeugter Gleichstrom, der auf die Sinnesorgane der Fische so wirkt, dass sie zu einem elektrischen Pol schwimmen, der sich im Metallrahmen des an den Strom angeschlossenen Keschers aufbaut. So können die Fische im Handbetrieb gekeschert werden, während das Boot im See herumtuckert. Schwäne, Enten oder die im Engelbecken in großer Zahl ausgesetzten Schildkröten bleiben unbehelligt.

Fischer sammeln ihren Fang in einem Wasserbottich. dpa/Jörg Carstensen

Der Fang wird in einem Wasserbottich gesammelt, seltene Arten wandern zurück ins Wasser. Die anderen Exemplare werden im Fischereiamt tierschutzgerecht getötet, wie es auch der anständige Angler tut, und in der Biogasanlage entsorgt. Zum Verspeisen oder Verfüttern sind diese Fische nicht geeignet, das Wasser ist viel zu belastet.

Protest einer Freiheitsfreundin

Gegen 10 Uhr beobachten Schaulustige das Geschehen, Spaziergänger freuen sich, das etwas zur Rettung des Gewässers geschieht. Kein Protest nirgends. Bis neben dem Café eine ältere Dame auftaucht, eine große Tüte Schwanenfutter ans Ufer kippt, Schimpftiraden über der Ordnungsamtsstreife ausschüttet, die sie auf das Fütterverbot hinweist.

Sie beharrt lautstark auf ihrer Freiheit, beschimpft den Bezirk, die Presse und Wieland Giebel vom Luisenstädtischen Bürgerverein. Der hatte sie daran erinnert, dass die zentimeterdicke, vor allem von tonnenweise von vermeintlichen Tierfreunden eingeworfenen Fütterungsresten erzeugte Faulschlammschicht am Boden das Hauptproblem des Engelbeckens sei.

Das hatte auch Arne Besançon, Leiter des Umwelt- und Naturschutzamtes Mitte, bestätigt: „Jedes Gewässer bildet eine Nährstoffsenke, Dinge wie eingeworfenes Brot belasten zusätzlich.“ Ein Ausbaggern des Gewässern sieht er problematisch, schon allein das Gerät ans Becken zu bringen, würde Schäden am geschützten Gartendenkmal bewirken. Dann lieber vorsichtige Maßnahmen, die dem Gewässer helfen, sein Gleichgewicht wiederzufinden.

Düngerboxen im See? Fake News

Über ihre Behauptung der zornigen Schwanenfutterfrau, das Bezirksamt habe kiloweise Düngerboxen im Wasser versenkt, um das Wachstum von Schilfinseln zu befördern, kann Arne Besançon nur müde lächeln. Also auch auf diesem kleinen urbanen Battleground: Fake News aus dem freiheitlichen Besserwisserlager.

Nach zwei Stunden Arbeit mit dem E-Kescher schwimmen ein paart Dutzend Fische – Plötzen, Bleie, Giebel – im Behälter. Kleinkram, keine spektakulären orange leuchtenden Zierfische wie sie beim letzten Mal im Netz gelandet waren. Als Überraschung fanden sich im Fang drei amerikanische Kamberkrebse, gut zehn Zentimeter große Exemplare. Auch er eine fremde, invasive Art.

Das Ordnungsamt verabschiedet sich. Wieland Giebel freut sich, dass ein Tierschützerspektakel ausblieb und immer mehr Menschen verstehen, dass Vermüllen durch Wasservögelfutter das Gegenteil von Naturliebe ist. Auf der Seeterrasse des Cafés am Engelbecken genießen Leute die unglaubliche Spätoktobersonne, zu schön, um das als besorgniserregenden Effekt des Klimawandels zu benennen.